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2 и 3 февраля состоятся заседания Трехсторонней контактной группы. Обнародована повестка дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

2 и 3 февраля состоятся заседания Трехсторонней контактной группы. Обнародована повестка дня

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы на 2 и 3 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Согласно обнародованной информации, 2 февраля состоится видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической и политической подгрупп.

3 февраля запланирована видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

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Кроме этого, украинская делегация в ТКГ публикует также повестку дня предстоящих заседаний:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения;

- обновление плана разминирования;

- дальнейшая разработка плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами;

- полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Очередная встреча пустобрехов, и все за наши деньги...
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01.02.2021 10:41 Ответить
"- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения."

Источник: https://censor.net/ru/n3245222

Торговля на крови?
Гришины, Соболевы, вы еще живы, или сегодня не платят за редуты?
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01.02.2021 10:45 Ответить
"- дальнейшая разработка плана совместных шагов"

Источник: https://censor.net/ru/n3245222

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01.02.2021 10:52 Ответить
а где развод (отвод) войск?
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01.02.2021 10:48 Ответить
Как уже обычно - "о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей".
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01.02.2021 10:51 Ответить
2 і 3 лютого відбудуться засідання Тристоронньої контактної групи. Оприлюднено порядок денний - Цензор.НЕТ 3641
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01.02.2021 10:55 Ответить
 
 