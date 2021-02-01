Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине: "Очень неприятно чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равноправным членом ЕС или мира в плане сроков вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.

Говоря о задержке с вакцинацией в Украине, Зеленский отметил, что "есть несколько эмоций по глобальной кампании по вакцинации".

"То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации ... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой", - сказал президент.

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Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.