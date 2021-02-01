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Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма

Президент Чехии Милош Земан считает российского оппозиционера Алексея Навального противником президент РФ Владимира Путина, но не режима в целом, так как он поддерживал оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Земан заявил в эфире радио Frekvence 1.

"Он выдает себя за борца за демократию, но я читал, что он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев, ну и что это за борец за демократию? Я думаю, что он русский националист", - сказал президент Чехии.

"Ничего против, но он не должен притворяться одним из тех политиков, которые против режима Путина. Он только против Путина, и это очень большая разница", - добавил Земан.

Напомним, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
этот Земан редкая гнида . но в данном случае с ним сложно не согласиться
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01.02.2021 10:06
+10
И что он не так сказал? Чем небутерброд отличается от плешивого?
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01.02.2021 10:20
+8
Даже дружбан Путлера, старикан Земан и тот понял кто есть "оппозиционер" Анальный
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01.02.2021 10:08
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Зато Земан ни то, ни другое.
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01.02.2021 10:06 Ответить
Навального просто расстраивает, - что деньги которые росия тратит на войны и убийства по всему миру, еще и разворовуются в процесс.
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01.02.2021 10:06 Ответить
по мне оптимальный вариант что бы шайтанат разделился ровно на два лагеря...и что бы эти мерзости гамселили друг друга до посинения ... да еще распались на федеральные округа и начапи выяснять кто у кого землю оттяпал.... когда выскочат кадыровская мразь они уж точно прихватят ставрополь... они и так уже выперли лапотников оттуда практически.. ну а если еще отпадут от этого гнойного образования пару округов которые кормят дотационные регионы все их " величие" повиснет как сопля под носом.. хотел другой пример привести не хочется пошлить
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01.02.2021 11:00 Ответить
этот Земан редкая гнида . но в данном случае с ним сложно не согласиться
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01.02.2021 10:06 Ответить
А что - не понятно, что Земан повторяет кремлевский нарратив, как раз и рассчитанный воздействовать на либералов, демократов на Западе и те страны, которые пострадали от империи, например - Украину?
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01.02.2021 10:14 Ответить
И что он не так сказал? Чем небутерброд отличается от плешивого?
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01.02.2021 10:20 Ответить
пока плешивый занят навальным ему некогда разваливать Украину бойками-медведчуками.
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01.02.2021 10:28 Ответить
В нього вистачає людей які займаються своїми напрямками і ті ,що "відповідають за Україну" не бігають за Навальними, навіть якщо рашку всю труситиме вони будуть продовжувати виконання своїх завдань. Так що нічого доброго немає поки що.
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01.02.2021 10:36 Ответить
затримання людей омоном це вже можливість введення нових санкцій і це лише початок а ви занадто обмежені щоб це побачити тут зібралися або обмежені та тупі або ольгінці.
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01.02.2021 10:50 Ответить
За язиком слідкуй,чмо .
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01.02.2021 14:09 Ответить
Когда Россию начнет трусить, то у Кремля не будет денег для тех, кто "отвечают за Украину". А без денег как они Столоваться будут?
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01.02.2021 11:45 Ответить
А разве - навальный - диктатор россии? Разве он ею командует. Надо определиться, что для нас важно - развалить россию, или чтобы президентом россии стал замечательный, и положительный со всех сторон демократ. Так второго - не будет никогда. И первого , то скорее всего - не будет, но сама борьба "бульдогов под ковром", вполне может ослабить это образование.
И с каких это пор Земан стал говорить вещи, не проплаченные кремлем? Ну вы все, как дети.
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01.02.2021 10:28 Ответить
дружище фишка в том что прав и ты и Земан Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8231
да Навальный ни какой не демократ а обычный российский мудак рвущийся к власти . и да нам выгодно что бы он разворошил эту кучу говна именуемую Россией и хотя бы частично отвлек внимание стареющего ******** и его окружения от Украины Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3151
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01.02.2021 10:52 Ответить
Вместо того чтобы искать примеры смелости, мы ищем примеры подлости как Зееман
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01.02.2021 10:59 Ответить
Навальный обычный великоросский мудак . на Западе его воспринимают только потому что больше и не кого . он единственный " буревестник" на общем сером фоне . да ему не нравится что царь и приближенные воруют . но какие его действия указывают на то что его не устраивает внешнеполитические действия Москвы . он что был против оккупации Крыма например ?
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01.02.2021 10:20 Ответить
К примеру то, что он призывал ввести санкции как только Путя оккупировал Крым. А вы ведетесь на кремлеботскую пропаганду про исковерканные слова Навального: Крым -- не бутерброд, чтобы Рашка забирала его по прихоти.
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01.02.2021 11:05 Ответить
а тебе не приходило в голову что в целом одобряя сам факт оккупации Крыма Навальный воспользовался этим поводом что бы просто огорчить Путина . так сказать наказать чужими руками за совсем другое
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01.02.2021 11:16 Ответить
В данном случае, впрочем как и в других случаях, Земан рассказывает то, что выгодно Путину...
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01.02.2021 10:20 Ответить
какие слова и действия Навального ставят под сомнение слова этой старой чешской шлюхи ?
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01.02.2021 10:23 Ответить
вот эти главная задача-расшатать цыганское лимпопо путлера
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01.02.2021 10:31 Ответить
внимательно посмотрел . и шо ? выходите скинем Путина . от себя лично добавлю не плохо бы еще и повесить или голову отрубить . а дальше ?
я думал ты мне ссылку дашь где Навальный озвучивает желание примириться с миром ( и Украиной в частности ) уйти из Крыма и Донбасса . вернуть грузинам землю
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01.02.2021 10:40 Ответить
ви занадто обмежені і не бачите далі свого носа.
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01.02.2021 10:48 Ответить
о как !! так у нас тут завелся дальнозоркий предсказатель . ну ка . просвети меня будь ласка . растолкуй мне недалекому что же я в этом двухминутном видосике должен был увидеть ? Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 524
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01.02.2021 10:55 Ответить
можливості послаблення та розвалу рашки. Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8128
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01.02.2021 11:04 Ответить
а при чем здесь это ? да наверное Навальный своим барахтаньем действительно нервирует и отвлекает Путина и Ко от Украины . и это не плохо но мы то обсуждаем совсем другое

