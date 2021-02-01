РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9452 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
23 925 256
Кравчук (1226) Крым (26016) референдум (1495) Донбасс (26945)

Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

Урегулирование ситуации в Украине должно произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету, территориальной целостности и независимости государства.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24", какой вопрос нужно вынести на всеукраинский референдум, передает Цензор.НЕТ.

"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - сказал он.

Кравчук рассказал, какой должна быть цель проведения референдума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы дали людям возможность осуществлять решающее влияние на власть. Референдум - институциональное оружие для отсечения того, что не соответствует интересам общества, - Зеленский

"Я хочу высказать совместную позицию США, ОБСЕ, Швеции по вопросам Украины. Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск стабильного политического урегулирования в Украине должен произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Севастополь", - сказал он.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+93
Началось то, ради чего зеленая сопля и затевала референдумы. Нам будут впаривать террористическую автономию.
показать весь комментарий
01.02.2021 00:04
+68
кравчук напрямую зондирует (с подачки слуг урода и шмаркли) тему признать Крым и донбасс кацапским...
показать весь комментарий
01.02.2021 00:12
+51
Почалося те, за що і голосували 73%. Слова борова (обраного 73%): "Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины"
показать весь комментарий
01.02.2021 00:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
74% ватника готовы топить за расию
показать весь комментарий
01.02.2021 09:22 Ответить
И каким вопросом можно вернуть Крым и Донбасс?
Или вернемся к федерации или конфедерации ?
показать весь комментарий
01.02.2021 09:24 Ответить
Крим потрібно повернути до статусу області.
На території Кримської області потрібно створити Кримськотатарський автономний округ до якого будуть входити населені пункти де проживає понад 50% кримських татар.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:26 Ответить
Только область!
Никаких автономий. Татары не захотели защищать свою землю. Протесты против оккупации были только когда отбирали замозахваченную землю.
Иначе далее автономию дадим Закарпатским венграм, уманским евреям ...
показать весь комментарий
01.02.2021 10:46 Ответить
пуйло недавно угрожал войной если не снимут санкции.
Его угрозы игнорировали.
Теперь подключает свою агентуру в Украине: отказ Украины от оккупированных территорий означает снятие санкций.
показать весь комментарий
01.02.2021 09:49 Ответить
а куда этот ублюдок Конституцию засунул? там все написано...
показать весь комментарий
01.02.2021 09:51 Ответить
Этот лживый и хитрый аппаратчик КПУ,который в своё время из экономически мощной Украины за несколько месяцев сделал из страны территорию глубокой экономической депрессии,ныне пытается протолкнуть основное требование Кремля-впихнуть в Украину свой "блатной Донбасс".Крым старый хорёк приплёл просто "для ширмы".Международное право НЕ НУЖДАЕТСЯ в референдуме и однозначно поддерживает законы территориальной целостностим.Никакой референдум не сможет заставит Путина вернуть Крым добровольно и выйти из Донбассак.похоже готовится механизм уступки путину ради выгод европрейских партнёров России и некоторых выгод США,чтобы продлить с Россией договор о сокращении ядерного оружия...если раньше ни ООН,ни ОБСЕ,ни "глубокие обеспокоенности" не смогли вернуть Крым и Донбасс.то не вернут и сейчас референдумами.Нужно Украине выработать стратегию и определиться-возвращать эти те5рритории или нет (а сделать это можно только давлением на путина и военной силой как аргументом)..армию референдумы не закменят и пора украинской власти самой нарабатывать возможности возврата территорий.а не прикрываясь референдумом 9его законностью) сдать территории и тем самым суверенитет,потому как "блатностатусный Донбасс" будет проталкивать политику Кремля в Украине.
показать весь комментарий
01.02.2021 09:52 Ответить
Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1774 Кравчук остаточно зіпсував свій некролог.
показать весь комментарий
01.02.2021 09:58 Ответить
На его могиле напишут : Продажный комуняцкий мудак.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:57 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Вынести нужно, но не вопрос и не на референдум, а ящик ритуальный (гроб) с обутым в белые тапки христпродавцем Кравчуком, которого в преисподней черти давно с фонарями ищут, чтобы затасовать ему в жопу кипящей смолы да побольше и погорячее. А ещё - покатать эту падлу по всей преисподней на "кравчучке", благо, с зашпаклёванной смолой жопой эта мразь пердеть уже не сможет.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:00 Ответить
Макарович, все є в Конституції України:

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
***
Який може бути Всеукраїнський референдум по Криму і Донбасу.

