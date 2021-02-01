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обстрел (20132) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, а также БПЛА для корректировки огня. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 9 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-мм калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того отмечается, что для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Вместе с тем, неподалеку от Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-мм калибра, а возле населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: "Вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов".

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами", - сказано в сообщении пресс-центра ОС.

Враг за сутки 9 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, а также БПЛА для корректировки огня. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 9 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, а также БПЛА для корректировки огня. Боевых потерь нет, - штаб ОС 02
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до перемирья была такая же картина, но так не называлась...
похоже, изменения произошли в названии
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01.02.2021 07:45 Ответить
;...І найголовніше. Цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова "сьогодні не стріляли". Дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини й діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир'я!...;
В. О. Зеленський.
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01.02.2021 07:55 Ответить
Режим тишины.поменяйте пластинку..
Концептуальные разногласия закончились....чем??????
Уроды вы все квартальные...
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01.02.2021 08:39 Ответить
У зеленского заберите 1000 гривен! Он ржет не по-детски с каждого сообщения пресс-центра ОС.
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01.02.2021 09:28 Ответить
Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8217
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01.02.2021 11:08 Ответить
Іншими словами, порушено всі домовленності, які підписали з кацапами. Як "неочікувано".
Що з цього приводу скаже говнокомандувач?
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01.02.2021 11:13 Ответить
Соромно читати такі звіти. Типу нас москалі *******, але нам не дуже і боляче. Якби ізраїльтяни так воювали, їх би давно знищили. А нашій зеленій мавпі все по приколу.
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01.02.2021 16:49 Ответить
 
 