Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию разговора с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2019.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

"Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать. Вот почему он не давил. Я бы этого никогда не сказал", - подчеркнул президент Украины.

В то же время, по словам Зеленского, "неприятность одна была".

"До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор - первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи", - добавил глава государства.

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле 2019 года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

24 сентября 2019 года, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля 2019, которая стала причиной серьезных политических обострений в США. Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.

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