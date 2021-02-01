Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине: "Очень неприятно чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой"
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равноправным членом ЕС или мира в плане сроков вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.
Говоря о задержке с вакцинацией в Украине, Зеленский отметил, что "есть несколько эмоций по глобальной кампании по вакцинации".
"То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации ... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой", - сказал президент.
Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
Заплати, не будешь стоять с протянутой рукой.
Где деньги из ковидного фонда?
І шо? а ніщо!
В китайців хабаря брати мабуть легше, бо важче. зловити
марсіянін ... лядь
..
І це - чиста правда.
4 квартиры в Москве, вилла в Крыму, 3 кинофирмы, 7 счетов в российских банках, финансирование сериалов студии "95 Квартал" из федерального бюджета, Никаких санкций. Это вам не арест Липецкой фабрики Пороха. Свои ЗЕ-пацаны не должны пострадать.
Теперь только с протянутой рукой и стоять...
китайци люлей кацапам наваляют по самьій дон.
там Україно-Кітайський кордон і проведем
Меморандумом передбачено започаткування співпраці між ДКА та австралійською компанією з метою запуску з космодрому в Кейп-Йорк (штат Квінсленд, Австралія) українських ракетоносіїв серії «Зеніт-Австралія» для забезпечення виведення на орбіту державних та комерційних космічних апаратів виробництва України, Австралії, а також інших країн.https://australia.mfa.gov.ua/news/rozshirennya-spivrobitnictva-mizh-**********-ta-avstraliyeyu-u-kosmichnij-sferi
просто работать над вопросом надо лучше, вова.
разве у страны денег на вакцины нет? или наши евро от израильских чем-то отличаются?
просто просрал вова международные отношения как смог, а теперь удивляется