Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко

Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса. Соответствующий запрос будет направлен COVAX.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличения объемов вакцин, Украина также заинтересована в продолжении партнерства.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года", - сообщил Иващенко.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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