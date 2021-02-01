Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Урегулирование ситуации в Украине должно произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету, территориальной целостности и независимости государства.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24", какой вопрос нужно вынести на всеукраинский референдум, передает Цензор.НЕТ.
"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - сказал он.
Кравчук рассказал, какой должна быть цель проведения референдума.
"Я хочу высказать совместную позицию США, ОБСЕ, Швеции по вопросам Украины. Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск стабильного политического урегулирования в Украине должен произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Севастополь", - сказал он.
Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
Пожалуйста, подождите...
Или вернемся к федерации или конфедерации ?
На території Кримської області потрібно створити Кримськотатарський автономний округ до якого будуть входити населені пункти де проживає понад 50% кримських татар.
Никаких автономий. Татары не захотели защищать свою землю. Протесты против оккупации были только когда отбирали замозахваченную землю.
Иначе далее автономию дадим Закарпатским венграм, уманским евреям ...
Его угрозы игнорировали.
Теперь подключает свою агентуру в Украине: отказ Украины от оккупированных территорий означает снятие санкций.
у церкві"© (Г.Москаль)
Вынести нужно, но не вопрос и не на референдум, а ящик ритуальный (гроб) с обутым в белые тапки христпродавцем Кравчуком, которого в преисподней черти давно с фонарями ищут, чтобы затасовать ему в жопу кипящей смолы да побольше и погорячее. А ещё - покатать эту падлу по всей преисподней на "кравчучке", благо, с зашпаклёванной смолой жопой эта мразь пердеть уже не сможет.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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Який може бути Всеукраїнський референдум по Криму і Донбасу.
Просто потрібно заткнути пельку 5-й колоні.
Цей старий маразматик хоч розуміє, що меле? Так виходить, що Український народ на референдумі має підказати окупантам, як управляти захопленими територіями???
Наступного Майдана ця продажна ******* не переживе.
Насколько это все реально, я даже не хочу спрашивать. Так что смысла проводить эти референдумы нет, без принятия определенных законов, отсекающих хотя бы оккупированные территории.
Але, Бенядиктова, очнись, хоть проблей что-нибудь или ты тоже, как и Кравчук, продаешь кацапам нашу Украину?
Можно поставить вопрос, про признание наших земель, таких как Кубань, Белгородская область, Таганрог и в областях где проживает много украинцев, на росии..... Такие надо ставить вопросы !
Це якась суцільна маячня!!!
Люди "не можуть зорієнтуватися", і тому давайте ми на них "винесемо"???
У нього зовсім дах поїхав?
Чи це продовження все того ж плану зливання України, тільки не прямим рішенням влади, а списуванням відповідальності на "мудрий нарід"?
Ну, 73% в нас точно "мудрі", особливо коли їм мізки промивають помийні канали ведмудчука-каломойського.
Хтось сумнівався навіщо ці Зелені виродки протягнули цей Закон?
Росія тріщить по швам, треба ж було трошки, просто пережити, дочекатись її кінця, але ні... 73% довб.ів вирішили знищити Україну. Наслідком цього миру буде розвал України на частини. Процвітання і вступ до ЄС та НАТО Західної (можливо частки Центральної) , та жебрацтво Південно-Східної.
Поэтому, пока Крым и треть Донбасса не вернутся в Украину, мы не можем провести ни одного законного референдума. Любой референдум без их участия будет незаконен по законам Украины.
Сегодня референдум можно провести в Крыму, Луганской и Донецкой части Украины.
Поправка на, чесность - что мало вероятно как в целом.
Ну а здесь в остальной Украине РЕФЕРЕНДУМ может послужить к возникновению еще нескольких республик типа Криворожско Запорожской. Не говоря о Неколаево Херсонской
- там люди знают на своем опыте цену. и Это мы упускаем из внимания Харьков который должен являть собой форпост таким понятиям как сепаратизм......
Вопрос: Они! не понимают что говорят? что строят? нет!? это идет целенаправленная политика сдачи, что бы как бы на тормозах спустить, что бы во время крушения остаться не причем, или при своем. Все!
Лично я ,за пожизненный срок с конфискацией этому мудаку , бо смерть для него это слишком легкое наказание , за все что этот нелошара сделало для Украины.
в сраку себе его засуньте и там же проводите.
PS Хто це Макаричу палець в рота пхає?