Просто потрібно заткнути пельку 5-й колоні.
Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7349
показать весь комментарий
01.02.2021 10:20 Ответить
в таку пельку багато влізе...
показать весь комментарий
01.02.2021 10:58 Ответить
ДА, ВОВА, Я БОЮСЬ... Зеленский написал, что "больше всего на этой неделе его поразило, как много страха появилось у некоторых политиков" после принятия закона о референдуме." Мол, это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 г. Вова, твои подоляки с арестовичами в очередной раз посадили тебя в лужу. Все, те изменения, которые произошли с 2019 года у всех на виду. Это: ☑ Полный провал во внешней политике. Когда Путину всё успешнее удаётся проталкивать свои нарративы в Европу, ты за 2 года растерял уважения не как Зеленский, а как президент крупного европейского государства. Ты даже не можешь назначить послов в ключевые страны, так как из порядочных дипломатов никто не хочет работать на эту власть. Как результат, тебя поздравили с ДР только китайцы, казахи, словаки и израильтяне. Тебя не заметили даже Макрон с Меркель, "дружбой" с которыми ты так гордишься. ☑ В твоём моностаде засели педофилы, любители проституток, хамы, корабельные сосны, адепты продаж собак за коммуналку и "неполноценных детей". Не говоря уже про дубинско-бужанскую камарилью. ☑ Да, в твоём окружении нет кумовьёв, но ты устроил на госдолжности почти весь 95-й квартал, а вчера ещё и назначил такого же клоуна, как ты, главой Черкасской области. ☑ Ты умудрился испортить отношения с Соединёнными Штатами, когда трындел про некую "химию" в отношениях с Трампом, а против Байдена и Порошенко возбуждал уголовные дела. Зато в глазах Путина увидел стремление к миру. ☑ Ты всеми силами защищаешь московских выкормышей Ермака, Татарова и Портнова, вспоминая про "презумцию невиновности". Но где была твоя "презумция", когда по твоему личному распоряжению бросили за решётку и держат там до сих пор Риффмастера? ☑ Ты пооткрывал десятки дел на Порошенко и сейчас твердишь, что только ты начал "возвращать Крым". Напомню, что когда началась война, Порошенко с нуля поднимал армию, в то время, как ты называл Украину "женщиной лёгкого поведения". ☑ При тебе коррупция и договорняки расцвели таким буйным цветом, что МВФ и другие финансовые структуры уже в который раз откладывают свою помощь Украине. ☑ При тебе, вместо обещанных 40% роста экономики, ВВП падает второй год подряд, и на уровень 2018-года (когда у власти был "барыга") выйдет, в лучшем случае, через 3 года. ☑ Ты в своём шоу постоянно вспоминал Липецкую фабрику и офшоры Порошенко, а теперь сам выводишь деньги на Кипр и продаёшь франшизы на свой продукт в страну-агрессор. ☑ Ты полностью разбазарил ковид-фонд и организовал аферу под названием "Велике крадівництво", о махинациях которой не писал только ленивый. ☑ Ты обещал "новые лица" и "молодых профессионалов". Если лица Кравчука, Фокина, Гринивецкого - новые, а