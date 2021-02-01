Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Чехии Милош Земан считает российского оппозиционера Алексея Навального противником президент РФ Владимира Путина, но не режима в целом, так как он поддерживал оккупацию Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Земан заявил в эфире радио Frekvence 1.
"Он выдает себя за борца за демократию, но я читал, что он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев, ну и что это за борец за демократию? Я думаю, что он русский националист", - сказал президент Чехии.
"Ничего против, но он не должен притворяться одним из тех политиков, которые против режима Путина. Он только против Путина, и это очень большая разница", - добавил Земан.
Напомним, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет.
Пожалуйста, подождите...
И с каких это пор Земан стал говорить вещи, не проплаченные кремлем? Ну вы все, как дети.
да Навальный ни какой не демократ а обычный российский мудак рвущийся к власти . и да нам выгодно что бы он разворошил эту кучу говна именуемую Россией и хотя бы частично отвлек внимание стареющего ******** и его окружения от Украины
я думал ты мне ссылку дашь где Навальный озвучивает желание примириться с миром ( и Украиной в частности ) уйти из Крыма и Донбасса . вернуть грузинам землю
у нас почему то принято считать Навального врагом системы . а на самом деле он враг Путина и его друзей . это Земан и говорит . думаешь если завтра в Кремле вместо ***** появится Навальный это что то кардинально поменяет в российской внешней политике ?
а завдання "земанів" нівелювати реакцію Заходу на придушення протестів.
пожиттєвий путєн точно нічого не поміняє в мокшанській політиці
щодо Навального я взагалі вважав його проектом Кремля але зараз змінив свою думку.
что же до Навального так где уверенность что третий пункт его программы ( робити ) полностью совпадет с твоими ожиданиями ?
часом на последних выборах не за Зельку ли голосовал ? тот тоже одно думает другое говорит третье делает
а теперь вернемся к началу спора
Земан сказал что Навальный мудак . я с ним согласен . с какого перепугу ты сунулся со своими ссылками если разговор совсем не о том ? по характеристике личности Навального есть что опровергнуть ? если нет катись колбаской
Навальному ніхто не дасть можливості стати президентом
а завдання "земанів" нівелювати реакцію Заходу на придушення протестів.
пожиттєвий путєн точно нічого не поміняє в мокшанській політиці
Земан дал характеристику Навальному . я с ней согласился . добавить или опровергнуть его слова можешь или нет ?
всю остальную свою писанину можешь скопировать и использовать в ветке в которой будут обсуждать шансы Навального на выборах
все точка
советую узнайте значение "поговорки в огороді бузина а в Київі дядько" и постарайтесь понять как ее можно применить к данной ситуации
если не догоняете то подскажу " бузина " это ваши коменты а " дядько " это Земан
вот эти главная задача-расшатать цыганское лимпопо путлера
но да - сказал правду..
Замена на Навального - шило на мыло)
И почти наверняка это спланированная многоходовочка кремля...
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder), в настоящее время занимающий пост председателя совета директоров "НК "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2....
...Экс-канцлер заявил: "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права". При этом он уточнил, что эта констатация не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. "Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса", - продолжил Шредер свою мысль.
Экс-канцлер ФРГ заявил, что не считает санкции правильной реакцией на нарушение международного права. "Их я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью", - подчеркнул Шредер. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".
Видишь, Шредер сказал буквально тоже самое, что и Земан, и при этом высказался против санкций