Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращать Украине ядерный статус неправильно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью Axios.
По словам Зеленского, в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот пишет Конституцию твоей страны.
"Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку (отказ от ядерного вооружения. - Ред.), а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - подчеркнул президент.
На вопрос, не планирует ли Украина попытаться вернуть ядерный статус, Зеленский сказал: "Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы не относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тыс. человек, - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законам, должны оставаться людьми".
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По поводу ЯО ЗЕ абсолютно прав.
Чем попытка себя защитить, делает из меня зверя?! Звери это те кто его использует или грозит им всему миру!!!
То, что мы просто не сможет это сделать, как финансово так и политически - другой вопрос - мы тут же превратимся в страну-изгоя, еще и санкций наваляют. Была бы у нас экономика сопоставима с Германией, тогда бы нам это позволили (не без скандала конечно), а так....
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
Так що зверніться зрештою до лікаря,можливо ваш важкий випадок все ж вилікують.
Будь на их месте достойные свободные люди, они бы и ядерное оружие сохранили, и с клубом великих держав договорились. Но холуи просто по привычке выполнили совместный приказ Москвы и Вашингтона сдать ядерное оружие, и даже не попытались поторговаться. Можно было весьма неплохо заработать даже на сокращении арсеналов, а уж полного отказа и вовсе избежать.
Впрочем тут проблема еще и в народе, который сам не знает чего хочет. Даже если бы ядерное оружие чудом удалось сохранить в 90-х, оно было бы слито при Яныке, когда Украина взяла пророссийский курс.
А еще я не уверен, что наши тупые, жирные генералы вообще бы справились с этими ракетами. Вон на Рашке за последние десятилетия было несколько ядерных аварий. Но у них есть где гадить, Сибирь огромна, а у нас нет.
И это агроблядской аграрной "супердержаве".