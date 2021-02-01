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За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек

По состоянию на понедельник, 1 февраля, выявлены еще 2 030 случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03госпитализированы - 1 103 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03летальных случаев - 61;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03выздоровел - 5 131 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9 873, методом ИФА - 2 952).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 103,5 млн, умерли уже 2,2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08заболели - 1 221 485 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08выздоровели - 1 023 915 лица;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08летальных случаев - 22 768;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297) области, г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 13
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Топ комментарии
+3
А вам не приходит мысль, что дохрена народа УЖЕ переболело. 80% болеют безсимптомно.
Даже ежегодная эпидемия гриппа не длилась вечно.
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01.02.2021 08:29
+2
если такими темпами пойдет выздоровление от ковид, то скоро от целебных видосиков статистов от власти начнут самоизлечиваться и онкобольные....
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01.02.2021 08:24
+1
Это же истеричка, тебя просто долго не было - не знаешь.
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01.02.2021 09:36
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Правила форума Совет форумчан
если такими темпами пойдет выздоровление от ковид, то скоро от целебных видосиков статистов от власти начнут самоизлечиваться и онкобольные....
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01.02.2021 08:24 Ответить
А вам не приходит мысль, что дохрена народа УЖЕ переболело. 80% болеют безсимптомно.
Даже ежегодная эпидемия гриппа не длилась вечно.
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01.02.2021 08:29 Ответить
Болеют бессимптомно даже корью в рашке. Стертые формы, слабые симптомы - да, бывают, и не надо медицину с ног на голову переворачивать какими-то бессимптомными, т.к. нет симптомов - нет болезни.
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01.02.2021 11:13 Ответить
Треба цю цифру множити на 10. Отже в нас близько 22 тис хворих за добу.
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01.02.2021 08:32 Ответить
Не подсказывайте! А то ведь они запросто смогут перемножить. Не знаю зачем, но могут! За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек - Цензор.НЕТ 7638
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01.02.2021 08:38 Ответить
Это же истеричка, тебя просто долго не было - не знаешь.
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01.02.2021 09:36 Ответить
Помножила? Полегшало?
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01.02.2021 09:35 Ответить
Чого тебе плющить прищавий?? Що дівчата не *******?
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01.02.2021 11:46 Ответить
Сколько тестов сделано в Украине с марта прошлого года?
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01.02.2021 08:39 Ответить
6,257,875
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01.02.2021 10:11 Ответить
После драки кулаками не машут. Пора приступать к вакцинации наиболее вероятных распространителей КОВИД имееющих массовые контакты с людьми - практикующих медработников, работников транспорта, торговли, всех, кир имеет массовые контакты с людьми, все остальные разговоры теперь уже дань статистике.
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01.02.2021 10:12 Ответить
Перестали тестировать и заболевших почти нет. Власть провалила закупку вакцины, а теперь хочет показать, что у нас и КОВИД нету. Хочет смягчить критику с полным провалом вакцинации.
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01.02.2021 11:23 Ответить
 
 