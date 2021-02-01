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Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США

Президент Владимир Зеленский был поражен штурмом Капитолия в Вашингтоне и считает, что миру было бы очень сложно видеть США символом демократии в случае переворота.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Axios.

Зеленский сказал, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США. По мнению Зеленского, это был "сильный удар по демократии" в Америке.

"Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно: без войн и революций – от одного президентства к другому", – сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине было две революции, поэтому он понимал: подобное может происходить в мире. Но событий у Капитолия никто не ожидал, они показали, что "не все идеально" в США, считает президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия

"Я очень переживал. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай Бог, жертвы. После чего-то подобного, я считаю, миру было бы очень сложно видеть США как символ демократии", – добавил он.

Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
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Топ комментарии
+23
Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США - Цензор.НЕТ 6
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01.02.2021 07:37
+12
Зелох озвучує кремлівську методичку
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01.02.2021 07:24
+11
Точно повторює тези Кремля.
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01.02.2021 07:28
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Зелох озвучує кремлівську методичку
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01.02.2021 07:24 Ответить
А чию методичку має озвучувати ставленик Медведчука?
Просніться, люди. Країною вже майже два роки керує Медведчук.
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01.02.2021 07:29 Ответить
Нещодавно оприлюднена декларація про майно і доходи народного депутата Віктора Медведчука, який рік тому офіційно повернувся у публічну політику після 14-річної перерви, стала об'єктом ретельного вивчення з боку ЗМІ та громадськості.
Земельні ділянки, будинки, автомобілі, антикваріат, коштовності, одяг, іранські килими, яхта, зрештою Біблія Гутенберга 1455 року - інформація про все, чим володіє родина кума президента Російської Федерації, складає понад 140 аркушів друкованого тексту.
Значний об'єм відомостей міститься у найцікавішому для журналістів-розслідувачів розділі декларацій - «юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї». І результат аналізу цієї інформації виявився настільки важливим і подекуди несподіваним, що може «перекроїти» звичну карту бізнес-інтересів в Україні.
Голова політради партії ОПЗЖ відкрив перед суспільством карти: компанії, які майже неможливо було пов'язати із ним через місце їхньої реєстрації - офшорні зони, - він виклав «на блюдечку». Журналісти програми «Схеми» виявили, що проросійський політик Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським
Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США - Цензор.НЕТ 2379
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01.02.2021 07:31 Ответить
Медведчук это тот, которого журналисты выловили, въезжающего ночью в маеток Порошенка? Ну то не бизнес-интересы! То они в карты играли или Медведчук передавал гэтьману послание ***** о том, как тот жутко ненавидит Пэтрыка, и заодно хотел забрать несданный членский билет СДПУ(о)?
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01.02.2021 07:48 Ответить
Це в той час коли ти штурмував двері військомату?
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01.02.2021 07:49 Ответить
У тебя, фрезеровщик, как всегда когнитивный диссонанс и в словах, и в выборе противоестественных погонял. Объединять в одном имени Кнура и Степана Бандеру такая же дикость как объединять кацапов и украинцев
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01.02.2021 08:02 Ответить
А можна конкретніше, які журналісти висловили, яких канарів, прізвища журналістів і їхі авторські репортажі?
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01.02.2021 07:57 Ответить
Він посилання на ;Страна уа; дасть, або ж на статейку Дубінсково на сайті Саакашвілі ;Пророк;.
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01.02.2021 08:01 Ответить
Когда ж вы, несчастья, научитесь тырнетом пользоваться?
Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

