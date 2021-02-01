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Новости За рубежом
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задержание (6587) Россия (91236) Навальный (825) Боррель (578)

Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с задержанием российскими силовиками протестующих в ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января текущего года.

Об этом он написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России", - написал он.

"Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - отметил Боррель.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву. В частности, Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении вропейской внешнеполитической службы относительно повестки визита Борреля в РФ.

Напомним, на акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.

Читайте также: ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Угу, но в пасе без ограничений.
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01.02.2021 08:47
+1
Гы, то он об желтых жилетах сказанул?
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01.02.2021 08:56
+1
В ПАССЕ свои притензии к РФ высказывайте
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01.02.2021 08:58
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Угу, но в пасе без ограничений.
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01.02.2021 08:47 Ответить
Та да- чия б корова мукала.
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01.02.2021 08:52 Ответить
Так то люди...
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01.02.2021 08:51 Ответить
Ну так, хіба кацапи люді.
Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 5146
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01.02.2021 09:21 Ответить
Холопи.
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01.02.2021 09:23 Ответить
Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ - Цензор.НЕТ 5380
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01.02.2021 08:52 Ответить
Люди должны ,кацапы нет😁😁😁
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01.02.2021 08:53 Ответить
Гы, то он об желтых жилетах сказанул?
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01.02.2021 08:56 Ответить
В ПАССЕ свои притензии к РФ высказывайте
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01.02.2021 08:58 Ответить
видимо новости про события в Вене пропустил
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01.02.2021 09:04 Ответить
европа как старая бабушка - может только пожурить....
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01.02.2021 09:07 Ответить
Не переживайте, то у них игра такая в Лаптестане вечная национальная - "холопы и опричники".
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01.02.2021 09:12 Ответить
Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ

Это касается только Белоруссии и РФ или США тоже. Тогда за что в США объявили импичмент Трампу и судят несколько десятков участников протеста в защиту Трампа
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01.02.2021 09:19 Ответить
Со времён Ивана Грозного в Орде неизменная традиция.Садить оппозицию на кол.Она незыблема до сих пор в своей сути.Савок -ещё более извращённый вариант этого наследия.Украине следует активно бежать от этого безумия деспотии под крыло США.И выстраивать добрые отношения , советоваться с ними. А то вот Кровавый Пастор с визави умудрились дать разрешение на продажу сугубо стратегической Мотор Сичи Китайцам,не посоветовавшись с США.И кто их теперь назовёт умными? Скорей ,предатели.Потому,как Китай в политике абсолютно работает в русле недружественной нам Орды и делится с ней нашими секретами,перепродаёт орде наши комплектующие.Возможно, .Богуслаев с Медведчуком именно эти цели и преследуют?
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01.02.2021 09:39 Ответить
А кто сказал, что у кацапов нет такой возможности?
Она есть, только вот шансы на ее реализацию очень маленькие!
Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 2698
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01.02.2021 09:49 Ответить
А як там жовті жилети ,німці котрих поливали з водометів ,голандці- виходить своїх ******* можна ,а чужим мля свободу?! Жозеп Боррель- що він таке нюхає? Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 8858 Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 3963 Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 9718
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01.02.2021 10:15 Ответить
Ти чого такий тупий, або що кацапські тролі роблять на Українському сайті? Скільки авто та магазинів було спалено в Москві та Пітері? І скільки в Парижі?
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01.02.2021 11:18 Ответить
Ау ,модератори , чому це хамло ще не в бані?
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01.02.2021 12:20 Ответить
А взагалі, мені дуже радісно, коли одні кацапи лупцюють других кацапів.
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01.02.2021 11:20 Ответить
 
 