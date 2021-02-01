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Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко

Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса. Соответствующий запрос будет направлен COVAX.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличения объемов вакцин, Украина также заинтересована в продолжении партнерства.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года", - сообщил Иващенко.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
ЗЕлёные надеются что где-то в Европе сторож опять случайно выключит холодильник с вакциной
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01.02.2021 09:51
+3
Дяденька, добавить бы надоУкраина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко - Цензор.НЕТ 7565
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01.02.2021 09:43
+1
Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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01.02.2021 09:46
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Дяденька, добавить бы надоУкраина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко - Цензор.НЕТ 7565
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01.02.2021 09:43 Ответить
от зеленого осла уши)))))
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01.02.2021 09:56 Ответить
лучше от мертвого . от мертвого ЗЕленого осла Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко - Цензор.НЕТ 6041
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01.02.2021 09:57 Ответить
Что значит "добавить"? Сколько вакцины пропало, когда случайно отключился холодильник? 1900 доз. Сколько вовочка пообещал притаранить? 1700 доз. "Добавить" могут только 200 доз, и тех на самом деле уже нет.
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01.02.2021 11:29 Ответить
Направит? та не спешите...
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01.02.2021 09:45 Ответить
Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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01.02.2021 09:46 Ответить
Ну шо, Вова, ти готовий приймати з різних сторін у необмеженій кількості? Вова, ти пророк - я щітаю.
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01.02.2021 09:49 Ответить
ЗЕлёные надеются что где-то в Европе сторож опять случайно выключит холодильник с вакциной
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01.02.2021 09:51 Ответить
Что то давненько не было слышно про закупку вакцины... сдаётся мне что на закупку деньги уже распили и покупать не за что....
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01.02.2021 09:52 Ответить
вспомнил песенку сразу ..... "у курского вокзала.....Подайте христа ради...."
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01.02.2021 09:55 Ответить
А подать заявку на покупку пробовали?
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01.02.2021 09:57 Ответить
Одна єдина європейська країна, де до вакцінації - як до неба. Відгадайте! Укрвїна?! Та ні! ЗеУкраїна
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01.02.2021 10:11 Ответить
А Вася ещё спрашивает Байдена почему мы до сих пор не в НАТО???! А там ты штаны для солдат просить будешь?!
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01.02.2021 10:20 Ответить
Они в COVAX заказали до 4 млн. доз вакцины AstraZeneca на поставку в 1 полугодии 2021 года , которую ВОЗ не рекомедует использовать людям старше 60 лет. За медиками, следующие в очереди на вакцинацию люди пожилого возраста и они станут подопытными кроликами. Иследование вакцины AstraZeneca проводилось только на добровольцах 18 - 55 лет.
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01.02.2021 12:40 Ответить
Вакцини не поможуть.
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01.02.2021 14:24 Ответить
 
 