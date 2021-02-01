Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На 1 февраля намечено совместное закрытое заседание комитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс на сайте ВР.
В проекте повестки дня указано, что руководство спецслужбы предоставит нардепам информацию "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы", а также о перспективах развития СБУ.
Начаться заседание должно в 15:00.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
30 января следователи СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.
Пожалуйста, подождите...
кремлевских методичек
то давно уже застрелился
Баканов написал, что спецпроверка не выявила ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий для предоставления ему допуска к государственной тайне.
Подпись Зеленского.
Чья подпись стоит под всеми назначениями на должности в СБУ, включая областные управления ?
Подпись Зеленского.
С момента своего избрания таких кадровых указов Зеленский издал более 200.
Так кто виноват, что СБУ превратилось в место борьбы за финансовые потоки и ареной сведения личных счетов?
За все это личную и полную ответственность несет именно Зеленский.
может жеж ослабеть на 30%, и тогда в украине может даже подешеветь, невзирая на новые сотни миллиардов в обігу
но не на землю, которую возьмутся скупать активно
Репортер Джонатан Свон запитав у президента, як він почувався, побачивши штурм Капітолію. "В шоці", - сказав пан Зеленський. «Я навіть уявити не міг, що щось подібне можливо у Сполучених Штатах Америки. . . . Ми звикли думати, що США мають ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно, без війни, без революцій ". Такі речі трапляються в інших місцях; вони траплялися в Україні. "Те, що це може статися в США, цього ніхто не очікував. . . . Після чогось подібного я вважаю, що світу було б дуже важко сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі ".
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Чья подпись стоит под указами о назначении главы СБУ и его заместителей ? Подпись Зеленского. Чья подпись стоит под всеми назначениями на должности в СБУ, включая областные управления ? Подпись Зеленского.
С момента своего избрания таких кадровых указов Зеленский издал более 200. Так кто виноват, что СБУ превратилось в место борьбы за финансовые потоки и ареной сведения личных счетов? За все это личную и полную ответственность несет именно Зеленский
Заседание о том чего нет, может быть только "закрытое".