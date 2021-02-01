Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине, - посол Франции де Понсен

Законопроект о государственной политике переходного периода, представленный вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, изучается Францией и Германией, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Сейчас мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы достичь общей позиции. Вот почему я бы предпочел не реагировать сейчас. Общая реакция на этот законопроект появится в ближайшее время", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время де Понсен подчеркнул, что выборы на Донбассе нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности.

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"Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность Украины этим вопросом, который представляет общественный интерес. Мы разделяем мнение Украины о том, что выборы нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности. Однако цель должна состоять в том, чтобы провести выборы как можно скорее, поскольку голосование и управление через выборные органы является основным условием демократии", - отметил он.

Также дипломат указал, что конфликт в Украине не стоит называть замороженным.

"В Украине конфликт не заморожен, и я не знаю, было бы это лучше, если было бы иначе. На данный момент мы сосредотачиваем все свои усилия на достижении результатов в рамках Нормандского формата и Минского процесса. Это наша основная цель. Возможно, вы знаете, что моя предшественница посол Дюмон сейчас является одним из дипломатических советников президента Макрона. Она посетила Украину в декабре. Она встречалась с президентом Зеленским и провела много других встреч. Посол Дюмон принимает активное участие в переговорах. Она много работает, чтобы добиться результатов для Украины и принести мир в регион", - пояснил он.