Теперь можете включать следующую писню на выбор
1. Українська правда - огєнти крємля
2. Ну зустрічався надцять раз. Може випадково. Чи "ну що тут такого"
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01.02.2021 09:20 Ответить
"Українська правда" - це там, де Олена Притула? "Чорна вдова" Гонгадзе і потім ґюШнремета? 😀 ВІРЮ! 😁
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01.02.2021 09:46 Ответить
О! Значит 1-й вариант. И это правильно! Лучше и дальше дывытысь потужный Прямый, принадлежащий рыгу Макеенко, бывшему Януковича кому гауляйтеру Киева во время Майдана. Там глаголят исключительно правду-матку. Шикаладную
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01.02.2021 10:02 Ответить
Ні, буду дивитись ресурс людини, яка на мою думку є або аґентом ФСБ, або корисним ідіотом, що діє на користь кацапії. Смерть Гонгадзе, у якій її роль надто підозрілі, призвела до відмови Заходу від Кучми, як потенційного замовника вбивства, що віткинул Україну від членства в НАТО. Смерть Шеремета дала змогу почати репресії проти волонтерів та добровольців, що зробило можливим реванш. І у обидвох випадках Гонгадзе і Шеремет їзоли від Притули. Випадково? Не думаю. УП - не брехливий ресурс, а напівправдивий. І це зрозуміло. Бо 80 відсотків правди дозволяє змусити читачів повірити у 20 відсотків брехні. Ти думаєш, що я - наївний зебіл, щоб вестися на такого кацапського троля, як ти? 😊До речі, це я не тобі відповідаю, бо ти сам знаєш, що і для чого ти тут брешеш. Це я відповідаю для тих наївних, хто це читатиме.
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01.02.2021 10:42 Ответить
Что значит брэшэш, порохоботина? Тебе представили ссылку на один из самых авторитетных украинских ресурсов, который для свято уверовавших в гэцьмана дебилов, представил видео. Мало того, и сам пэцько, когда его прижали к стенке, ткнув рожей в встречи со своим бывшим партайгеноссе Медведчуком, мямлил отмазки мол да зустричаюсь и шото типа что он с чёртом будет встречаться, чтоб полоненных освободить. Порошенку ты своему хоть веришь?
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01.02.2021 10:53 Ответить
Спешили для леворуких. Нашел цитату самого гэцьмана про встречи с бывшим шефом по СДПУ(о)
"Зараз, коли цей процес (звільнення заручників - ред.) зупинено, зупинено і зустрічі", - заявив Порошенко
Уже сам брехун вынужден признаться, что зустричи были, а вы все воете - вретевывсьо
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01.02.2021 11:16 Ответить
😁 А пруф привести, чи хоча б цитати повністю, з контекстом ліворуким ботам некомільфо?
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01.02.2021 11:43 Ответить
Сам, порохобот, сам. Тем более зачем? Вера в святого и безгрешного реформатора у вас безгранична
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01.02.2021 12:00 Ответить
"У вас" - це показово! 😁 З-за парєбріка строчиш? 😊
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01.02.2021 12:06 Ответить
***, опять повылазило *********-мертветчуковкие опарыши, у которых методичка кремлевская торчит из очка. Капец, их уже давно в их лайно рожой натыкали, но упоротые безмозглые манкурты повторяют одну и туже брехню постоянно, потому как рупь и баланду получают за это. Ты сам видел, как мертветчук твой обожаемый туда ездил? Нет? А кто видел? Пруф в студию! Как вы ,дебилы конченные, насточертели всем своими высерами. Говорим про осла оманского, а они как опнутые (правда чего опнутые,такие же и есть!) продолжают везде пихать Пороха. Одно только то, что твой мертветчук с бабломойским и гринпоцем и ****** в одном списке с тобой, ущербное , люто ненавидят Порошенко, говорит о том, КТО ВЫ РЕАЛЬНО есть- ненавистники всего Украинского . Пожелания вам, мразям,- соответствующее!
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01.02.2021 11:03 Ответить
Меньше текста, истеричка. Дочитай, а потом гавкай. Ссылка ниже есть на агенто-кремлевскую Украинскую правду
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01.02.2021 11:11 Ответить
мертвечук ніколи не зникав з публічної політики. Його партія "україниський вибір" була завжди представлена в інформпросторі як мінімум двома сайтами і декількома аналами (один з них - інтер). Так що фразу "народного депутата Віктора Медведчука, який рік тому офіційно повернувся у публічну політику після 14-річної перерви" слід розуміти, що вона - на дискредитацію України.
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01.02.2021 10:16 Ответить
Ключове слово ;офіційно;.
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01.02.2021 12:10 Ответить
Я бы сказал с 2014 года, когда он стал представителем президента и "единственным каналом коммуникации" с Хутиным
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01.02.2021 07:39 Ответить
Ты бы,лапоть, свое "сказал" поглубже в свою жопу засунул
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01.02.2021 07:44 Ответить
Что правда глаза колет?
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01.02.2021 07:48 Ответить
Лапоть, выдыхай
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01.02.2021 07:50 Ответить
Ти і правда - поняття, які взаємовиключають одне одного. 😁 Це як скляне дерево.
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01.02.2021 07:59 Ответить
Так что он не был представителем Порошенка? Надо же, вот это новость!
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01.02.2021 08:02 Ответить
Новина для тебе. 😊 Інші це знали. Ще раз - пруфи. Де вони? 😊
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01.02.2021 08:54 Ответить
Ось як Петро Порошенко оцінював ефективність Медведчука у цих процесах: «Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це - не мінська група. Вона є частиною Тристоронньої контактної групи. Дійсно, колишній голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук».