Скичко - профессионал, то я пилот сингапурского истребителя. Поэтому, Вова, мы боимся твоих "референдумов". Так же, как боялись бы обезьяну с гранатой. Мало тебе "референдумов" в Крыму и на Донбассе? Даже в ряде крупнейших стран Европы запрещены общенациональные референдумы - есть печальный опыт 30-х годов прошлого столетия. А уж в нашей стране, где 70% СМИ принадлежат пророссийским олигархам, мудрый нарид такого может наголосовать! Если, к тому же, вопросы для этих референдумов будут составлять твои кукловоды Коломойский с Ермаком, о последствиях я могу только догадываться. Да, Вова, я боюсь обезьян с гранатой - даже если, как гримаса истории, им однажды удаётся получить президентские клейноды. Олег Шарп
показать весь комментарий
01.02.2021 10:24 Ответить
"...щоб люди сказали, як має бути організоване життя в регіонах, не контролюємих Україною..."
Цей старий маразматик хоч розуміє, що меле? Так виходить, що Український народ на референдумі має підказати окупантам, як управляти захопленими територіями???
Наступного Майдана ця продажна ******* не переживе.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:24 Ответить
Вони знищили всі міжнародні механізми захисту України, і тепер перекладають відповідальнисть, за злочин, на "волевиявлення" наріду (правильний підрахунок, правильними людьми вазеленського- фуйла)
показать весь комментарий
01.02.2021 10:28 Ответить
Высказывание Кравчука не о чём,а направленны на раскол Украины.Точно такая же провокация,как вопрос о языке.Если делушка хочет подыграть росии,так зачем он в 1991г. героически прятался в сортире от генерала Варенника?А когда говорят о смертях на Донбассе,как в даном случае,то это изощрённый цинизм.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:25 Ответить
Эти все разговоры о референдуме просто бред. Если референдум, то всеукраинский. Это понятно, но видимо не всем и к сожалению, они как раз у власти и находятся сейчас. Результаты с не подконтрольных территорий Украины обязаны быть включены, т.к. де юре это территория Украины! И Украина никоим образом, даже временно, не отделила эти территории, продолжая снабжать даже пенсиями тех, кто там проживает!
Насколько это все реально, я даже не хочу спрашивать. Так что смысла проводить эти референдумы нет, без принятия определенных законов, отсекающих хотя бы оккупированные территории.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:29 Ответить
Пора кравчука просто вынести
показать весь комментарий
01.02.2021 10:31 Ответить
не смішить людей. Цей старий пєрдун озвучує те, що йому наказали Зеленський із Єрмаком.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:56 Ответить
Крым и ОРДЛО есть частью неделимой территории Украины, это не подлежит сомнению. А если этот старый пирдун блеет о референдуме от их принадлежности, то Кравчук предатель, посягнувший та целостность Украины. Этот старый дрыщ всегда был на погбегушкак у кума Куйла, Мертведчука.

