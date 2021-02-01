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Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине: "Очень неприятно чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равноправным членом ЕС или мира в плане сроков вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.

Говоря о задержке с вакцинацией в Украине, Зеленский отметил, что "есть несколько эмоций по глобальной кампании по вакцинации".

"То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации ... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.
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Топ комментарии
+40
У тебя скучна рожа, клоун. Тебе никто вакцины не даст.
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01.02.2021 08:34
+37
А шо там было по поводу порнозвезды?????
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01.02.2021 08:35
+33
Здесь уместно вспомнить, как он гадил за это же на Петра Порошенко и на Украину, называя ее "шлюхой из немецких фильмов для взрослых!" Это же "зелёные" использовали на выборах, чтобы опорочить Порошенко, и им это удалось! Я думаю, им надо самоликвидироваться политически!
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01.02.2021 08:38
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P.S. Складається таке враження, що краще б Зеленський нічого не брав "на контроль", бо там де візьме, буде "ж*па". Згадав, як він брав під особистий контроль ситуацію із розвідником-морпіхом Ярославом Журавлем ... Так і тут з вакциною
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01.02.2021 09:44 Ответить
В том, что ты не закупил вакцины вовремя виноват ЕС и вообще весь мир?
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01.02.2021 09:39 Ответить
Платить за вакцину не пробовал?
Заплати, не будешь стоять с протянутой рукой.
Где деньги из ковидного фонда?
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01.02.2021 09:43 Ответить
Ну нехай квартал пошуткує знов про Україну і німецьку порноактрису.
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01.02.2021 09:44 Ответить
... оно и на рояле еще сыграть может в надежде что поможет .
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01.02.2021 09:49 Ответить
Что оно гундит?!! Как-будто не было выбора или не было денег? Имея 65 млрд. гр. КОВИДНОГО ФОНДА, не заказать и не сделать предоплату на вакцину хотя бы для первой очереди прививки, это надо быть меньше ЗЕро! Ждал, что большая половина пенсионеров выздыхает от ковида? Уже меньше вакцины нужно. А еще и экономия в Пенсионном фонде! Так, да? Закатал со своим тестем миллиарды в дороги, а теперь вякает о "протянутой руке". Делай все вовремя, не воруй и не будешь в роли униженного просителя!
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01.02.2021 09:45 Ответить
протянутый к клавишам "палец"
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01.02.2021 09:51 Ответить
очень неприятно видеть, что президент твоей страны-гндн.
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01.02.2021 09:51 Ответить
Шо, вава, нравится "принимать со всех сторон"? Презерватив ты штопанный.
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01.02.2021 09:56 Ответить
Вава, хочешь еще 100 дней или уже сходишь нахрен?
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01.02.2021 10:01 Ответить
Израиль тоже не член ЕС. Там вакцинация в разгаре, похоже это будет первая страна, что провакцинирует от ковида все население. Потому что там неслужившего в армии и говорящего про свою страну такие вещи, как Зе, в политику не пустят.
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01.02.2021 10:04 Ответить
ТРИ україньські лабораторії УЖЕ зробили вакцини!!!
І шо? а ніщо!
В китайців хабаря брати мабуть легше, бо важче. зловити
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01.02.2021 10:06 Ответить
.....с протянутой рукой....,это примерно как с опущенными штанами за клавишами пианино, гундявому не привыкать
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01.02.2021 10:08 Ответить
Как говорится: протягивай ножки по одежке. Начал соревноваться с главами других государств? Твое, тебе жмет - тесновато и убого? Развернуться некуда? Ты уже нормальным людям своей болтовней мозги в трубочку посворачивал. Силы небесные, пусть оно уже замолчит!
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01.02.2021 10:17 Ответить
Та брось ты, Вован Ссаныч, целку из себя строить. Шо может быть неприятно кончалыге, возомнившему, что музицирование тилипком на рояле со спущенными штанами на публике - это, типа, веселая шутка? А дебилы-зрители, заплатившие за билеты на этот, с позволения сказать, "концерт", схавают гавнище и позабористее.
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01.02.2021 10:18 Ответить
...Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 2908
марсіянін ... лядь
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01.02.2021 10:39 Ответить
...Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 3876...
