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Генштаб ВС (4268) коррупция (8387) Минобороны (8222) обвинение (416) военнослужащие (5634)

Обвинения в коррупции в адрес руководства ВСУ имеют признаки клеветы. Дискредитация может подорвать обороноспособность государства во время войны, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обвинения в коррупции в адрес руководства ВСУ имеют признаки клеветы. Дискредитация может подорвать обороноспособность государства во время войны, - Генштаб

Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются принципов верховенства права и законности. В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь и стали реальностью, которая многих не устраивает. Ведь НАТО - это не только совместимость на уровне вооруженных сил, но и открытость и прозрачность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, который подает официальную позицию руководства Вооруженных Сил Украины относительно безосновательных обвинений в его адрес.

"Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства Вооруженных Сил Украины безосновательны и имеют признаки клеветы. В любой цивилизованной европейской стране лицо, которому стало известно о преступлении, обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин", - подчеркивается в заявлении Генштаба ВСУ.

Кроме этого отмечается, что втягивание военнослужащих в информационные провокации свидетельствует о заказном характере публикаций.

"В то же время использование лидеров мнений и медиа в многочисленных информационных кампаниях по дискредитации высшего руководства Вооруженных Сил Украины может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны. Мы призываем объединять усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины и сосредоточить их на борьбе с государством-агрессором - Российской Федерацией", - подчеркивают в Генштабе.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
на вас, паркетных генералах, клейма уже негде ставить!
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01.02.2021 09:21
+9
ЗСУ дискредитує Вавка-наркоша. Чотирикратний бігун від призову.
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01.02.2021 09:24
+9
У коррупционеров во власти всегда, как только возникает вопрос о их личной наживе, находится ответ о подрыве "государственных интересов и обороны"..
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01.02.2021 09:29
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на вас, паркетных генералах, клейма уже негде ставить!
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01.02.2021 09:21 Ответить
что есть то есть бедняги их обидели они обиделись эй а как воевать будете обиженые или как обиженые.просто твари вровать в воюющей стране не нужн. и придумывание черных шевронов в воюющей стране не влияет на обороноспособность.
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01.02.2021 10:01 Ответить
Ты о полковнике без полка? Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2801
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01.02.2021 10:01 Ответить
ЗСУ дискредитує Вавка-наркоша. Чотирикратний бігун від призову.
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01.02.2021 09:24 Ответить
всю жизнь армию грабили и грабят до сих пор.
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01.02.2021 09:24 Ответить
У коррупционеров во власти всегда, как только возникает вопрос о их личной наживе, находится ответ о подрыве "государственных интересов и обороны"..
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01.02.2021 09:29 Ответить
КОРУПЦІЯ ПІДРИВАЄ ОБОРОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ БІЛЬШ НІЖ СЛУХИ.
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01.02.2021 09:41 Ответить
Вимоги до здоров'я операторів безпілотників у ЗСУ такі самі як для пілотів винищувачів Су-27...

Дію наказу №661 треба призупинити..
До наказів №70 та №367 треба внести зміни, відносно операторів БПЛА ..
МінОборони та ГенШтаб!!!.. зверніть увагу на цю проблему!!!
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01.02.2021 09:34 Ответить
Итак: в СБУ- хрен зна шо происходит. Теперь- в ВСУ взвыли. Только МВД пока молчит. Так я повторю вопрос: а куда подевался господин Аваков???
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01.02.2021 09:35 Ответить
Аваков разрабатывает хитроумный план, как стать Премьер-Министром и не потерять контроль над МВД.
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01.02.2021 09:52 Ответить
Да? Как-то долго уже он его разрабатывает. Это не просто хитрый план, наверное, а хитрейший!
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01.02.2021 09:56 Ответить
Мне кажется, что назначение аВАКОВА Премьером,- это как раз тот случай, когда те, кто обычно говорит, хуже не будет, жестоко ошибутся.
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01.02.2021 10:29 Ответить
Некомпетентность, трусость, приспособленчество, лизблюдство, кумовство ... Взятки? Не, не берем, т.е. коррупции нет.
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01.02.2021 09:37 Ответить
І це лише початок!
Не потрібно ховатись за "патріотичними" гаслами та обороноздатністю країни.
Злочинці мають відповідати за свої злочини - ким би вони не були.
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01.02.2021 09:38 Ответить


В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь.
он воно як. Штрафи за вогонь по окупантах це виявляється "євроатлантична реформа"...
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01.02.2021 09:38 Ответить
та прямо святі.. а всі оті окопні нероби хочуть зганьбити їхню незаплямовану честь..
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01.02.2021 09:41 Ответить
Как можно дискредитировать то, что уже давным-давно дискредитировано?
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01.02.2021 09:41 Ответить
Воины нацгрвардии охраняют палац "Украина" где выступает 95 квартал.Кто отдал такой приказ,тот дебил
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01.02.2021 09:42 Ответить
по нацгвардии скорее всего не к ВСУ а к Авакову надо с вопросами
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01.02.2021 11:35 Ответить
Так, тут интересное наблюдение, свежее: я только что прогулялся пешочком, минут 40, не более. А я давно этого не делал, бо гараж приобрел, в 16 метрах от окон. Ну и вот что меня удивило: я не встретил ни одного военного, даже посетив супермаркет! Дело в том, что я живу в таком месте Мариуполя, что встречал их всегда! Вчера, кстати, я довольно немало покрутился по городу. Не встретил ни единой военной машинки, что тоже- нонсенс. Только джипаки ОБСЕ катались.

