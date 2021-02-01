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Новости Политика Украины
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запрет (1660) книги (620) пропаганда (3470) Булгаков (14) Бутусов Юрий (3906)

В Украине нет запрета на Булгакова, запрещены коммерческие поставки одного из печатных изданий "Мастера и Маргариты" одного из российских издательств, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине нет запрета на Булгакова, запрещены коммерческие поставки одного из печатных изданий

Пропагандисты РФ разгоняют волны фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, просто для дискредитации государства.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Украине нет запрета на Булгакова. В Украине нет запрета на русскоязычный роман "Мастер и Маргарита" - продается во всех магазинах открыто, вот доставка по Киеву за 1 день ШЕСТИ различных изданий романа", - заявил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ввоз в Украину одного из российских изданий "Мастера и Маргариты" запрещен в 2019-м, но книгу в другом издании можно свободно купить, - Красовицкий

"Есть неограниченная продажа любых российских книг в интернете в электронной версии, неограниченная покупка путем заказа по почте, и неограниченный ввоз до 10 книг в личное пользование в одних руках - да, еще раз повторяю, можно ввозить любые книги из России, но не для продажи, а в личное пользование и в подарок, это законно, и никто даже не сделает замечания. Есть запрет на коммерческие поставки на одно из печатных изданий "Мастера и Маргариты" одного из издательств из России, по причине, цитирую начальника управления Госкомтелерадио Сергея Олийныка:

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - пояснил Бутусов

"Есть небольшой список запрещенных к коммерческому ввозу печатных изданий - его можно посмотреть на официальной странице Госкомитета по телевидению и радиовещанию, где есть эксель-таблица с полным списком запрещенной литературы", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 книг из РФ

