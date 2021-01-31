Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань, у работников которого впервые выявили COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай с целью выяснить причины начала распространения нового коронавируса в человеческой популяции, посетила так называемый "мокрый рынок" в городе Ухань.

Именно среди работников этого рынка, где до начала эпидемии продавались как продукты питания, так и живые животные, включая экзотических, вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Эксперты пробыли на рынке около часа, с журналистами они не общались.

В четверг у команды специалистов ВОЗ завершился двухнедельный карантин, на котором они находились после прибытия в Китай. С тех пор они побывали в больницах и на других рынках. В то же время в ВОЗ подчеркивают, что члены миссии ограничены в своих действиях: китайские власти не позволяют им свободно общаться с местными жителями, ссылаясь на соображения охраны общественного здоровья.

В группу экспертов ВОЗ входят специалисты из ряда стран, в том числе и из России.

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Задача экспертов - попытаться исследовать обстоятельства заражения первых людей в городе Ухань коронавирусом. Он же в январе 2020 года был первым закрыт на карантин. Распространение вируса, однако, сдержать не удалось, его носители появились и в других странах мира, число инфицированных стало быстро расти. В марте была объявлена пандемия, которая продолжается до сих пор. За это время во всем мире коронавирус был выявлен у более 100 миллионов человек, более 2 миллионов 200 тысяч скончались.

Большинство специалистов склоняется к версии перехода на человека коронавируса от зараженного животного, в частности летучей мыши. Полностью не исключена и версия об искусственном происхождении вируса - китайские власти ее категорически отрицают.

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