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01.02.2021 10:43 Ответить
надо лизать тщательнее и что-то тебе дадут в протянутую руку
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01.02.2021 10:47 Ответить
Главное что б не пришлось лежать с протянутой ногой.
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01.02.2021 10:50 Ответить
коли всі домовлялись про закупівлю вакцин, наші дурачки грались у КМС по борьбі з короною, і для піару перед виборами в дороги пхали гроші(цей фінт доречі допоміг, не пролетіли з трісом на виборах). А зараз наші ділки чекають на милість країн Європи та США щоб ті "гуманітарку" вакцини сюди слали, яку потім будуть за гроші(як завжди) колоти. Ну або коли вже дуже припече то китайський фуфломіцин через проклади закуплять з бюджету і як казав дурачок "бешкоштовно" вакцинують всю бюрократичну та мвсну шоблу.
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01.02.2021 10:52 Ответить
Це тобі не хером по роялю стукати.
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01.02.2021 10:53 Ответить
ЕС разговаривал с производителями вакцин и залючил контракт, как и Израиль и США и прочие цивилизованные. Вова пилил видосики с гундосиками и и профукал поставки. Теперь Вова решил обвинить в своей рукопопости ЕС и мировую закулису. Для его выбарцов-прокатит.
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01.02.2021 11:09 Ответить
Главное, не в этом! Главное, что бы беня, ахмэтка, кум ***** мудачук и естественно само *****, было довольно...
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01.02.2021 11:20 Ответить
а ти падло менше бородатій бабусі б давав красти, може б і не прийшлося руки протягувати, придорок гундосий?!
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01.02.2021 11:20 Ответить
Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 7839

..
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01.02.2021 11:22 Ответить
+100! "Спутніка" їм усім у дупу!
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01.02.2021 18:46 Ответить
Голосуй не голосуй , хочешь жни а хочешь куй все равно получишь дырку от бублика.-,но все рано это наша вина,что не можем досмотреть,потому,что иудами не рождаются,а становятся,где то народ возле кассы не может остановить краденные вагоны,просто систему так устроили ,что проверяют у кассы теже,кто и ворует,рука руку моет,лохотрон,а не государство сделали для людей.
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01.02.2021 19:37 Ответить
Артур Герасимов щойно виступає на погоджувальній раді ВР. І стверджує: "думаю, ніхто не сумнівається, що з-за президенства Порошенка в подібних умовах Україна давно вже би мала якісну антиковідну вакцину".
І це - чиста правда.
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01.02.2021 11:26 Ответить
Виступ Артура Герасимова на погоджувальній раді 01-02-2021
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01.02.2021 15:13 Ответить
Оно как всегда думает, что ему кто-то что-что должен, в то время как оно никому ничего не должно. Как не процитировать классиков: « вы не хотите протягивать руки? Так протяните ноги, старый дуралей!». Оно, конечно не старый, а дуралей среднего возраста, но безнадежный.
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01.02.2021 11:26 Ответить
Порох би вже давно вирішив цю проблему, це ж жалюгідне створіння тільки і може, шо стояти з протягнутою рукою. Тьху, гидота зелена
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01.02.2021 11:26 Ответить
а ну галабародько - в сраку их всех , в сраку
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01.02.2021 11:41 Ответить
Таж ви Зеленські брехачі, то чому Ізраїль не в ЄС а половину населення провакцинували і нарощують , ще постачання вакцин. Потрібно було як і всі держави на випередження заказувати а не стогнати, що нам не дають! Випадкова команда брехачів Зеленського з ним разом, які не думають за людей а за своє збагачення і віддиху по Буковелях, а люди най вмирають!
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01.02.2021 12:26 Ответить
Вы сделали по-моему все по максимуму, чтобы вакцины в Украине не было до 2022 года. И за это тоже можно потихоньку собирать материалы для суда.
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01.02.2021 12:39 Ответить
А що ти гнилий ЗЕбіл зробив, щоб не стояти з протягнутою рукою? Посадив Степенова, який вкрав 698 млн грн під видом "на вакцину" за потрійною ціною? Виконав критерїї МВФ і отримав кредит на вакцину? Взяв за дупу олігархів, що вкрали тільки за минулий рік 79 млрд грн? Гандон!
