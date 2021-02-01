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Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию разговора с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2019.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

"Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать. Вот почему он не давил. Я бы этого никогда не сказал", - подчеркнул президент Украины.

В то же время, по словам Зеленского, "неприятность одна была".

"До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор - первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи", - добавил глава государства.

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле 2019 года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

24 сентября 2019 года, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля 2019, которая стала причиной серьезных политических обострений в США. Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины **** поверь, вава, нам тоже очень обидно, что ты президент Украины....
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01.02.2021 09:23
+28
Ой дурак (с)
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01.02.2021 09:20
+18
а пленки деркача можно публиковать ?
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01.02.2021 09:22
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Ой дурак (с)
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01.02.2021 09:20 Ответить
Найвеличніший лідер ********** (по версії Форбса Ермака)
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01.02.2021 09:27 Ответить
Все гораздо хуже и очень запущено
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01.02.2021 09:35 Ответить
Дети, просто так, такими прозвищами своих одноклассников не награждают..... Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 6404
Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 2686
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01.02.2021 10:04 Ответить
А Путина В.В. называли - Окурок...
Совпадение? Не думаю.... Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 3716
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01.02.2021 11:37 Ответить
Это полностью характеризует все что оно сказало. Там каждое предложение - бред сивой кобылы.
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01.02.2021 10:17 Ответить
Да, - ничего, кроме видосиков. Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи - Цензор.НЕТ 7823
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01.02.2021 09:21 Ответить
а пленки деркача можно публиковать ?
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01.02.2021 09:22 Ответить
Все, де немає Вовочки, можна!
Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи - Цензор.НЕТ 4624
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01.02.2021 09:29 Ответить
Просил зебанутых ранее подумать:
Если трамп-зебил оф. опубликовано, то почему "обнимаю/целую" монобильшесть не опубликует?
Не думают))
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01.02.2021 10:21 Ответить
Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины **** поверь, вава, нам тоже очень обидно, что ты президент Украины....
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01.02.2021 09:23 Ответить
Не образливо,а соромно, соромно, соромно!!!
От чому до нашого берега як не Надя Савченко, то Вова Зелебенський припливає?
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01.02.2021 09:56 Ответить
Все правильно. Зачем Трампу давить на того, кто сразу с заискиванием лёг под него.
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01.02.2021 10:16 Ответить
ФСБ-молодец.Утечки из украинских тайн идут постоянно.Они озвучиваются говноСМИ.Украинские гниды ФСБ.Скоко ещё Шайтановых в спецслужбах,Раде и говносми?
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01.02.2021 09:26 Ответить
Украинские тайны - это обосраные труселя Зе? А он голову не пробовал включать, перед тем как хлеборезку открывать?
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01.02.2021 10:16 Ответить
Зеленский дитина,а не президент.Только детки так обманывают взрослых.А чего только стоит и про вырок и про тарифы.Владимир Зленский,так президенты не говорят,или потом держат слово.Вот зачем ты взял пример с Петра Алексеевича.Теперь ты ничем от него не отличпешься,ты даже дал пете шанс выглялеть лучше тебя.Вова,неужели тебе не хватает.Пока не поздно,стань реально президентом, а не дал слово,взял назад слово.
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01.02.2021 09:26 Ответить
Це що було?
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01.02.2021 09:31 Ответить
Одкровення! Аум! Валодя не знає, що говорити можна лише те, за що не буде потім соромно. На такому рівні слова мають вагу. Тому грубо кажучи, треба "фільтрувати базар". Володя повинен усвідомити, що все таєме стає явним. Тму Зєлжнского очікує ще багато одкровень. Про Оман, наприклад.
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01.02.2021 09:43 Ответить
Так. Та це не виправдовує зроблене Трампом.
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01.02.2021 09:52 Ответить
Лизунчик.
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01.02.2021 10:10 Ответить
Зеленський такий самий як і Порошенко, тільки в 100 разів тупіший, жадібніший і наркоман.
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01.02.2021 09:33 Ответить
Ну так по посаді ...ТАК а все інше правильно описали!
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01.02.2021 09:37 Ответить
Обох треба порівнювати по борщу: "При Зе борщ коштує так само як і при По, тільки без м"яса,- бо какая разніца". Але шлунки з правом голосу уловлюють цю різницю, на відміну від мозку і впадають у стан розчарування. Пічаль - одним словом.
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01.02.2021 09:46 Ответить
зебіл Serge Coalminer 94e34c80 купився на твій комент без смайлика...
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01.02.2021 10:35 Ответить
В 100 разів тупіший? Порошенко може бути, яким хочеш-тільки не тупим!
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01.02.2021 10:11 Ответить
обидели дитятко)) не плачь, маленький))
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01.02.2021 09:28 Ответить
Після цієї розмови Вова став Монікою, а Доні отримав імпічмент. Це той випадок коли "вот і встрєтілісь два одіночєства"...
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01.02.2021 09:29 Ответить
О!, а тут смайлик не забув поставити...
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01.02.2021 10:36 Ответить
Не МЫ отстояли - твоего участия в этом не было от слова совсем, а совсем наоборот. Ты не президент, не обольщайся.
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01.02.2021 09:29 Ответить
Но как это не было участия. Грудью же стоял за спиною товарища, и повестки не смогли прорваться.
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01.02.2021 10:12 Ответить
Вовиадра Великого (по версти Мендельвошки) клятый Трамп подставил!)))
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01.02.2021 09:29 Ответить
У демократов и республиканцев начались бои без правил. Будет еще много сюрпризов.
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01.02.2021 09:32 Ответить
Так, це було занадто навіть для Великої Брудної Політики, але нормально для Трампа.
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01.02.2021 09:33 Ответить
Уронили куклу на пол.
От обиды он заплакал..
Кукла Вова, ты не плачь,
Будешь ты теперь, как мяч !
Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи - Цензор.НЕТ 9266
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01.02.2021 09:39 Ответить



Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно... Я бы никогда этого не допустил.
а-ха)))) а "пленки дерькача"? Шо ж ты лживое такое...
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01.02.2021 09:44 Ответить
Когда Трамп был при власти ,то Вовик называл его своим учителем....А тепер напевне "щось у лісі здохло"))))
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01.02.2021 09:46 Ответить
Кон'юктурщик-мімікролог.
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01.02.2021 09:55 Ответить
Ця мавпа вміє читати.
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01.02.2021 09:55 Ответить
Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 3405 Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 8032
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01.02.2021 09:56 Ответить
зараз мабуть він вже не такий веселий...
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01.02.2021 10:01 Ответить
Надо Федя, надо. Надо думать, что и о чем говорить. Это не сцена и не кулисы "Квартала". Хотя и там о стране Украине наговорил такого, чего не скажет о своей стране её настоящий гражданин.
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01.02.2021 09:57 Ответить
т.е. нести херню изо рта это правильно,а публиковать не правильно?ты вообще охренел,гнусавый ублюдок
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01.02.2021 10:03 Ответить
Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 7878
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01.02.2021 10:03 Ответить
Энто фейк!!! Вава труселя не снимает!!!
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01.02.2021 10:19 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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01.02.2021 10:25 Ответить
конечно фейк, просто фото обосранных штанов админ. не пропустит Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 6159
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01.02.2021 10:31 Ответить
Думал, что будет ляпать что попало, льстить, лебезить, набрасывать за глаза на политиков мирового уровня, и это не всплывет.
Не прокатило.
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01.02.2021 10:07 Ответить
Обосрался бубочка. Ну хоть тут приятная новость.
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01.02.2021 10:13 Ответить
Оказывается, зеля защищал Украину... Когда? Где???? Ну хоть один пример...
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01.02.2021 10:15 Ответить
не пройдет и полгода, как мы узнаем, как вова по телефону кричал трампу: "да ху ю а ту факинг лекче ми?!"
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01.02.2021 10:19 Ответить
Вспомнился Янукович, который обижено вопрошал и восклицал одновременно;" я же легитимный президент". Усесться по недоразумению (из-за своей предвыборной брехни) в президентское кресло, еще не означает быть по сути, а не по форме президентом. У товарища явно кризис среднего возраста, отягощенный нерешенными внутренними комплексами. Ему надо было пойти в творческий отпуск и разобраться с собой, а не на хайпе монетизировать свою популярность в абсолютно чуждой сфере деятельности. Теперь мы все - маемо, що маемо, малята.
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01.02.2021 10:28 Ответить
Якого хрена Зе віддав Деркачу архівні записи розмов Порошенка і Байдена? А це - правильно?
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01.02.2021 10:30 Ответить
Дуже хочеться послухати плівочки з ****** .......
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01.02.2021 10:54 Ответить
тупорылая зеленая шавка...
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01.02.2021 11:01 Ответить
"Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты" !!!!
Оце так пукнути у бочку може не кожний.
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01.02.2021 13:52 Ответить
всё верно сказал.
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01.02.2021 14:44 Ответить
 
 