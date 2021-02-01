Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, будто Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет "Мотор Сичи" останется в Украине.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, вышедшем на американском канале HBO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментируя замечание о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем".
"Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен", - отметил Президент.
"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - резюмировал украинский лидер.
В то же время, как отмечается, Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич": "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь... но при моем президентстве - точно нет".
Как сообщалось, в январе министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинского ПАО "Мотор Сич". В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству. 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ. В ноябре стало известно, что китайские инвесторы "Мотор Сичи" наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.
Пожалуйста, подождите...
але і китайці і москалі роблять просто.... вибирають важливих фахівців, дають у три - десять разів більшу зарплату, і перевозять до себе. Це дешевше, значно дешевше.
и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛАЕТСЯ!!! и при ВАС и без ВАС!!!
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.
Д.Сміт
О чем ты тут пишешь, сумашедший? МВФ свернула программу финансирования еще в прошлом году. Чтобы брать кредиты, надо, чтобы их кто то давал, как минимум!
«Ми знайшли інформацію, що пан Ван Цзин у 2012 році зустрічався із (на той час) віцепрем'єром Росії Владиславом Сурковим. Вони вели перемови на різні теми. Тому, крім бізнесу, там можуть бути ще якісь політичні і геополітичні моменти», - зауважив у коментарі у коментарі Радіо Свобода директор Центру дослідження армії Валентин Бадрак. Він також вважає, що українська влада мала активніше займатися стратегічним підприємством.
https://www.radiosvoboda.org/a/********-motor-sich-milyoner-z-kytayu/31079037.html
, что бы производство не загнулось, как и вся экономика,в коррупционной стране, где коррупция душит экономику, а игла этой коррупции находится в Яйце под видом финансовой пирамды - ОВГЗ под 12-18% , которая выкачивает из страны все ресурсы, и подымает кредитную ставку, делая экономику невозможной, когда депозитная ставка в валюте 2%, а кредиты по 20% из за финансовой пирамиды организованной НБУ,Мин.финаном где долги государства, которые народом не контролируются, продаются не напрямую населению,под те же скажем 2-3% в валюте,% а через баки по сговору на монопольном, а значит коррупционном рынке под 12-18% в грн, а потом конвертируются и пока долги грсударства будут скупать банки по сговору, которым убытки покрывает народ с бюджета, а банкиры не будут отвечать своим уставным фондом за убытки вкладчикам,и население ни сможет покупать напрямую ОВГЗ под 2-3% в валюте, ни о каком развитии экономики в том числе производстве моторов , как и всего в стране не может быть и речи.