Але, Бенядиктова, очнись, хоть проблей что-нибудь или ты тоже, как и Кравчук, продаешь кацапам нашу Украину?
показать весь комментарий
01.02.2021 10:35 Ответить
Есть Конституция Украины там всё написано, если это ничтожество, если это не понимает, на референдум можно вынести вопрос сколько лет давать за государственную измену Кравчуку - 10, 15, 20 ???
Можно поставить вопрос, про признание наших земель, таких как Кубань, Белгородская область, Таганрог и в областях где проживает много украинцев, на росии..... Такие надо ставить вопросы !
показать весь комментарий
01.02.2021 10:42 Ответить
"І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні... І, можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя..."
Це якась суцільна маячня!!!
Люди "не можуть зорієнтуватися", і тому давайте ми на них "винесемо"???
У нього зовсім дах поїхав?
Чи це продовження все того ж плану зливання України, тільки не прямим рішенням влади, а списуванням відповідальності на "мудрий нарід"?
Ну, 73% в нас точно "мудрі", особливо коли їм мізки промивають помийні канали ведмудчука-каломойського.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:43 Ответить
Старый проститут и сволочь.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:49 Ответить
Одним володільцем нагороди "Герой Росії" стало більше.
Хтось сумнівався навіщо ці Зелені виродки протягнули цей Закон?
показать весь комментарий
01.02.2021 10:55 Ответить
Кравчук не удержал ядерное оружие , а теперь через референдум предлагает отдать часть Украины, а может пора юго востоку Украина стать маленькой Финляндией 1939г и давать полной звезды российским оккупантам? Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2493
показать весь комментарий
01.02.2021 10:57 Ответить
Кучма подписывал Меморандум!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:04 Ответить
Коммунисты (первый секретарь ЦК Украины и секретарь ком партии Украины завода "Южмаш") при помощи кремлёвских убрали кандидата в Президенты Украины Вячеслава Черновола( Камазы дежурили на трёх дорогах машину Черновола), ну и кто виноват, Черновол вряд ли пописал ту ерунду ,потому что не зависел от палача Кремля.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:36 Ответить
Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1547
показать весь комментарий
01.02.2021 11:12 Ответить
Почему бы и не провести референдум
показать весь комментарий
01.02.2021 10:58 Ответить
Поставлють питання - Ви за мир, потім підпишуть капітуляцію, а потім цей поц зніме відосик із назвою - я виконав передвибірну обіцянку.
Росія тріщить по швам, треба ж було трошки, просто пережити, дочекатись її кінця, але ні... 73% довб.ів вирішили знищити Україну. Наслідком цього миру буде розвал України на частини. Процвітання і вступ до ЄС та НАТО Західної (можливо частки Центральної) , та жебрацтво Південно-Східної.
показать весь комментарий
01.02.2021 10:59 Ответить
Какой референдум? Зачем? Любой школьник и так скажет что есть 2 пути. Первый - полная блокада тех регионов, отказ от любых выплат жителям оккупированных районов, максимальный контроль за перемещениями людей туда-сюда. Второй - возвращение полного контроля над территориями, в том числе и над границей. Если кто-то будет говорить что "мы теряем тех людей", так тех людей очень легко найти снова, достаточно ввести войска, восстановить полицию и никто не пикнет. Это уже проверено, и в определенный момент это и будет сделано
показать весь комментарий
01.02.2021 11:01 Ответить
Бен-Гурион как то сказал - "...я буду делать не то, что народ хочет, а то, что народу нужно". И это было сказано про мудрых и пассионарных евреев, борющихся за свое национальное государство...Что может "хотеть" и "понимать" наше визжащее стадо адептов идеологии "какаяРазница"?!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:02 Ответить
Нормальный вопрос. Сколько народа разволновалось. Под пустые балачки о референдуме очень удобно грабить народ, с помощью тарифов залезать в его карманы по самые помидоры.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:02 Ответить
Любой референдум проводится, основываясь на законах своей страны. В Украине референдум всеукраинский! Именно поэтому мы и можем, основываясь на международное законодательство утверждать, что референдумы оккупантов - филькина грамота, т.к. они не могут опираться ни на законы Украины, ни на законы России, ни на законы даже еще несуществующей Новотсоссии.
Поэтому, пока Крым и треть Донбасса не вернутся в Украину, мы не можем провести ни одного законного референдума. Любой референдум без их участия будет незаконен по законам Украины.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:09 Ответить
завали мудило комуняцьке своє грьобане говняне табло, тварюка білобриса!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:16 Ответить
Лично я - колючая проволока и минное и поле, сопровождаемые бесконечными международными разговорами про "вернуть!"...
показать весь комментарий
01.02.2021 11:32 Ответить
