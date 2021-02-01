COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 103,5 млн, умерли уже 2,2 млн человек. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 1 февраля в мире зарегистрировали 395 489 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 292 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 103 528 864 случая инфицирования, из них 395 489 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 237 799 человек, из них 9 292 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 75,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.
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Издание «Дойче Велле» - такой себе источник информации, но в тот раз наше внимание привлек материал, прямо не касающийся политики. Вернее, в самом материале вовсе нет никаких политических линий и потому мы решили оттолкнуться от него как от трамплина, чтобы перейти пожалуй к самому тревожному вопросу современности, который по определению не может быть лишен политической составляющей.Итак, в материале немецкого издания говорится о том, что вирус ARS-CoV-2 в условиях вакцинирования ведет себя не так, как того ожидали создатели вакцин. Так, ряд производителей антиковидных вакцин уже заявили о том, что против новой, южноафриканской разновидности вируса вакцины хоть и действуют, но их эффективность существенно снижается от заявленных, средних показателей.Похоже на то, что это - общая тенденция, просто часть производителей уже наработали какие-то данные, а другие - нет. И вот что тут важно, все вакцины сдают свои позиции примерно одинаково, но если для сильных вакцин с высоким, свыше 90% доказанной эффективности, общая просадка не выглядит драматически, то слабые вакцины и вовсе ныряют под планку в 50%. Отсюда следует, что чем больше будет распространяться новая разновидность вируса, способность к заражению которой в 7 раз выше, тем слабее будут действовать существующие вакцины.
Есть мнение, что скорость размножения и распространения вируса находится в обратной зависимости от его смертоностности. Это обусловлено тем, что если вирус быстро и с большой долей вероятности убивает своего носителя, то тем самым, он сам обрывает механизм своего распространения. Но в любом случае, параметры смертности именно нового вида вируса пока не определены из-за недостаточной базы исследований.
https://defence-line.org/2021/01/vakcina-protiv-virusa-kto-kogo-chast-1/