Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?

ПРезидентр Украины Владимир Зеленский надеется, что при новоизбранном президенте Джо Байдене Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.

"Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжит беспокоиться и работать ради безопасности в Европе.

Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации.

У меня очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше - ответ на агрессивные действия РФ, - представитель Альянса Сан

В то же время, отвечая на вопрос журналиста, что именно Украине нужно от США, президент ответил: "Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?".

Также Зеленский добавил, что если бы Украина была членом НАТО, то на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации.

"Сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - добавил глава государства.