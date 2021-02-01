За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек

По состоянию на понедельник, 1 февраля, выявлены еще 2 030 случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 103 человека;

летальных случаев - 61;

выздоровел - 5 131 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9 873, методом ИФА - 2 952).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 221 485 человек;

выздоровели - 1 023 915 лица;

летальных случаев - 22 768;

проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297) области, г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.









