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Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращать Украине ядерный статус неправильно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

По словам Зеленского, в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот пишет Конституцию твоей страны.

"Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку (отказ от ядерного вооружения. - Ред.), а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - подчеркнул президент.

На вопрос, не планирует ли Украина попытаться вернуть ядерный статус, Зеленский сказал: "Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы не относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тыс. человек, - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законам, должны оставаться людьми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин готовы продлить ядерный договор

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей - Цензор.НЕТ 1689
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01.02.2021 11:04
+10
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
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01.02.2021 11:04
+6
Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 3868
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01.02.2021 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Так Вы и так звери)
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01.02.2021 11:02 Ответить
І в чому сенс жарту?
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01.02.2021 11:04 Ответить
ЗЕлёное шимпанЗЕ
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01.02.2021 11:12 Ответить
Верно, у животных нет ядерного оружия, оно есть только у людей и притом только у продвинутых
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01.02.2021 17:07 Ответить
К сожалению, нет мировых законов, есть мировые договорённости. И они давно не работают.
По поводу ЯО ЗЕ абсолютно прав.
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01.02.2021 11:04 Ответить
В чем прав? При чем тут вообще звери?!
Чем попытка себя защитить, делает из меня зверя?! Звери это те кто его использует или грозит им всему миру!!!
То, что мы просто не сможет это сделать, как финансово так и политически - другой вопрос - мы тут же превратимся в страну-изгоя, еще и санкций наваляют. Была бы у нас экономика сопоставима с Германией, тогда бы нам это позволили (не без скандала конечно), а так....
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01.02.2021 13:42 Ответить
Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей - Цензор.НЕТ 1689
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01.02.2021 11:04 Ответить
Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 3868
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01.02.2021 11:26 Ответить
Ну тогда они должны жрать напару: Венедиктова бумаги со своими подписями, а Клоун пленки с эфирами где он распинается про пленки Деркача и что Венедиктова его прокурор (кстати не помещает выкупить у Ютуба его жесткие диски с этими записями и тоже сожрать). Потом можно рассказать Байдену, что он задремал в кресле и ему это приснилось Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 6733
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01.02.2021 13:47 Ответить
Приходит сын к Зеленскому и говорит:
- Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!!
- Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…
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01.02.2021 11:04 Ответить
А ты животным никогда не переставал быть...
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01.02.2021 11:05 Ответить
Конкретно - оманским ослом
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01.02.2021 12:31 Ответить
долбень есть долбнем
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01.02.2021 11:06 Ответить
Я всегда считал "мастером художественного слова" - ПроФФФесора Овоча... Но янелох-гундосій - єто вне конуренции...
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01.02.2021 11:07 Ответить
Этому и ядерное оружие не поможет
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01.02.2021 11:07 Ответить
имбицыл руководит страной..... испанский стыд.....
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01.02.2021 11:08 Ответить
З ким домовлятись? З кацапами? Кацап починає щось розуміти тільки коли в рило получить.
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01.02.2021 11:09 Ответить
Ти ж верховний головнокомандувач,як ти зібрався звільняти свою територію в війні з ядерною державою не відновлюючи свої рвсп з ядерними боєголовками.Скажи,мудло.Яким ресурсом?
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01.02.2021 11:09 Ответить
Вы зібралися воювати з рашкою ядерною зброєю, серйозно?
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01.02.2021 11:14 Ответить
Звичайно.Чи для вас дуже принципово чим вбивають солдат ЗСУ?
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01.02.2021 11:21 Ответить
Важкий випадок,,,
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01.02.2021 11:26 Ответить
Я тобі не лікар,іди скаржитись за адресом.
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01.02.2021 11:29 Ответить
Це не скарга, мені просто жаль вас.
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01.02.2021 11:31 Ответить
А мені таких як ви набридло навіть жаліти.Збройні сили,армія можуть повноцінно виконувати завдання по обороні держави лише тоді коли можуть діяти у всіх стихіях,на любих відстанях,всіма відомими засобами враження.Без цього це не армія.Це просто набір видів і родів військ не здатний виконати завдання оборони держави.Без змв та засобів її доставки ви маєте автомобіль без двигуна коліс і мрієте на ньому кудись їхати..
Так що зверніться зрештою до лікаря,можливо ваш важкий випадок все ж вилікують.
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01.02.2021 11:42 Ответить
Не жалійте. Аби тільки вы шабелькою не врізалися.)))
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01.02.2021 12:00 Ответить
Так, я зрозумів.Щезни і не нуди.
