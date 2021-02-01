Ввоз в Украину одного из российских изданий "Мастера и Маргариты" запрещен в 2019-м, но книгу в другом издании можно свободно купить, - Красовицкий

Ввоз в Украину одного из российских изданий "Мастера и Маргариты" был запрещен в 2019 году, но эту книгу украинского издательства можно свободно купить в разных магазинах.

На это указал в Facebook главный редактор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в ответ на шквал постов о запрете книги Михаила Булгакова в Украине, передает Цензор.НЕТ. Он считает это примером информационной войны.

Красовицкий напомнил: ввоз в Украину "Мастера и Маргариты" издательства "Азбука-Аттикус" запрещен из-за предисловия.

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это издание не будет распространяться в Украине", - говорится в публикации пресс-службы Госкомтелерадио от 22 марта 2019 года.

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Издание указано под номером 174 в реестре запрещенных к ввозу книг. Красовицкий подчеркивает, что в списке уже более 280 позиций, но в то же время соответствующая комиссия при Госкомтелерадио "разрешила ввоз на сегодня почти 40 000 наименований книг (половина разрешений уже не действует по другим причинам, чем позиция комиссии. Например, закончился тираж в Москве".

"Теперь для любителей русской словесности. Можете зайти на сайт "Фолио" и убедиться в наличии "Мастера и Маргариты" на русском и украинском. И еще других книг Булгакова. Также можете найти электронные версии. И то же самое у других украинских издательств. Вам мало десяток разных изданий Мастера? В том числе, завезенных из России. Вам очень нужно именно то, где предисловие противоречит украинским законам? Зачем при этом было на пещерном уровне обсуждать внешность сотрудника Гостелерадио, который готовит документы для комиссии? Да просто надо понять, что в информационных войнах в нашей стране нет победителей и до сих пор нет наказанных за вранье", - подчеркнул редактор.

Он отметил, что написать пост его подстегнуло мнение "одного крупного знатока книжного рынка", заявившего, что из-за запрета ввоза книг "наши студенты станут полными дебилами, поскольку они не могут найти доступа к вузовским учебникам по компьютерным наукам и биотехнологиям".

"Так вот, компьютерные учебники регулярно лицензируются и ввозятся из России. А вот по большинству других наук желающих что либо ввезти - немного. Естественно, ибо сложные специальные книги пишутся не на русском, а на английском и ввозят их чаще на языке оригинала", - отметил Красовицкий.

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