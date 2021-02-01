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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) инвестиции (1140) Китай (2401) Мотор_Січ (121) США (23177)

Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский исключил возможность продажи

Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, будто Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет "Мотор Сичи" останется в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, вышедшем на американском канале HBO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя замечание о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем".

"Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен", - отметил Президент.

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"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - резюмировал украинский лидер.

В то же время, как отмечается, Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич": "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь... но при моем президентстве - точно нет".

Как сообщалось, в январе министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинского ПАО "Мотор Сич". В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству. 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ. В ноябре стало известно, что китайские инвесторы "Мотор Сичи" наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.
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Топ комментарии
+13
Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 2609
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01.02.2021 11:00
+11
и грозно так члеником по клавишам: "Тадам!"..
и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
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01.02.2021 10:53
+7
ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.
Д.Сміт
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01.02.2021 10:58
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Правила форума Совет форумчан
А "нє прі мнє", до доколиЗеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 3000
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01.02.2021 10:52 Ответить
Тут и пригодится закон про двойное гражданство. Ловкость рук, ...ля)
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01.02.2021 10:53 Ответить
А юр лица уже начали гражданство получать? С каких пор? Я что то пропустил?
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01.02.2021 11:21 Ответить
Не при мне, или я как всегда не причем?
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01.02.2021 10:53 Ответить
Просто США уже провели разговор. Популярно объяснили вове, что с ним будет, если Мотор-Сич уйдет китайцам.
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01.02.2021 11:32 Ответить
от це мабуть найкраща мотивація.
але і китайці і москалі роблять просто.... вибирають важливих фахівців, дають у три - десять разів більшу зарплату, і перевозять до себе. Це дешевше, значно дешевше.
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01.02.2021 14:31 Ответить
Тут и между строк можно прочесть - какие иностранцы, когда есть Коломойский?
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01.02.2021 15:44 Ответить
сам все разворую -сказал Зеленский
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01.02.2021 12:31 Ответить
и грозно так члеником по клавишам: "Тадам!"..
и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
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01.02.2021 10:53 Ответить
и притопнул тряпичной ножкой
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01.02.2021 10:56 Ответить
Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 2609
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01.02.2021 11:00 Ответить
Вєєєєєєчная памяяяяяяять Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства" - Цензор.НЕТ 7968
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01.02.2021 11:48 Ответить
Так Зеля може ще й партійний?)
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01.02.2021 11:49 Ответить
Ты только не забывай, что процесс продажи был начат при "шоколадке", так что они оба с зеленью ответственны.
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01.02.2021 13:54 Ответить
А зуб даёт или в крайнем случае под личный контроль берёт?
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01.02.2021 10:54 Ответить
Главное с Судьями разберитесь и Врачами!!!! Люди верить вам должны!!!! УКРАИНЦЫ!!!!
ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛАЕТСЯ!!! и при ВАС и без ВАС!!!
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01.02.2021 10:55 Ответить
_Люди, сейчас способные поверить зетрояну - умственно отсталые, способные поверить решительно во что угодно, например плоскую Землю и рептилоидов. Зебанутые, в общем.
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01.02.2021 11:03 Ответить
Не нада путать Украинский народ с москальским.Хто голосовал за Зе,множество в растеренности.Потому,что голослвали не за Зе,а против Порошенко.Но если нада будет то сметут эту зелёную плесень Ооччень быстро.Снежками и цветочками никто жонглировать Не будет!
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01.02.2021 12:10 Ответить
Сметуны Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства" - Цензор.НЕТ 4616
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01.02.2021 12:14 Ответить
Не смешно
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01.02.2021 12:26 Ответить
Только не бери под свой контроль...
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01.02.2021 10:55 Ответить
ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.
Д.Сміт
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01.02.2021 10:58 Ответить
какой сейчас общий долг? и кто дал им такие бабки, если они не выполняют требований??
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01.02.2021 16:04 Ответить
Внешний долг Украины по годам. Минфин.

О чем ты тут пишешь, сумашедший? МВФ свернула программу финансирования еще в прошлом году. Чтобы брать кредиты, надо, чтобы их кто то давал, как минимум!
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01.02.2021 17:32 Ответить
"Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам "

Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 5516
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01.02.2021 10:59 Ответить
Ага,ні гектара землі іноземцям.П..ди іщо.
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01.02.2021 11:00 Ответить
Вот что бывает, если наступить на маленькие зеленые яички. Хотя, пока что, всего то присунули в один тупой собачий рот, но, какой эффект
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01.02.2021 11:00 Ответить
Шаурму цьому патріоту!
Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 1418
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01.02.2021 11:01 Ответить
Какое оно мерзкое, фу ***!
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01.02.2021 11:51 Ответить
Не нужно залезать между молотом и наковальней...
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01.02.2021 11:01 Ответить
Ось що робить животворящий пендель від Штатів. Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не при мені" - Цензор.НЕТ 797
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01.02.2021 11:05 Ответить
Зараз Джо Байден візьметься за порохобариг і зенелохів.
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01.02.2021 11:15 Ответить
Вовке - вавку!
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01.02.2021 11:05 Ответить
Не лезь в дела Мотор Сич.Занимайся тем,чем тебе положено согласно должностной инструкции на должности президента.А то развёл в своём офисе *Солберские шпили-вили*. А твоя тобой подчёркнутая значимость,- даже не смешна и достала всех.
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01.02.2021 11:08 Ответить
Плять ,Зеленский враг Украины ,хочет рассориться с США 😡😡😡
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01.02.2021 11:08 Ответить
Якраз саме в цій ситуації (з Мотор Січчю) - навпаки.
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01.02.2021 11:18 Ответить
"Беру это дело под личный контроль", - добавил зеленский
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01.02.2021 11:28 Ответить
Так она уже давненько как китайская..а что он сможет теперь сделать?? Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства" - Цензор.НЕТ 2996
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01.02.2021 11:33 Ответить
Китайской она станет когда АМКУ одобрит продажу акций, если такое решение будет принято. Нелох пока против, дальше посмотрим.
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01.02.2021 15:52 Ответить
Буслаев, и ведущие спецы, со всеми разработками, уже в Воронеже. Уже движок новый выпустили. "МС" - металлолом.
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01.02.2021 11:34 Ответить
и при ком это было сделано? не при барыге ли??
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01.02.2021 16:06 Ответить
Оно что-то шарит в геополитике? Неужто больше, чем спецслужбы Америки, которые считают китай угрозой?
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01.02.2021 11:49 Ответить
Угрозой для кого?
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01.02.2021 13:43 Ответить
То скажи людям, яка падла мала продати, його, нашу оборону! Чи це не зрада??? До чого тут "не при мені", але при тобі продають!!!
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01.02.2021 11:57 Ответить
От посольства США, сопле на день рождения подарили большууууую баночку вазелина.
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01.02.2021 12:55 Ответить
Вірне рішення Президента України Зеленського В.О., який прийшовши до влади відразу заблокував доступ так званим китайським інвесторам до ПАТ "Мотор Січ". Заслуговує поваги жорстка позиція нашого президента у питанні стратегічних підприємств. Президенту Зеленському В.О. необхідно бути більш жорсткішим як у внутрішній так і у зовнішній політиці - саме народ України чекає це від нього.
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01.02.2021 12:56 Ответить
Так званий китайський інвестор Ван Цзин є троянським конем від кремля.
«Ми знайшли інформацію, що пан Ван Цзин у 2012 році зустрічався із (на той час) віцепрем'єром Росії Владиславом Сурковим. Вони вели перемови на різні теми. Тому, крім бізнесу, там можуть бути ще якісь політичні і геополітичні моменти», - зауважив у коментарі у коментарі Радіо Свобода директор Центру дослідження армії Валентин Бадрак. Він також вважає, що українська влада мала активніше займатися стратегічним підприємством.
https://www.radiosvoboda.org/a/********-motor-sich-milyoner-z-kytayu/31079037.html
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01.02.2021 13:17 Ответить
Заблокував АМКУ ще 3 роки назад. Головзебіл може тільки віддати наказ розблокувати.
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01.02.2021 15:59 Ответить
Тут беда не в том что не продадим никому---а в том что похоже после всего что тут намутили, никто уже и не купит. Сможем ли сами? Так ответ тут ясен в вопросе кому продавали, или за сколько итд.
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01.02.2021 14:58 Ответить
Это конечно замечательно,что завод надо оставить за Украиной, стране нужно много летательеых аппаратов и в этом есть острая нужда, таких как транспортных, пожарных вертолетов и самолетов, которые пользуются по всему миру спросом, вот и источник инвестиций, только надо наращивать реализацию моторов,но
, что бы производство не загнулось, как и вся экономика,в коррупционной стране, где коррупция душит экономику, а игла этой коррупции находится в Яйце под видом финансовой пирамды - ОВГЗ под 12-18% , которая выкачивает из страны все ресурсы, и подымает кредитную ставку, делая экономику невозможной, когда депозитная ставка в валюте 2%, а кредиты по 20% из за финансовой пирамиды организованной НБУ,Мин.финаном где долги государства, которые народом не контролируются, продаются не напрямую населению,под те же скажем 2-3% в валюте,% а через баки по сговору на монопольном, а значит коррупционном рынке под 12-18% в грн, а потом конвертируются и пока долги грсударства будут скупать банки по сговору, которым убытки покрывает народ с бюджета, а банкиры не будут отвечать своим уставным фондом за убытки вкладчикам,и население ни сможет покупать напрямую ОВГЗ под 2-3% в валюте, ни о каком развитии экономики в том числе производстве моторов , как и всего в стране не может быть и речи.
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01.02.2021 15:11 Ответить
Я уж точно не є прихильником Зе, але в цьому випадку він робить правильно, Мотор Січ- це стратегічне підприємство і вся документація має залишитись у власності держави. А Богуслаєва треба посадити за грати разом з Ющенком, який дозволив йому користуватися техдокументацією як своєю власністю, розпродавати ії. Це державний злочин!!!! У нас вже колись китайці купили недобудований корабель за ціною металобрухту який переробили у авіаносець, тим самим зміцнили свій флот. Україна має розраховувати тільки на свої сили і запам'ятати, що у нас немає друзів, лише партнери.
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14.02.2021 21:16 Ответить
 
 