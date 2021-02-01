В Украине нет запрета на Булгакова, запрещены коммерческие поставки одного из печатных изданий "Мастера и Маргариты" одного из российских издательств, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пропагандисты РФ разгоняют волны фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, просто для дискредитации государства.
Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В Украине нет запрета на Булгакова. В Украине нет запрета на русскоязычный роман "Мастер и Маргарита" - продается во всех магазинах открыто, вот доставка по Киеву за 1 день ШЕСТИ различных изданий романа", - заявил журналист.
"Есть неограниченная продажа любых российских книг в интернете в электронной версии, неограниченная покупка путем заказа по почте, и неограниченный ввоз до 10 книг в личное пользование в одних руках - да, еще раз повторяю, можно ввозить любые книги из России, но не для продажи, а в личное пользование и в подарок, это законно, и никто даже не сделает замечания. Есть запрет на коммерческие поставки на одно из печатных изданий "Мастера и Маргариты" одного из издательств из России, по причине, цитирую начальника управления Госкомтелерадио Сергея Олийныка:
"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - пояснил Бутусов
"Есть небольшой список запрещенных к коммерческому ввозу печатных изданий - его можно посмотреть на официальной странице Госкомитета по телевидению и радиовещанию, где есть эксель-таблица с полным списком запрещенной литературы", - добавил он.
"В Украине нет государственной политики, который бы доверяло общество, и этим пользуются для различных вбросов те, кто потребляет российскую пропаганду. ... Давайте читать первоисточники, потому что пропагандисты РФ разгоняют волны фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, просто для дискредитации государства", - резюмировал Бутусов.
Более подробно читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Про "запрет" на Булгакова".
Пожалуйста, подождите...
Так що, "канадійка внутріМКАДівська", запхни свій коментар собі у зад... Ще нам не вистачало тут "разгаворав о нравственнасти" од кацапів...
Запам"ятай, ідіотка - канадці українського походження пишуть українською мовою!!!...
Тем более, что его книги - отнюдь не пропаганда совка.
Не делает его лаптем.
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. .
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То що для мене Булгаков?
Колись Інна Богословська, яка має свою думку про все на світі, на шоу Шустера розповіла, що Україна перед світом може гордитися двома іменами: Булгаковим і Малевичем. Правда, з більшим успіхом можна було назвати Джозефа Конрада та Шмуеля Агнона (нобелівського лауреата), куди відоміших на Заході, ніж Булгаков, якого ніхто там не має за першорядного письменника. Причина та, що людина, начитана у світовій літературі, легко побачить усю вторинність роману «Майстер і Маргарита».
Чому француз має захоплюватися Булгаковим, якщо багато образів і сюжетних ходів той запозичив із роману П'єра Мак Орлана «Нічна Маргарита», виданого у Москві в 1927 р.? Головні герої тут професор Георг Фауст, що продав душу дияволу (таємничому Леону, який, звісна річ, накульгує) і завдяки цьому перетворився на молодика, та руда красуня Маргарита. Спаде на думку французові й роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо».
Американець, читаючи Булгакова, відразу згадає «Таємничого незнайомця» (1898) Марка Твена, особливо бал і спільні філософські ідеї. Німецькомовний читач помітить безліч ремінісценцій з роману Густава Майрінка «Ангел Західного вікна», а хтось іще начитаніший буде просто ошелешений дивовижними збігами з «Пригодами авантюриста Гуго фон Габеніхта» класика угорської літератури Мора Йокаї (1825-1904). Тут маємо і теологічні дискусії, схожі на ті, що велись на Патріарших, і версію про те, що Ісус був містифікатором, а справжнє його ім'я Йошуа Бен Ганоцрі, тут і бал у Сатани, і відрізані задля розваги голови, і зникаючі гроші, і жінка на кабані, і польоти відьом.
Одне слово, з Булгаковим проблема. Зрештою, як і з Пушкіним, якого французи не сприймають, вважаючи звичайним епігоном французької поезії. Чимало класичних віршів Пушкіна, у тому числі «Письмо Татьяны» - це переспіви з французької. - Ю. Винничук
https://zbruc.eu/node/75924
Пора раз и навсегда сказать правду о выкресте Булгакова и успокоится
Гитлер тоже был талантливый художник, а Ева Браун - журналист.
А чекатило - ударник комтруда
Редактировал советские газеты. Жил на содержании своих жён. Му жи ча ра !