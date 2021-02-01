Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, а также БПЛА для корректировки огня. Боевых потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-мм калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того отмечается, что для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.
Вместе с тем, неподалеку от Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-мм калибра, а возле населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: "Вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов".
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами", - сказано в сообщении пресс-центра ОС.
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похоже, изменения произошли в названии
В. О. Зеленський.
Концептуальные разногласия закончились....чем??????
Уроды вы все квартальные...
Що з цього приводу скаже говнокомандувач?