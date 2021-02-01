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Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal

Американские СМИ узнали имена людей, которые спонсировали митинг сторонников бывшего президента США Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне. Часть участников после этого пошла к Капитолию - зданию Конгресса США - и ворвалось в него.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении The Wall Street Journal, один из спонсоров митинга - Алекс Джонс, известный в США радиоведущий и приверженец теорий заговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Соцсети заблокировали страницы Джонса за распространение дезинформации и антинаучных вещей.

По данным WSJ, Джонс сначала планировал предоставить 50 тысяч долларов организаторам мероприятия, чтобы те дали ему возможность выступить. Но на него вышла Джули Дженкинс Фанчелли - бизнесвумен, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, - и помогла ему увеличить вклад до 300 тысяч долларов. В целом же бюджет организаторов митинга составил 500 тысяч долларов.

Фанчелли известна как одна из крупнейших доноров Республиканской партии, от которой Трампа и избрали президентом. В течение предвыборной кампании в 2020 году она пожертвовала штабу республиканца почти один миллион долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

В конце концов средства, которые сам Джонс планировал передать организаторам митинга в поддержку Трампа, пошли на другое мероприятие, состоявшееся днем раньше, 5 января. Впрочем, 6 января Джонс присутствовал на митинге; очевидцы видели его и у Капитолия во время его штурма. Там он якобы призывал присутствующих через громкоговоритель быть мирными и присоединиться к другому митингу.

К этому митингу, как выяснило The Wall Street Journal, причастна Кэролин Рен - финансистка, сотрудничавшая с упомянутой Фанчелли. Кроме того, Рен помогала в организации и других мероприятий 6 января в поддержку Трампа.

Оппоненты Трампа считают, что его призывы на митинге в свою поддержку 6 января "идти на Капитолий" привели к насильственным событий в здании Конгресса США. Это послужило основанием для объявления Трампу импичмента по статье "подстрекательство к восстанию".

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек.

Также читайте: "Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Деньги - средство, это безусловно. Но не причина революции.
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01.02.2021 01:45
+5
Нет...
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01.02.2021 01:25
+4
Разве в США правит ботоксный карликовый педофил?
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01.02.2021 01:35
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да за 500 тысяч долларов мы бы сделали Президентом США самого.... ЗЕленского ! Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный телеведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3176
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01.02.2021 01:13 Ответить
лучше Байдена президентом Украины - будет и нам и вам win-win Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2001
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01.02.2021 03:09 Ответить
Все революции делаются за деньги
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01.02.2021 01:20 Ответить
Нет...
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01.02.2021 01:25 Ответить
Да.Потом присоединяются наивные романтики за бесплатно.Потом грабёж.И только романтики остаются без денег.
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01.02.2021 01:34 Ответить
Деньги - средство, это безусловно. Но не причина революции.
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01.02.2021 01:45 Ответить
Причины одинаковы- несправедливость.
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01.02.2021 02:23 Ответить
Сразу видно не марксист вы Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 80 причина всегда конфликт производительных сил и производственных отношений - "верхи не могут, низы не хотят"
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01.02.2021 03:12 Ответить
Зараз із тебе зроблять "кацапа" і "більшовика"... У мене таке вже було, коли я цитував "Три джерела і три складові марксизму" Леніна...
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01.02.2021 05:58 Ответить
Та я вже бачу що треба закруглятися з цитатами 😬 добре що до статті «Партійна організація та партійна література» справа не дійшла. 😬
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01.02.2021 06:07 Ответить
ты кацап и большевик
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01.02.2021 06:02 Ответить
Потому что не всякий митинг, хода или Майдан является революцией. Есть революция (например Великая французская революция) и есть заворуха, бунт. Самый короткий анекдот в мире: "Революция до..., сами знаете чего!"
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01.02.2021 08:06 Ответить
Ты мабудь любитель наваяний карлы кацылибогена, ат них заводяцца камунаглисты. Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2841 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2841 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2841
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01.02.2021 12:47 Ответить
Предложите свою более правильную теорию революций. Но только без пошлой эмпирики и ущербного неокантианства типа у меня с утра зачесалось левое яйцо поэтому я пошёл ливаруцию делать
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01.02.2021 13:10 Ответить
Тут не формат, а так уже опубликовал более 100 работ на эту тему, находишь и читаешь. Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5532 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5532
ПС. Учым матыматыка и усё путем.
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01.02.2021 14:29 Ответить
Нет, романтики и делают революции.
Лишь длительные подпитываются деньгами...
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01.02.2021 19:32 Ответить
кармические процессы США настигают
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01.02.2021 01:22 Ответить
Разве в США правит ботоксный карликовый педофил?
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01.02.2021 01:35 Ответить
Уже нет Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный телеведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9309
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01.02.2021 01:38 Ответить
Каббалические.
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01.02.2021 06:19 Ответить
Байден старий вовк нарие і прижме хвоста , куплені республіканці ховайтеся.
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01.02.2021 02:59 Ответить
Как смеют белые расисты владеть денежными знаками федеральной резервной системы. Их не только в фейсбуке забанить, но и все их банковские счета экспроприировать в впользу пролетарской революции прав угнетенных иммигрантов.
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01.02.2021 05:57 Ответить
Охота на ведьм. Это треш. Затравить Трампа,набросать грязи на его репутацию,пусть отмывается,тем более что нет для этого ни одного информационного ресурса. Как же они его боятся!
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01.02.2021 06:56 Ответить
Когда "ведьмы" пытались переворот устроить, придумав "украденные выборы", то они были охотниками, а после провала они уже не охотники, а дичь.
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01.02.2021 08:02 Ответить
алекс джонс на харчах від кремлядів, робить матеріали для рен тв і\був чи досі є там ікспердом
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01.02.2021 07:23 Ответить
У Фантоцци Фанчелли снова неприятности Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 938
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01.02.2021 07:57 Ответить
Республиканцев прижимают к ногтю. И это правильно.
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01.02.2021 08:26 Ответить
Не будем обольщаться у Трампа много сторонников в США. Готовых поднять бунт со стрельбой, если Трампа прижмут. Кто знает, может в самой демократичной стране мира тоже случаются коррекции результатов выборов
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01.02.2021 08:51 Ответить
Када *********** вазьмут за путирастические гонады усе прыхыльныки захаваюцца па дыркам. Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7224 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5533 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5533
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01.02.2021 12:50 Ответить
только маргиналы (в основном свалившие из паРашы), да сторонники всемирного заговора и вторжения рептилоидов, типа джонса, поддерживают дональдушку.
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01.02.2021 08:59 Ответить
скажите спасибо касапу трампу..
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01.03.2021 08:01 Ответить
 
 