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01.02.2021 12:46 Ответить
Зеленский!! Если нет мозгов. стой с протянутой рукой!! не хрен было лезть в президенты если серого вещества не хватает!!
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01.02.2021 12:46 Ответить
Просматривая комментарии, поневоле приходишь к приятному удивлению: сколько умных, профессиональных, подготовленных, знающих и могущих, готовых уже сегодня занять пост президента и завтра решить все проблемы Украины собралось только на этом сайте!. И почему мы такие несчастные???
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01.02.2021 12:54 Ответить
потому что остальньіе 73% ели-ели читалть научились, писать им тяжело ну разве что галочку поставить за такого же дебила как они. Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 8797
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01.02.2021 22:54 Ответить
Якщо не хочеться стояти в черзі за вакциною з простягнутим загрібайлом то зменш адміністративні витрати, скороти роздутий паразитичний апарат управління і збільш фінансування науки. І буде вакцина. Це не остання єпідемія!
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01.02.2021 13:01 Ответить
А где ж вы,Зебилы, раньше были?Кто вам виноват? Тупость ваша.
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01.02.2021 13:50 Ответить
Коротше кажучи,або президентом знову стає гетьман Порошенко,або Україні знову пи..дець.Інші варіанти не розглядаються.☺
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01.02.2021 14:37 Ответить
Смотрим на Дворцы по всему миру Ахметова,Порошенко,Коломойского,Пинчука, Боголюбова -Эти конкретные люди виновны в том что расия напала на Украину и что Украина стоит с протянутой рукой
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01.02.2021 14:51 Ответить
Чем держит Путин ЗЕ за яйца?
4 квартиры в Москве, вилла в Крыму, 3 кинофирмы, 7 счетов в российских банках, финансирование сериалов студии "95 Квартал" из федерального бюджета, Никаких санкций. Это вам не арест Липецкой фабрики Пороха. Свои ЗЕ-пацаны не должны пострадать.
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01.02.2021 15:07 Ответить
А може ***** винен у тому, що напав на Україну?
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01.02.2021 18:32 Ответить
Если бы Украина была сильная , то ***** не напал бы.
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01.02.2021 18:46 Ответить
А якби росії не було, то ***** не напав би.
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01.02.2021 18:48 Ответить
А Румыния кусок шельфа отстегнула при Ющенко помнишь? А сейчас мы видим членов наблюдательных советов в ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаниях .Это я считаю изменой родине и должны быть растреляны все эти иностранные агенты . Тарифы растут ,корупционеры не сидят . Наплодили всяких НАБУ .САБУ .ШНАБУ за наши украинские налоги -содержание миллиарды уходят .Где результат ? -нет результата.Они созданы для собирания компромата на корупционеров продажных чиновников ,а не для реальной борьбы с корупцией.Борьба с корупцией -Это тюрьма и расстрел,а не увольнение с работы с миллионными выплатами.
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01.02.2021 19:02 Ответить
От НАБУ тільки й працює. Розберись трошки у цьому питанні. А щоб не було корупції- потрібні не розстріли (у тій же Бельгії чи Британії корупція на низькому рівні). Потрібні умови, за якими неможливо проволити оборудки із збагачення.
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01.02.2021 19:05 Ответить
«Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча».© Ильф и Петров.
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01.02.2021 14:56 Ответить
Так тебе не привыкать стоять с протянутой рукой - вся современная история Украины - это стоять на коленях с протянутой рукой и выпрашивать подачки или денег, или борзыми щенками в виде оружия, от МВФ, Штатов, Китая и ЕС. Вот теперь докатились до вакцин и таблеток с тестами. А, чтобы запустить экономику, у тебя и твоих сраколизов нет ни ума, ни желания, ни образования.
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01.02.2021 15:02 Ответить
По сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет.
Теперь только с протянутой рукой и стоять...
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01.02.2021 15:06 Ответить
Вакцини не допоможуть.
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01.02.2021 15:10 Ответить
Вакциной BioNTech/Pfizer, уже привиты все в ОП и пиарщики президента. 99,9% это так.