у нас почему то принято считать Навального врагом системы . а на самом деле он враг Путина и его друзей . это Земан и говорит . думаешь если завтра в Кремле вместо ***** появится Навальный это что то кардинально поменяет в российской внешней политике ?
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01.02.2021 11:12 Ответить
Навальному ніхто не дасть можливості стати президентом
а завдання "земанів" нівелювати реакцію Заходу на придушення протестів.
пожиттєвий путєн точно нічого не поміняє в мокшанській політиці
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01.02.2021 11:19 Ответить
оставим на минутку в покое "завдання "земанів" и "реакцію Заходу" по факту самой личности Навального есть что сказать или опровергнуть ?
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01.02.2021 11:41 Ответить
можна казати одне думати друге а робити третє (в умовах репресивної держави).
щодо Навального я взагалі вважав його проектом Кремля але зараз змінив свою думку.
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01.02.2021 11:46 Ответить
"можна казати одне думати друге а робити третє (в умовах репресивної держави)" ну предположим и в нашей вполне демократичной стране все политики именно так и делают Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1239
что же до Навального так где уверенность что третий пункт его программы ( робити ) полностью совпадет с твоими ожиданиями ?
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01.02.2021 11:53 Ответить
ви дійсно обмежена людина,нічого, життя навчить.
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01.02.2021 11:55 Ответить
со своей стороны могу сказать что ты просто невменяемый . да еще и фантазер к тому же

часом на последних выборах не за Зельку ли голосовал ? тот тоже одно думает другое говорит третье делает

а теперь вернемся к началу спора

Земан сказал что Навальный мудак . я с ним согласен . с какого перепугу ты сунулся со своими ссылками если разговор совсем не о том ? по характеристике личности Навального есть что опровергнуть ? если нет катись колбаской
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01.02.2021 12:06 Ответить
попытка №5 Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4129
Навальному ніхто не дасть можливості стати президентом
а завдання "земанів" нівелювати реакцію Заходу на придушення протестів.
пожиттєвий путєн точно нічого не поміняє в мокшанській політиці
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01.02.2021 12:20 Ответить
повторяю для особо тупых Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3524
Земан дал характеристику Навальному . я с ней согласился . добавить или опровергнуть его слова можешь или нет ?

всю остальную свою писанину можешь скопировать и использовать в ветке в которой будут обсуждать шансы Навального на выборах

все точка
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01.02.2021 12:25 Ответить
ви дійсно обмежена людина,нічого, життя навчить.
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01.02.2021 12:28 Ответить
уважаю носителей родного языка поэтому посылать вас нах не буду

советую узнайте значение "поговорки в огороді бузина а в Київі дядько" и постарайтесь понять как ее можно применить к данной ситуации

