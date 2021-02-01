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Новости Политика Украины
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Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине, - посол Франции де Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине, - посол Франции де Понсен

Законопроект о государственной политике переходного периода, представленный вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, изучается Францией и Германией, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Сейчас мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы достичь общей позиции. Вот почему я бы предпочел не реагировать сейчас. Общая реакция на этот законопроект появится в ближайшее время", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время де Понсен подчеркнул, что выборы на Донбассе нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности.

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"Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность Украины этим вопросом, который представляет общественный интерес. Мы разделяем мнение Украины о том, что выборы нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности. Однако цель должна состоять в том, чтобы провести выборы как можно скорее, поскольку голосование и управление через выборные органы является основным условием демократии", - отметил он.

Также дипломат указал, что конфликт в Украине не стоит называть замороженным.

"В Украине конфликт не заморожен, и я не знаю, было бы это лучше, если было бы иначе. На данный момент мы сосредотачиваем все свои усилия на достижении результатов в рамках Нормандского формата и Минского процесса. Это наша основная цель. Возможно, вы знаете, что моя предшественница посол Дюмон сейчас является одним из дипломатических советников президента Макрона. Она посетила Украину в декабре. Она встречалась с президентом Зеленским и провела много других встреч. Посол Дюмон принимает активное участие в переговорах. Она много работает, чтобы добиться результатов для Украины и принести мир в регион", - пояснил он.
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странно что не в Москве Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 1526
ах да . в Москве же его писали . его там и так знают
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01.02.2021 09:55 Ответить
А там є щось погане для України-наприклад що?
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01.02.2021 10:14 Ответить
Потрібно виконувати "мінські домовленості"!
Інакше Донбас для України буде втрачено назавжди.
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01.02.2021 09:56 Ответить
Ну так виконуй. Збирай однодумців і мершій просити вибачення у нещасного наріду Домбасу.
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01.02.2021 10:06 Ответить
То для початку примусь ***** не стріляти.
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01.02.2021 10:13 Ответить
Поки росія існуватиме в теперішній формі і з теперішнім вмістом, всі ці рухи по окупованих територіях матимуть такий же результат, як траскання патиком по купі гівна. Не з того треба починати, не з наслідків, а з причини. Але не зараз, нема з ким - не з зеленими ж рідний край боронити.
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01.02.2021 10:18 Ответить
Есть только один путь.Освобождать наши территории военным путём,А на данный момент с каждым днём увеличивать санкции по отношению к РФ, вплоть до её экономической изоляции. История учит. Необходимо создавать антипутинскую коалицию наподобие антигитлеровской. И победить это зло.которое начало распространятся всё больше и больше в мире.А для росии напомнить,как *наши деды* воевали и победили вместе со своими союзниками.
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01.02.2021 10:55 Ответить
Переходный период начнется после возврата территорий?
Вот тогда и целесообразно принимать закон. Иначе это пиар на хотелках политиков.
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01.02.2021 10:59 Ответить
Друзья Зеленского собрались изучать?
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01.02.2021 12:44 Ответить
коли хорвати виганяли сербських імперців, вони не несли стоси паперів з поклоном в брюсель.. Вони за 72 години стели в порохи їхню тогочасну лугандонію. І тепер це нормальна Європейська держава з нескореним народом.
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01.02.2021 23:08 Ответить
 
 