"В Украине нет государственной политики, который бы доверяло общество, и этим пользуются для различных вбросов те, кто потребляет российскую пропаганду. ... Давайте читать первоисточники, потому что пропагандисты РФ разгоняют волны фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, просто для дискредитации государства", - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Про "запрет" на Булгакова".
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Топ комментарии
+7
Чому лапті пхнуться до нас зі своєю мукулатурою? Пшлі вон.
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01.02.2021 09:34
+7
А тебе "жаба давить"? Я, от, цікаву штуку помітив - більше всього верещать про "мараль и нравственность" ті, кого дуже цікавлять всілякі збочення, але вони бздять в цьому признаться... Читав колись мемуари Плєвако, знаменитого дореволюційного адвоката. І він випадок описав: у Нижньому Новгороді, у публічному домі, сталося вбивство. Поліція затримала, на час розслідування, "персонал" і "клієнтів". Одним з них виявився місцевий священник, який славився своїми проповідями про "благочестие" і "благонравие". Адвокат його питає: "Батюшка, ака же так?!...". А той у відповідь: "Не познав греха и порока, не будешь ведать, как его обличать...".
Так що, "канадійка внутріМКАДівська", запхни свій коментар собі у зад... Ще нам не вистачало тут "разгаворав о нравственнасти" од кацапів...
Запам"ятай, ідіотка - канадці українського походження пишуть українською мовою!!!...
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01.02.2021 09:50
+5
Чтобы не выглядеть посмешищем запрещающим книги.
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01.02.2021 09:26
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сами не печатают и другим не дают...
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01.02.2021 09:14 Ответить
Ще та дурня, погоджуся.
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01.02.2021 09:20 Ответить
а *Хуха Моховинка*Василя Короліва не удар по детской психике?)
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01.02.2021 09:27 Ответить
А тебе "жаба давить"? Я, от, цікаву штуку помітив - більше всього верещать про "мараль и нравственность" ті, кого дуже цікавлять всілякі збочення, але вони бздять в цьому признаться... Читав колись мемуари Плєвако, знаменитого дореволюційного адвоката. І він випадок описав: у Нижньому Новгороді, у публічному домі, сталося вбивство. Поліція затримала, на час розслідування, "персонал" і "клієнтів". Одним з них виявився місцевий священник, який славився своїми проповідями про "благочестие" і "благонравие". Адвокат його питає: "Батюшка, ака же так?!...". А той у відповідь: "Не познав греха и порока, не будешь ведать, как его обличать...".
Так що, "канадійка внутріМКАДівська", запхни свій коментар собі у зад... Ще нам не вистачало тут "разгаворав о нравственнасти" од кацапів...
Запам"ятай, ідіотка - канадці українського походження пишуть українською мовою!!!...
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01.02.2021 09:50 Ответить
Нащо так енергійно реагувати на фейки пропагандонів з рашки?
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01.02.2021 09:19 Ответить
Чтобы не выглядеть посмешищем запрещающим книги.
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01.02.2021 09:26 Ответить
Перед ким? Є основи пропаганди. Ті, хто хоч щось про неї знає, чули про "гнилую селедку". Такі виправдання лише на руку ворогу.
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01.02.2021 09:36 Ответить
Единственные в мире кто что-то читают и знают об Украине это страны СНГ. А они находятся, как бы это не нравилось, в российском инфопространстве. Украинцы в мечтах уже в европейской Украине, но нельзя наплевательски относиться к реальной жизни.
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01.02.2021 09:46 Ответить
Україна не має доступу в інфопростір краін СНД. І це все одно не відміняє сказане про "гнилую селёдку".
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01.02.2021 09:50 Ответить
они скоро на рашке закинув фейк об запрещения Кобзаря в Украине
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01.02.2021 09:21 Ответить
Чому лапті пхнуться до нас зі своєю мукулатурою? Пшлі вон.
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01.02.2021 09:34 Ответить
Так он же вроде как родился в Киеве, нет?
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01.02.2021 09:58 Ответить
Багато хто народився тут. І шо?
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01.02.2021 10:14 Ответить
Ну вряд ли его тогда правильно называть лаптем, нет?
Тем более, что его книги - отнюдь не пропаганда совка.
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01.02.2021 10:48 Ответить
Сам факт що це надруковано за паребріком я не сприймаю.
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01.02.2021 10:50 Ответить
Ну, например, тот факт, что Иван Франко публиковался в Москве (https://www.ozon.ru/context/detail/id/5956035/)

Не делает его лаптем.
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01.02.2021 11:07 Ответить
И он не один такой.
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01.02.2021 11:07 Ответить
5 копійок Он (Булгаков), родился в Киеве, который тогда был российским.. В Киеве, Булгаков написал роман "Белая гвардия", о событиях, которым он был свидетелем. Смотреть - читать не советую, разрыв пукана получишь. Булгаков - писатель мирового уровня, задумайся кто ты))?
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01.02.2021 11:13 Ответить
А он всего лишь пятак, который пытается везде вставить свои никчемные пять копеек!
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01.02.2021 13:34 Ответить
Dyaka Butusovu za info.
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01.02.2021 09:36 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
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01.02.2021 09:48 Ответить
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Россия САТАНИНССКАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/30a1cc9e87dd06a4e2c21df261317fd11a09963e212a5ba3222c3419782b19b8.png https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd52b7215eda0ea9293d4d5f61693a8af9e8f669d9fd1d616ede641b3594d4c1.png ...