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01.02.2021 12:02 Ответить
Не тобі тут командувати.
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01.02.2021 12:04 Ответить
А ти поплач,і я не буду.
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01.02.2021 12:06 Ответить
Їдь в Ізраїль і не будеш хвилюватися за Україну, ж2.
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01.02.2021 12:10 Ответить
Як вичерпно це тебе характеризує, вузьколобий.
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01.02.2021 12:16 Ответить
Ми зібралися унеможливити застосування ядерної зброї російською федерацією. Орки розуміють тільки силу та потужний удар у щелепу. Їх перевагу потрібно звести до нуля. Це питання виживання України як держави.
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01.02.2021 12:03 Ответить
Хто "ми" і як ви зібралися це зробити?
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01.02.2021 12:05 Ответить
Дорости сначала до уровня зверя. Затем будешь эволюционировать до человека. Все постепенно происходит, не все сразу...
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01.02.2021 11:11 Ответить
Дешёвое балабольство на публику, потому что, даже если бы и решили возобновить ядерный статус, никто бы этого не позволил сделать. Я имею ввиду США. Наложили бы на Украину такие санкции, шо мало бы не показалось, а последствия этого для Украины, были бы очень плачевные, и Зеленский это понимает. То Кравчуку и Кучме, в своё время, нужно было думать головой, а не жопой, но поезд уже давно ушёл.
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01.02.2021 11:12 Ответить
А їм ручкаться-дрючкаться з америкосами дуже хотілося.
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01.02.2021 12:26 Ответить
Це не тобі вирішувати дебіл-дезертир зеленодупий , з тобою про серйозні речі ніхто розмовляти не буде .
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01.02.2021 11:17 Ответить
Ядерная Украина не входила в планы США. Из-за него Украина стала бы изгоем, и уже никуда бы не смогла деться от рашки.
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01.02.2021 11:17 Ответить
В планы США, входят только США! Всех остальных они только терпят, да ит только тех: кого не могу съесть без хлеба и соли..
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01.02.2021 12:28 Ответить
Ага уже Ядерные Израиль, Индия и Пакистан стали изгоями? Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 6251
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01.02.2021 19:28 Ответить
Контрацептив 😡
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01.02.2021 11:18 Ответить
Если бы хотя бы звери. Те хоть доступными им средствами защищают себя, свое потомство, мои территории и тд. А так мы просто идиоты, позволяющие убивать себя своих детей и незащищающих свою собственность опять под сказки про светлое будущее наживающихся на нас.
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01.02.2021 11:18 Ответить
Это Зе отнес к зверям население всех стран с ядерным оружием? Интересно, Байдену понравится?
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01.02.2021 11:21 Ответить
Так а оно так и есть, все кто с ЯО, ложили свой йух на всех остальных.
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01.02.2021 12:32 Ответить
Може досить вже дурня цитувати?
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01.02.2021 11:24 Ответить
"Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей" - особенно, в хомячков, пля.
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01.02.2021 11:27 Ответить
Наша главная проблема - колониальное сознание элит. Десятилетиями Москва возвышала в Украине холуев, готовых не думать, а тупо выполнять приказы из метрополии. Когда Совочек развалился, холуи внезапно получили в управление собственную огромную и до зубов вооруженную страну.
Будь на их месте достойные свободные люди, они бы и ядерное оружие сохранили, и с клубом великих держав договорились. Но холуи просто по привычке выполнили совместный приказ Москвы и Вашингтона сдать ядерное оружие, и даже не попытались поторговаться. Можно было весьма неплохо заработать даже на сокращении арсеналов, а уж полного отказа и вовсе избежать.
Впрочем тут проблема еще и в народе, который сам не знает чего хочет. Даже если бы ядерное оружие чудом удалось сохранить в 90-х, оно было бы слито при Яныке, когда Украина взяла пророссийский курс.
А еще я не уверен, что наши тупые, жирные генералы вообще бы справились с этими ракетами. Вон на Рашке за последние десятилетия было несколько ядерных аварий. Но у них есть где гадить, Сибирь огромна, а у нас нет.
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01.02.2021 11:27 Ответить
Рашка бы где-то жахнула и сказала: Этонемыэтоони.
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01.02.2021 14:23 Ответить
Сидит и думает,что бы еще ляпнуть,надеется за умного сойти.
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01.02.2021 11:29 Ответить
а кто вам сказал что вы вообще люди? в нормальном понятии того слова. вы упыри, кровососы,алчные существа, это если без мата. макаки тоже человекоподобные и что? у них животный инстинкт как выжить, у вас он же только, как украсть. вы быстрее приматы, чем люди.