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html

На почитай и посмотри, правда я думаю тебе это не поможет
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01.02.2021 08:59 Ответить
Это его Меркель так заставила (попросила) сказать Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США - Цензор.НЕТ 2589
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01.02.2021 09:23 Ответить
і де там про те, що мертвечук - представник Порошенка в ТКГ?
мало того, що ви, зебіли, уникаєте згадки про те, що це саме Меркель просила Порошенка погодитись з наявністю мертвечука в ТКГ - бо інаше ***** не погоджувався приїхати на переговори в Мінськ.
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01.02.2021 10:22 Ответить
Меркель тоже просила чтобы ему продали телеканалы?
Или Меркель дала команду СБУ перекрыть все поставки LPG в Украину, кроме поставок Метверчины?
Или Меркель заставила Порошенко вступать в СДПУ(о)?
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01.02.2021 10:58 Ответить
Бути каналом комунікації з ****** задля звільнення полонених і керувати країною- дещо різні речі, не згодний?
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01.02.2021 07:52 Ответить
К "каналу коммуникаций" приложилось три телеканала, льющих дерьмо 24/7, поднятие из пепла партии Рыгов, отжим и монополизация рынка сжиженного газа с помощью СБУ, эксклюзив по поставке дизеля из паРашки, приобретение сети АЗС, воздушный коридор для прямых перелетов Киев-Москва
Не жирно ли для "канала связи по обмену", который за все время совершил один или два "обмена"?
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01.02.2021 08:00 Ответить
Чья б мычала?!! Дерьмократ сраный!
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01.02.2021 07:25 Ответить
Как-то тяжело принять эти слова от зеленского.Он не авторитет в политике,и не лидер,и даже партии нет своей.
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01.02.2021 07:27 Ответить
Точно повторює тези Кремля.
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01.02.2021 07:28 Ответить
Коня куют - жаба лапу подставляет.
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01.02.2021 07:31 Ответить
правильно, беркут нужно было сразу вешать вдоль дорог)))) они должны защищать люлей а они защищали воров за наши же деньги
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01.02.2021 07:36 Ответить
Вони захищали інтереси іншої держави- це держзрада.
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01.02.2021 07:38 Ответить
В боротьбі за українську державність це припустимо. Щось не подобається?
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01.02.2021 07:39 Ответить
И шо тебе токо жопу порвали, но все же ушел?😜
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01.02.2021 07:47 Ответить
Ох і розумний цей тіп - шо аж страшно...
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01.02.2021 07:34 Ответить
Як на мене, давно настав час придумати людству щось краще.
"Демократия - отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало." (С)
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01.02.2021 07:34 Ответить
Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США - Цензор.НЕТ 6
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01.02.2021 07:37 Ответить
А лахта покращує свою продукцію, молодці.
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01.02.2021 07:40 Ответить
Не обосрись от счамстья, зепил
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01.02.2021 07:48 Ответить
Сереш тут виключно ти.
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01.02.2021 07:51 Ответить
Подтирайся, соблюдай гигиену
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01.02.2021 07:53 Ответить
Тебе адмін підітре.
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01.02.2021 07:56 Ответить
Крещатик, я тобі казав- не дивись серіальчик ;Слуґа народа;, бо зовсім ватка станеш.
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01.02.2021 07:50 Ответить
Мене не цікавить те, що кажуть корисні ідіоти Кремля. Не цікавило за каденціі Пороха, не цікавить зараз і не буде цікавити і надалі.
