Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США

Президент Владимир Зеленский был поражен штурмом Капитолия в Вашингтоне и считает, что миру было бы очень сложно видеть США символом демократии в случае переворота.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Axios.

Зеленский сказал, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США. По мнению Зеленского, это был "сильный удар по демократии" в Америке.

"Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно: без войн и революций – от одного президентства к другому", – сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине было две революции, поэтому он понимал: подобное может происходить в мире. Но событий у Капитолия никто не ожидал, они показали, что "не все идеально" в США, считает президент.

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"Я очень переживал. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай Бог, жертвы. После чего-то подобного, я считаю, миру было бы очень сложно видеть США как символ демократии", – добавил он.

Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.