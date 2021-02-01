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За первый месяц 2021 года на водоемах Украины погибли 50 человек, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

За первый месяц 2021 года на водоемах Украины погибли 50 человек, - ГСЧС

В течение первого месяца 2021 на водных объектах погибли более 50 жителей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что спасатели ежедневно работают над предотвращением чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах. Они проводят превентивную работу с населением, обучают граждан алгоритму действий в случае попадания под лед.

В ГСЧС напоминают, что выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде. Переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах. Нельзя выходить на лед в местах с быстрым течением; на соединении рек; там, где имеются вмерзшие в лед доски, палки и т.п.; во время сильного перепада температуры и потепления.

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Саме так і працює природній відбір.
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01.02.2021 07:50 Ответить
Нужно просто перестать тонуть.
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01.02.2021 07:57 Ответить
 
 