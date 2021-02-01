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Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен

Франция готова присоединиться к Крымской платформе, однако существует необходимость в пояснении ее цели, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения", - сказал де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время французский посол указал на необходимость в пояснении цели этой инициативы.

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"На данный момент мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью - еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее и отвечу на ваш вопрос - да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в пояснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время", - резюмировал де Понсен.
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Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 7351Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 2028
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01.02.2021 10:19 Ответить
Дивне питання... Ціль- повернути Крим Україні. Чи ви ввімкнули дурня, як робите це на Донбасі?
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01.02.2021 10:20 Ответить
Ой ржу не могу.......
А с каких пор говорильня возвращает захваченые территории?
Карабах тому пример!
Или Минск уже вернул захваченые территории донбасса?
Не бла бла.... А реальные постоянно растущие санкции на рашку - вот что может быть вернет территории.
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01.02.2021 12:52 Ответить
От в межах цієї платформи і можна домовитися про такі санкції- більше нема де.
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01.02.2021 12:55 Ответить
Вы совсем тупой?
а как же вводили санкции ранее без нее?
и кто уже в этом пшике участвует?
что то не видел заявок ни США, ни ЕС, ни стран большой семерки......
и вообще это консультативная платформа.... а с каких пор консультации кого то к чему то обязывали?
Будапештский меморандум вас ничего не научил?
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01.02.2021 13:39 Ответить
Це ты так дисутуєш, бидло? Щезни в спамі.
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01.02.2021 13:41 Ответить
Фу безграмотное.....
На аргументы и сказать нечего?
Ты не из зелени случайно..... Там такие же недалекие тусуются.
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01.02.2021 14:12 Ответить
ага, уже 7 лет как следите) когда Марсель арам отдадите?
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01.02.2021 10:26 Ответить
с Карабахом уже всё ??? уже без вас разобрались и некуда себя деть ???
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01.02.2021 10:29 Ответить
платформа так платформа
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01.02.2021 10:32 Ответить
 
 