если не догоняете то подскажу " бузина " это ваши коменты а " дядько " это Земан Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 6192
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01.02.2021 13:02 Ответить
добре спробую ще раз
вот эти главная задача-расшатать цыганское лимпопо путлера
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01.02.2021 11:59 Ответить
то йому прийшов в телеграм новий меседж(методичка)з Кремля
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01.02.2021 10:44 Ответить
И с вами также.
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01.02.2021 10:29 Ответить
Земан став цинічним бандерівцем так як і петруччо.
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01.02.2021 12:17 Ответить
)))) лилипут московие в оген бросает сваих шутов в ЕС ))) земан вес мир знает что ты агент лилипута )))эти московские себя шетают умными ))))
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01.02.2021 10:06 Ответить
Даже дружбан Путлера, старикан Земан и тот понял кто есть "оппозиционер" Анальный
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01.02.2021 10:08 Ответить
за небольшие деньги
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01.02.2021 10:32 Ответить
Бабло кто скинул?
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01.02.2021 10:42 Ответить
фсб
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01.02.2021 10:46 Ответить
Мерси, откомментировал практически моими словами о таком организме, как зЕМАН.
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01.02.2021 10:08 Ответить
Новодворская ,умнейший и порядочный человек,очень низко оценила навального-бутерброда.Жто путин №2,возможно,что еще и хуже.
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01.02.2021 10:09 Ответить
И ещё...Россия готова к отключению от глобального интернета и переходу на кабельный внутренний интернет, над всей Расией установят КИТАЙСКИЙ ЗОНТИК Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7695
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01.02.2021 10:09 Ответить
Как говорится, не в бровь, а в глаз. Старый хрыч откровенно говорит о том, о чем предпочитают молчать в Европе и США.
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01.02.2021 10:10 Ответить
як кажуть кацапи-обоє рябоє
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01.02.2021 10:10 Ответить
обізвалась жовта диня, гарбузова господиня Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4783
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01.02.2021 10:13 Ответить
А що скажуть наші "зелені огірочки"? Чи їм без разніци?
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01.02.2021 10:31 Ответить
Земан переродился - ШОК!!!
но да - сказал правду..
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01.02.2021 10:14 Ответить
А вернуть Судеты Германии не желаете-с? И справедливость восторжествует!
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01.02.2021 10:16 Ответить
Спочатку треба вернути Кенінгсберг.
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01.02.2021 10:34 Ответить
Это уже вопрос не Чехии, а Второй мировой войны.
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01.02.2021 10:45 Ответить
І конкретно - Ереферії.
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01.02.2021 10:49 Ответить
На кацапії воюють між собою ФСБ і ГРУ, хто захопить владу після *****. А тут обирають який сорт гівна кращий.
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01.02.2021 10:19 Ответить
Придет к власти Навальный, все слуги и опричники сцаря Вовки путина-***** станут прислуживать и гамселить дубинами недовольных при царе Алешке.
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01.02.2021 10:19 Ответить
Ну если даже подкацапник Земан говорит правду...
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01.02.2021 10:26 Ответить
Игра была равна - играли два гов#а
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01.02.2021 10:27 Ответить
Земан конечно еще та тварь, но тут впервые я с ним согласен.
Замена на Навального - шило на мыло)
И почти наверняка это спланированная многоходовочка кремля...
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01.02.2021 10:27 Ответить
Вот просто заметь, как нелепо оборваны причинно следственные связи в твоём сознании. И как эти обрывы игнорируются твоим вниманием. Не сердись, это не только у тебя. Это массовое явление. Обрыв даже не в том, что ты согласен с фанатом Путена, бывшим коммунистом, коллаборантом СССР в период оккупации Восточной Европы. Ты с одной стороны согласен, что Навальный против Путена и что он хочет занять его место, став новым царём. Но при этом ты не исключаешь что это многоходовочка Кремля... Как это вообще у тебя стыкуется? Кремль это не Путен? Ты сторонник «теории башен»?
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01.02.2021 10:46 Ответить
через лет 10 - 15 перед Новым годом царь скажет - "....я ухожу , вместо меня будет представитель оппозиции , мой ученик Навальный, прошу любить и жаловать!!! "....вы про это? Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4140
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01.02.2021 13:30 Ответить
Намного раньше)
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01.02.2021 19:56 Ответить
чего это он? с ума сошел? ему что ли зарплату из кремля задержали и он обиделся?
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01.02.2021 10:33 Ответить
Можливо і діагностована Нємцовим Путіну хвороба. Вона вже поширюєтся в світі відносно лідерів деяких держав.
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01.02.2021 10:36 Ответить
Совсем нет. Он говорит именно то, что хочет кремль
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01.02.2021 10:40 Ответить
кремлядь никому из своих шестерок не вложит в уста словосочетания "аннексия Крыма" или "сталинские депортации чеченцев". ни в каком контексте и никогда.
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01.02.2021 10:43 Ответить
Это же основное правило лжи. В ней должны быть элементы правды. Основной, то посыл не в этом, а в том, что не помогайте Навальному свергать путина. И направлен посыл - либералам и демократам Запада, поэтому и наживка там из либерально-демократических ценностей.
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01.02.2021 10:51 Ответить
я выше написал. никогда, не под каким соусом кремлядь не позволит использовать своим наймитам даже намек на то, что Крым аннексирован. никакие правила и законы не изменят эту аксиому.
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01.02.2021 12:04 Ответить
Это не аксиома - это - мнение
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01.02.2021 12:20 Ответить
это мнение подтверждено почти десятилетней оккупацией Крыма. кремлядь и их марионетки нигде и никогда не смели подтвердить факт аннексии. только отрицание на всех, без исключения уровнях.
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01.02.2021 12:44 Ответить
Ну, с таким допущением, можно сказать уже и что - столетней, чего уж мелочиться.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder), в настоящее время занимающий пост председателя совета директоров "НК "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2....