Я не могу ничего предполагать, но вот такой факт имеет место. Можэ увольнения зарубили???
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01.02.2021 09:43 Ответить
в нас теж мало(Лисичанськ)..тільки погранці..і то бо тут іх управа в цетрі міста....але в Золотому кожен день заміси йдуть..знайомі звідти пишуть ..да і чути інколи,коли важким гатять ...відстань до нас 20км .. як і у вас
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01.02.2021 09:51 Ответить
а у нас только офицеры ходят и их жены.
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01.02.2021 10:05 Ответить
А у нас- не только! Это точно. И самых разных родов войск, судя по шевронам. Сегодня ещё съезжу в "Сильпо", где их всегда много. Если и там не встречу- удивлюсь безмерно.
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01.02.2021 10:08 Ответить
А нахер им на позиции, у нас перемирие?
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01.02.2021 10:25 Ответить
Добре хоч знаєте хто напав.
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01.02.2021 09:45 Ответить
Генералы Наев и Забродский мочили в сортире Мавзолейных мудаков очень красиво...,особенно сводную дивизию ВДВ РАБссии и 6 Чеченскую бригаду Крыс Путлера... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5547 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5547 ....
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01.02.2021 09:45 Ответить
а один из них мочил взрывчаткой живых собак на полигоне...)
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01.02.2021 09:54 Ответить
Шариков,молчи баран Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1630не дразни меня...
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01.02.2021 09:57 Ответить
Саботажники и прочие хряки Ведмедчука ,5 лет при Порошенко срали на него и на армию...,за то что Порошенко построил Новороссию сраную от Харькова до Одессы.. Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8958 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8958
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01.02.2021 09:48 Ответить
А думать, прежде чем писать не пробовали? Поэтому и не появилась "новороссия" от Харькова до Одессы, что при Порошенко всякие Ведмедчуки, Портновы и прочие русскочелюстные "сидели на Рассее и страдали неимоверно" за угнетенный народ Бамбаса.
Но сегодня им раздолье - практически весь высший эшелон власти свои люди, которым насрать на всех, в том числе и на адептов "русского мира".
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01.02.2021 10:07 Ответить
Не бзди прорвемся а Ведмедчук с Кучмой были в Минске,Ибо Данилыч был начальником Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3847
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01.02.2021 10:11 Ответить
То ідіть із ЗСУ ,щоб через вас не було негатива на армію. Бо ви не генерали ,ви продажні тупі мерзоти.
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01.02.2021 09:52 Ответить
То вам повезло что Порошенко оказался президентом с 7 июня 2014 года...,будь кто другой,уже б давно были СкреПОНОСцами с лишней хромосомой Путлера и его шайки не воров и жуликов...,болваны... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5148
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01.02.2021 09:55 Ответить
Тошнит от вас 73 % идиотов... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2183
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01.02.2021 09:58 Ответить
От коррупции до предательства Родины один шаг, коррупционер не побежит в ЕС где ему сразу дадут большой срок ,плюс незнание иностранного языка, куда бежать рюсько говорящим?, правильно на Московию ордынскую, там предателей ********** Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6143
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01.02.2021 09:59 Ответить
Витя Индюкович будучи президентом создал крутую украинскую армию... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 341 .в Крыму гарнизон из 25 000 солдат и офицеров почти весь сдался в плен...,подобный случай был под Минском в июня 1941 года..Западный фронт генерала армии Павлова сдал Белоруссию за 7 дней...,в плен попало 660 000 дедываевалов,а Минск Гитлер взял за 5 дней войны....Вояки блин
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01.02.2021 10:04 Ответить
Нифига не ясно, в закоксованном мосхе главнокомандующего война уже закончилась, а в генштабе еще продолжается
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01.02.2021 10:10 Ответить
Не розкачуйте гєнШтаб - вірус нападе! Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9995 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9995 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9995
А що там гавноКамандующій пріпіzдєнт не захищає підлеглих від нападок шебесґоїв?!
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01.02.2021 10:11 Ответить
Хорошо сказали. Вот так и надо было сказать, когда враги раскручивали тему Гладковского ( Свинарчука). Эта клевета подорвала обороноспособность это страны и сыграло свою роль на выборах.
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01.02.2021 10:15 Ответить
Да кто же они эти "клеветники"!? То на Дубинского "клевещут", то на СБУ. теперь на Генштаб ВСУ. Гляди так и до найвэлычнишего дойдёт.
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01.02.2021 10:25 Ответить
Во время какой войны? Вам дай, вы бы уже до Львова армию отвели...
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01.02.2021 10:40 Ответить
"Мы, Секлета Филипповна - это что то одно, а вы- что то другое!" (с)
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01.02.2021 11:02 Ответить
Так я не понял, Леночку Лукаш "мочить" будут за её базар или только пальчиком погрозили 112 каналу и на этом всё ?
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01.02.2021 11:39 Ответить
Цей Генштаб з його начальником і є найбільшою "дискредитацією" ЗСУ і України в цілому.
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01.02.2021 12:37 Ответить
"В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь"---гниды брехливые, именно за два последних года НИЧЕГО не сделано, все испохаблено.
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02.02.2021 00:10 Ответить
 
 