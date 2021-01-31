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Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань, у работников которого впервые выявили COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань, у работников которого впервые выявили COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай с целью выяснить причины начала распространения нового коронавируса в человеческой популяции, посетила так называемый "мокрый рынок" в городе Ухань.

Именно среди работников этого рынка, где до начала эпидемии продавались как продукты питания, так и живые животные, включая экзотических, вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Эксперты пробыли на рынке около часа, с журналистами они не общались.

В четверг у команды специалистов ВОЗ завершился двухнедельный карантин, на котором они находились после прибытия в Китай. С тех пор они побывали в больницах и на других рынках. В то же время в ВОЗ подчеркивают, что члены миссии ограничены в своих действиях: китайские власти не позволяют им свободно общаться с местными жителями, ссылаясь на соображения охраны общественного здоровья.

В группу экспертов ВОЗ входят специалисты из ряда стран, в том числе и из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 встретилась с китайскими коллегами в Ухане

Задача экспертов - попытаться исследовать обстоятельства заражения первых людей в городе Ухань коронавирусом. Он же в январе 2020 года был первым закрыт на карантин. Распространение вируса, однако, сдержать не удалось, его носители появились и в других странах мира, число инфицированных стало быстро расти. В марте была объявлена пандемия, которая продолжается до сих пор. За это время во всем мире коронавирус был выявлен у более 100 миллионов человек, более 2 миллионов 200 тысяч скончались.

Большинство специалистов склоняется к версии перехода на человека коронавируса от зараженного животного, в частности летучей мыши. Полностью не исключена и версия об искусственном происхождении вируса - китайские власти ее категорически отрицают.

Также читайте: Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
шото здаётся мне, что летучие мыши в Ухань из паРаши прилетели...
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31.01.2021 23:37
+4
Экспертам надо искать в раше, бо выгоден Ковид именно ей.
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01.02.2021 00:41
+3
Комуняки, любой национальности - преступники, двунргие человеконенавистники.
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31.01.2021 23:40
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шото здаётся мне, что летучие мыши в Ухань из паРаши прилетели...
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31.01.2021 23:37 Ответить
Комуняки, любой национальности - преступники, двунргие человеконенавистники.
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31.01.2021 23:40 Ответить
Одразу нікого не пускали.Що там через рік можна знайти? А в уханську лабораторію пустять? Хоча через рік і там вже,навряд чи щось є.
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31.01.2021 23:44 Ответить
Шукайте сліди лаптєй, це їхніх рук справа.
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31.01.2021 23:45 Ответить
За салом приехали?
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31.01.2021 23:48 Ответить
Вы видели этих мышей? Это же монстры! Я бы и сам такую мышку на ужин для всей семьи купил.
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01.02.2021 00:02 Ответить
Приехали свои же следы замести.
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01.02.2021 00:03 Ответить
Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань и с аппетитом отведали блюдо из летучих мышек Експерти ВООЗ відвідали ринок у китайському місті Ухань, у працівників якого вперше виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 880
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01.02.2021 00:05 Ответить
Экспертам надо искать в раше, бо выгоден Ковид именно ей.
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01.02.2021 00:41 Ответить
1. Ковид не выгоден китайцам, бо нанёс удар по китайской экономике ориентированной на весь мир. Китай активно производил товары народного потребления и наводнял ими страны, чего не способна делать раша- ее товар никому не нужен ,
Значит Китаю невыгоден Ковид
2. Раша пытается сохранить влияние на страны бывшего совка . Но с ВВЕДЕНИЕМ БЕЗВИЗА ей трудно промывать мозги соседним народам . Потому изоляция в ковид раше на руку- она может затормозить сближение этих стран с ЕС И ОТЫГРАТЬ ИНТРИГАМИ ВСЕ НАЗАД - что мы и видим в Украине
3. Раше выгодно общение между лидерами стран онлайн - всегда можно подслушать переговоры
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01.02.2021 00:48 Ответить
Больше года добирались.
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01.02.2021 06:42 Ответить
Та да...Китаеза, с недоеденной ковидной мышью в руке уже замаялась их ждать!!! )
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01.02.2021 08:46 Ответить
Не там копають, зайдіть пани з ВООЗ на чай до Ральфа Баріка.
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01.02.2021 07:25 Ответить
Интересно, как выявили впервые?
Кто до 2020г слыша о ПЦР тестах? А кому делали тест при температуре?
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01.02.2021 09:49 Ответить
 
 