Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию разговора с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2019.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios.
"Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать. Вот почему он не давил. Я бы этого никогда не сказал", - подчеркнул президент Украины.
В то же время, по словам Зеленского, "неприятность одна была".
"До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор - первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи", - добавил глава государства.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле 2019 года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
24 сентября 2019 года, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля 2019, которая стала причиной серьезных политических обострений в США. Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.
Пожалуйста, подождите...
ФорбсаЕрмака)
Совпадение? Не думаю....
Если трамп-зебил оф. опубликовано, то почему "обнимаю/целую" монобильшесть не опубликует?
Не думают))
От чому до нашого берега як не Надя Савченко, то Вова Зелебенський припливає?
От обиды он заплакал..
Кукла Вова, ты не плачь,
Будешь ты теперь, как мяч !
Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно... Я бы никогда этого не допустил.
а-ха)))) а "пленки дерькача"? Шо ж ты лживое такое...
Не прокатило.
Оце так пукнути у бочку може не кожний.