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01.02.2021 16:16 Ответить
Гандон Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 3390
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01.02.2021 16:17 Ответить
Откуда в твоем торчок лексиконе появилась фраза "стоять с протянутой рукой"? Это вражеский(кацапский) нарратив, который ты подхватил от общения с мразями из ОПЗЖ и зеленой плесенью.
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01.02.2021 16:33 Ответить
Напомните кто-нибудь Куеграю, что Израиль тоже не страна ЕС. Так что проблема совсем в ином
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01.02.2021 17:03 Ответить
С протянутой рукой и забыл добавить раком и на коленях. И ты только заметил Зеленский? Даже уже и отымели и наверное думают что тебе понравилось коль так стоишь. Может мы чего-то не знаем?
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01.02.2021 17:43 Ответить
Все, що Зеленський бере під особистий контроль- перетворюється на повну профанацію, в тому числі вакцинація. Тобто наближеним до дупи "імператора" гарні вакцини, а решті населення України- гівняну китайську, або не дай Боже- російську. Ну, дякуємо!!! Едине, в чому Зеленський правий, то це те, що китайцям ні в якому разі не можна продавати "Мотор Січ". Це ж наше тратегичне підприємство. Ви подивіться на агресивну політику Китаю по відношенню до своїх сусідів. Якщо ми продаємо їм наші найкращі мотори, то буде біда!!!
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01.02.2021 18:12 Ответить
пусть забираю держава не обеднеет.
китайци люлей кацапам наваляют по самьій дон.
там Україно-Кітайський кордон і проведем Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 2312
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01.02.2021 23:01 Ответить
Емммм.... Може потрібно було домовлятись зазделегідь?
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01.02.2021 18:30 Ответить
Зедебіли! у зеленскага фсе падкантролем! Як з покійним, Царство йому Небесне, Журавлем!
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01.02.2021 18:44 Ответить
Важливим кроком у напрямку розширення співробітництва між Україною та Австралією у космічній галузі стало укладення 18 січня 2021 року Меморандуму про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України (ДКА) та австралійською приватною компанією, яка спеціалізується на космічних розробках «Cosmovision Global Corporation PTY LTD».
Меморандумом передбачено започаткування співпраці між ДКА та австралійською компанією з метою запуску з космодрому в Кейп-Йорк (штат Квінсленд, Австралія) українських ракетоносіїв серії «Зеніт-Австралія» для забезпечення виведення на орбіту державних та комерційних космічних апаратів виробництва України, Австралії, а також інших країн.https://australia.mfa.gov.ua/news/rozshirennya-spivrobitnictva-mizh-**********-ta-avstraliyeyu-u-kosmichnij-sferi
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01.02.2021 18:46 Ответить
израиль тоже не член евросоюза, но уже больше 30% населения привито.
просто работать над вопросом надо лучше, вова.
разве у страны денег на вакцины нет? или наши евро от израильских чем-то отличаются?
просто просрал вова международные отношения как смог, а теперь удивляется
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01.02.2021 18:57 Ответить
буба, так ты лох!
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01.02.2021 19:00 Ответить
зеленский как та актриса из немецких фильмов - то руку протянет, то лицо подставит, то еще какую часть тела
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01.02.2021 19:03 Ответить
член по клавишам и член ес это разные вещи
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01.02.2021 19:14 Ответить
мастер спорта потому что
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01.02.2021 19:14 Ответить
Не хрен было деньги на "велике крадивництво" брать из ковидного фонда, а надо было учавствовать в доле по изготовлению вакцины! А теперь вас и нас, таких сильно хитрожопых все производители вакцины посылают на хрен и правильно делают!! И Ни какой ты не еврей! раз нет в тебе это еврейской жилки -смекалки!!
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01.02.2021 19:41 Ответить
Вавка, ты не стой с протянутой рукой, убогое, а то еще насрут в руку. Твоя ценность для партнёров 0 ноль, Запад не знает что от тебя ждать, Россию не устраивает темп, с которым ты сливаешь Украину... Знаю только одно - при Порошенко сейчас бы в Украине уже шла вакцинация!
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01.02.2021 20:17 Ответить
Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 1078
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01.02.2021 23:59 Ответить
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