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01.02.2021 07:53 Ответить
Корисним ідіотом Кремля наразі є саме ти, Саша.
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01.02.2021 07:56 Ответить
Я лахту не тиражую.
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01.02.2021 07:57 Ответить
Гірше. Ти працюєш на Медведчука, захищаючи російського коміка.
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01.02.2021 07:59 Ответить
До цього я так само працював на Алігарха Пороха.)))
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01.02.2021 08:04 Ответить
Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США - Цензор.НЕТ 7579 Влучно немов стрілою з цибулі!
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01.02.2021 08:01 Ответить
Только 43 летний никчемный и брехливый имбецил может классифицировать акцию протеста против фальсификации выборов в США, как "удар по демократии".
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01.02.2021 07:40 Ответить
Акція протесту зі зброєю, вибухівкою та вбивствами людей називається інакше. Так що вірно ЗЕ сказав.
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01.02.2021 07:42 Ответить
То что за отдельной группой радикалов, которые и устроили основной бедлам, торчат уши Байдана и сатанистов-глобалистов, еще не говорит, что протесты против откровенного произвола дерьмокрадов США это "удар по демократии"
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01.02.2021 07:52 Ответить
Слабенька відмазка.
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01.02.2021 07:55 Ответить
Слабенькі аргументи.
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01.02.2021 07:57 Ответить
Аргументи та докази будуть в американських судах.
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01.02.2021 08:01 Ответить
Починаю сумніватися в ваших розумових здібностях. Американські суди на согоднішній день точна копія українських. Хоча, мабуть, навпаки, - українский судоустрій зграя виродків зі шкодливої національної меншини створила по шаблону американських.
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01.02.2021 08:07 Ответить
Ужоссс😂
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01.02.2021 08:15 Ответить
Особенно с погромом здания парламента и срочной эвакуацией депутатов и персонала.
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01.02.2021 07:42 Ответить
Тобто по суті сказаного заперечити нічим.
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01.02.2021 08:03 Ответить
а что... мнением *********** кто-то интересуется?
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01.02.2021 08:18 Ответить
Що ти зелений недоумок взагалі знаєш про демократію, а тим більше про демократію в США?
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01.02.2021 08:27 Ответить
Чем Дерьмак галошу наполнит, то валенок и несет...
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01.02.2021 08:35 Ответить
Конечно удар по Демократии!
Спецподразделения по борьбе с международными террористами разгоняли недовольных фальсификацией выборов.
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01.02.2021 08:56 Ответить
Странно то что, мало кто заметил, что возле Капитолия на записях ни один полицай не махал, а тем более бил, палкой людей. Был замах, в помещении там где полицейский убил женщину военнослужащую. Странно то что военнослужащая оказалась там.
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01.02.2021 09:43 Ответить
"Зеленский отметил, что в Украине было две революции"
Якщо клоун наває події 2004 і 2013 року революціями в контексті перевороту, то, відповідно, в Україні були і дві контреволюції 2010 і 2019 років. Значить, Зе - продукт контрреволюції
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01.02.2021 10:12 Ответить
"Я очень переживал" ... Это все что нужно знать о том, что волнует, прости господи, президента Украины. Нет в Украине проблем. Все ****...ись. Че переживать-то?
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01.02.2021 11:27 Ответить
 
 