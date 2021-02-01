Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы"

На 1 февраля намечено совместное закрытое заседание комитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс на сайте ВР.

В проекте повестки дня указано, что руководство спецслужбы предоставит нардепам информацию "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы", а также о перспективах развития СБУ.

Начаться заседание должно в 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нескоромного объявили в розыск, - СБУ

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

30 января следователи СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.

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