...Экс-канцлер заявил: "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права". При этом он уточнил, что эта констатация не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. "Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса", - продолжил Шредер свою мысль.
Экс-канцлер ФРГ заявил, что не считает санкции правильной реакцией на нарушение международного права. "Их я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью", - подчеркнул Шредер. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Видишь, Шредер сказал буквально тоже самое, что и Земан, и при этом высказался против санкций
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01.02.2021 12:58 Ответить
А куда Лёхе деваться, хочется быть и умным и красивым.
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01.02.2021 10:38 Ответить
Золотые слова ,очередной дедушка Членин ,тоже был против царя ,и тоже использовал немецкие ресурсы 👍😱🤦🤣🤔
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01.02.2021 10:40 Ответить
Навальный - шакал в овечьей шкуре!
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01.02.2021 10:50 Ответить
Именно так и работает пропаганда. Задача вбить в голову максимально широким массам тезис о том, что в россии ничего не происходит. Для каждой целевой аудитории подбирается нужная легенда. Точнее этих легенд вбрасывается несколько- абсолютно разных. Что бы каждая целевая аудитория могла выбрать себе по вкусу. Ватникам рассказывают, что это всё Госдеп и проделки Запада. Либеральной части вбрасывают тезис- Навальный- второй Путен. В Украине для этого в легенду тщательно подмешивается тема Крыма. Цель одна отбить желание поддержать силы, расшатывающие путинский режим. И судя по комментам на украинских ресурсах это отчасти работает.
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01.02.2021 11:01 Ответить
Согласен. Здесь уже если не все, то многие, как попугаи повторяют заботливо вложенные им в головы постулаты: Навальный ничем не лучше, Крым не бутерброд, Навальный фашист, Навальный нацист и т.д. и т.п.
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01.02.2021 11:19 Ответить
Да-да. Это тот же приём с помощью которого в глазах россиян заливали грязью украинский Майдан в 2014г. Не возможно искусственно вызвать любовь и уважение к бандитскому режиму, но вполне возможно заплевать и облить дерьмом силы, которые ему противостоят.
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01.02.2021 11:42 Ответить
Земан це типовий приклад європейців(переважно ультраправих, наприклад апс, партія свободи нідерландів і ін) які одночасно підтримують рашу(анексію криму, вторгення в донбас)та ізраїль(окупація палестинських територій), бо як то кажуть ласкавий тєльонок двух маток сасьот! а гроші знаєте не пахнуть Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2476
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01.02.2021 11:04 Ответить
Земан бывший коммунист. А коммунистов бывших не бывает, следовательно он левый. Хотя причислять таких деятелей к каким-либо течениям и направления нелепо. Он ярчайший представитель политических фриков, которые пытаются зацепиться в политике с помощью эпатажа и узконаправленного популизма. Такие «идейные борцы» так же не возражают когда за их «идею» им ещё и кто-то приплатит. Жириновский, Ляшко, Ле-Пен... лишь небольшой перечень фриков разного калибра.
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01.02.2021 11:14 Ответить
Что случилось? Земан прозрел? Власть своего дружка Путина режимом назвал, собака неблагодарная!
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01.02.2021 11:47 Ответить
Это такой перевод))) А Навальный, реально клоп в Раше, пустое место.
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01.02.2021 12:24 Ответить
Навальний - "мальчік для разогрева". Дурілка картонная, як ця білоруска-"революціонерка..."
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01.02.2021 12:33 Ответить
А Навальний вірно порівняв Крим з бутербродом. Бо московія наш Крим саме як бутерброд і відкусила. Відкусила та тримає у роті, пережувати не може, проковтнути боіться, а виплюнути шкода. Якщо цей імперець замінить ху#ла, то Крим ми вже втратимо назавжди.
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01.02.2021 13:27 Ответить
ну, земан - кацап-консерва, каждое его слово - враньё.
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01.02.2021 14:42 Ответить
 
 