Вопрос конечно сложный ... Позиция международного сообщества ... Реферндумы, форумы, консилиумы, конференции ... Азербайджан пробовал, а потом ... Вам шашечки или ехать?
показать весь комментарий
01.02.2021 11:34 Ответить
РЕФЕРЕНДУМ - Политическая афера что бы такую суть вещей как предательство, не способность, не компетентность и произвол своих личных интересов возложить на волю народа.
Сегодня референдум можно провести в Крыму, Луганской и Донецкой части Украины.
Поправка на, чесность - что мало вероятно как в целом.
Ну а здесь в остальной Украине РЕФЕРЕНДУМ может послужить к возникновению еще нескольких республик типа Криворожско Запорожской. Не говоря о Неколаево Херсонской
- там люди знают на своем опыте цену. и Это мы упускаем из внимания Харьков который должен являть собой форпост таким понятиям как сепаратизм......
Вопрос: Они! не понимают что говорят? что строят? нет!? это идет целенаправленная политика сдачи, что бы как бы на тормозах спустить, что бы во время крушения остаться не причем, или при своем. Все!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:39 Ответить
В Украине запрещена коммунистическая идеология и её носители. Что делает эта падла Кравчук в Украине? На московию, к братьям, с лишением гражданства и въездом навсегда!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:40 Ответить
Так как звучит твой болезненный вопрос? Отдать России Украину? Крым? ЛДНР? Мля, так єто болезненніе вопросі *******. У них же санкции. На кого работаешь, Кравчук?
показать весь комментарий
01.02.2021 11:40 Ответить
Гебельс от КП УССР - принятый на работу в жидовский кооператив...
показать весь комментарий
01.02.2021 11:46 Ответить
Вопрос в референдуме должен быть только один : Осла повесить на Майдане или вклепать пожизненный срок , за госизмену и коррупцию.
Лично я ,за пожизненный срок с конфискацией этому мудаку , бо смерть для него это слишком легкое наказание , за все что этот нелошара сделало для Украины.
показать весь комментарий
01.02.2021 12:02 Ответить
Референдум..,Гаразд. Хто ЗА те, щоб достроково припинив повноваження президента - Зеленський В.А.
показать весь комментарий
01.02.2021 12:02 Ответить
Кравчук,який розвалив економіку і здав все московії,недобув свого терміну президенства через провали в своїх діях--тепер повчає як нам жити. Старий дуполиз- і зараз при влади або лох,або неучі, або продажні мерзлоти,або бивші зекі і ЦЕ ВОНИ ПОВЧАЮТЬ ЗАРАЗ ЯК ЖИТИ, і при владі інородці,а не українці, і в них немає Батьківщини,а є територія щоб грабувати і наживатись.
показать весь комментарий
01.02.2021 12:24 Ответить
головна проблема сьогодення - велика кількість зрадників та колаборантів при владі в Україні
показать весь комментарий
01.02.2021 12:32 Ответить
Кравчук якраз той негідник, який зробив все, що склалася ситуація, яка склалася. І справа не лише в здачі ядерної зброї за шматок туалетногно паперу. Ввівши Кравчука до мінської групи, Зеленський і його оточення послало Росії сигнал: ми хочемо прийняти ваші умови але потрібно зробити це так,щоб ці лохи- салоїди не викинули нас в Ростов. Тобто потрібен той, хто зуміє навісити їм лапші. Найкраще з цією задачею справиться пустобрех та заклякий ворог України Кравчук. Росія на це погодилась. Кравчук буде мягенько та улесливо стелити всяким референдумами, порозуміннями, контактними групами та іншою хернею. Результатом може бути лише одно- болісне падіння всієї України.
показать весь комментарий
01.02.2021 12:34 Ответить
Ждём когда Хло воткнет. Потом смотреть будем. А пока - лишь бы не было войны. А зачем выкидывать миллиарды на референдум о признании белого белым?
показать весь комментарий
01.02.2021 12:42 Ответить
Кравчук - давний холуй Медведчука. Он и назначен главой делегации, чтобы выполнить все хотелки РФ - провести капитуляцию под видом пожелания народа через референдум (как считать им подскажет ********-Кивалов). Но "зеленое кобло" боится Майдана.
Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук - Цензор.НЕТ 359
показать весь комментарий
01.02.2021 12:52 Ответить
Взагалі на кшталт рехферендуму аж ні *** не зрозумів,але цілком підтримую.
показать весь комментарий
01.02.2021 12:55 Ответить
...сказав чоловя'га, який перший зробив крок до того, щоб просрати нормальне майбутнє України...
показать весь комментарий
01.02.2021 12:58 Ответить
референдум может быть только один и только с с одним вопросом "Долой президента зеленского!"
показать весь комментарий
01.02.2021 13:03 Ответить
Закройте рот этому дебильному комуняке Кравчуку!! Вы , что не видите и не слышите этот старческий маразм!!!???
показать весь комментарий
01.02.2021 13:08 Ответить
что нам вечно пытаются впихнуть какой то ватный рейхферендум то ??
в сраку себе его засуньте и там же проводите.
показать весь комментарий
01.02.2021 16:05 Ответить
Старий комуняка забув, що всі ці "питання" вже давно в Конституціі України мають відповідь.

PS Хто це Макаричу палець в рота пхає?
показать весь комментарий
01.02.2021 17:13 Ответить
Страница 3 из 3
 
 