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01.02.2021 16:23 Ответить
В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8646
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01.02.2021 16:28 Ответить
Запрет и закрытие парашей украинской библиотеки в мацкве с украинскими книжками не имело никаких последствий.... а они должны быть - адкватній запрет всего кацапского в Украине!!! и пусть орда и кремлевские враги сходят с ума дальше...
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01.02.2021 10:07 Ответить
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. .
.
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01.02.2021 16:29 Ответить
...Я ніколи Булгаковим не захоплювався з тієї простої причини, що мав значно ширші читацькі обрії, аніж ті, хто читали лише українською та російською. Я ж і такі, як я (Микола Рябчук, Олег Лишега, Грицько Чубай), читали ще й польською, чеською і словацькою, нам були відкриті модерні письменники всього світу. Ще заки окремі з них з'явилися російською, ми вже їх прочитали.
То що для мене Булгаков?
Колись Інна Богословська, яка має свою думку про все на світі, на шоу Шустера розповіла, що Україна перед світом може гордитися двома іменами: Булгаковим і Малевичем. Правда, з більшим успіхом можна було назвати Джозефа Конрада та Шмуеля Агнона (нобелівського лауреата), куди відоміших на Заході, ніж Булгаков, якого ніхто там не має за першорядного письменника. Причина та, що людина, начитана у світовій літературі, легко побачить усю вторинність роману «Майстер і Маргарита».
Чому француз має захоплюватися Булгаковим, якщо багато образів і сюжетних ходів той запозичив із роману П'єра Мак Орлана «Нічна Маргарита», виданого у Москві в 1927 р.? Головні герої тут професор Георг Фауст, що продав душу дияволу (таємничому Леону, який, звісна річ, накульгує) і завдяки цьому перетворився на молодика, та руда красуня Маргарита. Спаде на думку французові й роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо».
Американець, читаючи Булгакова, відразу згадає «Таємничого незнайомця» (1898) Марка Твена, особливо бал і спільні філософські ідеї. Німецькомовний читач помітить безліч ремінісценцій з роману Густава Майрінка «Ангел Західного вікна», а хтось іще начитаніший буде просто ошелешений дивовижними збігами з «Пригодами авантюриста Гуго фон Габеніхта» класика угорської літератури Мора Йокаї (1825-1904). Тут маємо і теологічні дискусії, схожі на ті, що велись на Патріарших, і версію про те, що Ісус був містифікатором, а справжнє його ім'я Йошуа Бен Ганоцрі, тут і бал у Сатани, і відрізані задля розваги голови, і зникаючі гроші, і жінка на кабані, і польоти відьом.
Одне слово, з Булгаковим проблема. Зрештою, як і з Пушкіним, якого французи не сприймають, вважаючи звичайним епігоном французької поезії. Чимало класичних віршів Пушкіна, у тому числі «Письмо Татьяны» - це переспіви з французької. - Ю. Винничук
https://zbruc.eu/node/75924
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01.02.2021 10:19 Ответить
Тальков. "Родина моя". Про Украину тоже. "Ты сошла с ума", когда доверила править собой клоуну. Янукович вернётся и шапки вместе с головами посрывает. 73%
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01.02.2021 10:23 Ответить
Булгаков? "Мастер и Маргарита" -это лучшее что есть в России.....И фильм прекрасный и книга исключительно хороша....Это любимая книга многих украинцев...В чем причина запрета?....Я ее прочитал несколько раз - там нет ничего плохого.
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01.02.2021 10:29 Ответить
в скабеевой подрабатываешь или в соловьева? прочитай внимательно оглавление и подумай... прежде чем писать подобную несвариваемую хрень.
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01.02.2021 11:20 Ответить
В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4367
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01.02.2021 13:24 Ответить
А кроме заголовка статьи текст осилить можешь? Или чукча не читатель?
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02.02.2021 00:07 Ответить
Нефиг вилять хвостом и оглядываться на разных скабеевых.
Пора раз и навсегда сказать правду о выкресте Булгакова и успокоится
Гитлер тоже был талантливый художник, а Ева Браун - журналист.
А чекатило - ударник комтруда
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01.02.2021 11:32 Ответить
Булгаков - выдающийся писатель-морфиинист. Доколовшийся до чёртиков в прямом смысле.
Редактировал советские газеты. Жил на содержании своих жён. Му жи ча ра !
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01.02.2021 11:51 Ответить
але спочатку, підсмажим п'яти усіляким котам.
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01.02.2021 23:01 Ответить
 
 