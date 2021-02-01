Обвинения в коррупции в адрес руководства ВСУ имеют признаки клеветы. Дискредитация может подорвать обороноспособность государства во время войны, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются принципов верховенства права и законности. В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь и стали реальностью, которая многих не устраивает. Ведь НАТО - это не только совместимость на уровне вооруженных сил, но и открытость и прозрачность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, который подает официальную позицию руководства Вооруженных Сил Украины относительно безосновательных обвинений в его адрес.
"Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства Вооруженных Сил Украины безосновательны и имеют признаки клеветы. В любой цивилизованной европейской стране лицо, которому стало известно о преступлении, обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин", - подчеркивается в заявлении Генштаба ВСУ.
Кроме этого отмечается, что втягивание военнослужащих в информационные провокации свидетельствует о заказном характере публикаций.
"В то же время использование лидеров мнений и медиа в многочисленных информационных кампаниях по дискредитации высшего руководства Вооруженных Сил Украины может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны. Мы призываем объединять усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины и сосредоточить их на борьбе с государством-агрессором - Российской Федерацией", - подчеркивают в Генштабе.
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Дію наказу №661 треба призупинити..
До наказів №70 та №367 треба внести зміни, відносно операторів БПЛА ..
МінОборони та ГенШтаб!!!.. зверніть увагу на цю проблему!!!
Не потрібно ховатись за "патріотичними" гаслами та обороноздатністю країни.
Злочинці мають відповідати за свої злочини - ким би вони не були.
В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь.
он воно як. Штрафи за вогонь по окупантах це виявляється "євроатлантична реформа"...
Я не могу ничего предполагать, но вот такой факт имеет место. Можэ увольнения зарубили???
Но сегодня им раздолье - практически весь высший эшелон власти свои люди, которым насрать на всех, в том числе и на адептов "русского мира".
А що там гавноКамандующій пріпіzдєнт не захищає підлеглих від нападок шебесґоїв?!