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01.02.2021 11:30 Ответить
Черчилль в отличии от тогдашнего правитетельства Великобретании (Чемберлен)хотел воевать с гитлером и его поддержал народ.В отличии от тебя он не хотел заглядывать в глаза Гитлера и строить ему глазки.
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01.02.2021 11:40 Ответить
ми не звєрі
Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 915
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01.02.2021 12:01 Ответить
Украина, не способна разработать ЯО, Почему? Потому что капусту есть круглогодично, как КНДР, не способна, и под такими санкциями жить не сможет.
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01.02.2021 12:10 Ответить
Капусту, украинцы скоро жрать круглогодично капусту начнут и без ЯО. В 2020 г в 3,6 раза увеличился импорт молока, как и всей молочки в целом, увеличился импорт офощей и фруктов
И это агроблядской аграрной "супердержаве".
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01.02.2021 12:39 Ответить
Печально.
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01.02.2021 12:55 Ответить
Ага уже Ядерные Израиль, Индия и Пакистан едят капусту Зеленський про повернення Україні ядерного статусу: Ми не маємо перетворюватися з людей на звірів - Цензор.НЕТ 2077
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01.02.2021 19:25 Ответить
В современном мире обретение ядерного статуса - дело тихое и подпольное. В Украине невозможное.
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01.02.2021 12:14 Ответить
Що воно знову ляпнуло ?
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01.02.2021 12:22 Ответить
Бубочка разбушевался на стезе пи"добольства. С чего бы это его так распирает ? Новые методички из Кремля получил или затосковал по 95 кварталу ?
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01.02.2021 12:36 Ответить
95 квартал жжот Если вникнуть в его высказывания то, страны у которых есть ядерное оружие - звери....Шапито гастролирует...
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01.02.2021 12:28 Ответить
ну недопонимает кое-чего президент, а объяснить некому - кругом друзья, а друг плохого не посоветует
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01.02.2021 15:10 Ответить
Ленка, зашей супругу рот, а то балабонить ему, а отдуваться придется всей семье
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01.02.2021 12:38 Ответить
Когда человек сидит в тепле, сытости и ему для этого не надо напрягаться, то отчего бы и не пофантазировать на досуге? Ведь Украина не производит, например, носители искусственного интеллекта, роботы, представительские автомобили премиум класса и прочий высокотехнологичный хай-тек чисто из гуманитарных соображений - дабы не отнимать хлеб насущный у голодных капиталистов. А так, мы ж великая страна, нам стоит только захотеть...
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01.02.2021 12:42 Ответить
Бред. Абсолютный бред. Есть у вас ядерное оружие или не, все равно бы напали, не слева, так сзади, не сбоку так спереди. И себе под ноги этого оружия вы не бросите, и у ....партнеров!! его явно больше.
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01.02.2021 12:50 Ответить
Его сегодня слишком много и одна лапша и пафос много текста ему выдали просто кошмар
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01.02.2021 13:13 Ответить
Занятно отсосал кацапам ублюдок. Значит защищать свою землю и страну - это стать зверями,да петушара квартальная?
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01.02.2021 14:07 Ответить
А из терпил в бойцов?
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01.02.2021 14:10 Ответить
нужно провести референдум. И народ решит нужро или нет ядерный щит.
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01.02.2021 14:31 Ответить
Волки, облизываясь, захлопали в ладоши. А страну защищать - дело пустое, мы же мирные овечки Долли.
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01.02.2021 15:08 Ответить
пан президент повинен розуміти, що зброя потрібна для стримування насамперед, а потім для захисту Держави, яка вас обрала Головнокомандувачем.
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01.02.2021 15:20 Ответить
Вивчай Будапештський меморандум - там про все сказано + КОНСТИТУЦІЯ нашої держави!!!
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01.02.2021 15:39 Ответить
Хорошо что евреи не звери и тихонько себе в Израиле сделали атомную бомбу(верней не сделали, а еврии со штатов тихонько все передали, не спрашивая американцев)! А укранцам видетели НЕЛЬЗЯ! Вот МРАЗЬ!
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01.02.2021 17:24 Ответить
А Израилю, Индии и Пакистану можно было стать ядерными Державами чтобы им соседи не "писали Kонституцию"?
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01.02.2021 19:22 Ответить
За словами Зеленського США, Англія, Франція, КНР, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль це країни де живуть виключно - звірі. Яка чудова заява від профана. Однак, краще бути звіром, ніж обвугленим трупом серед знищеного міста з радіоактивним пригородом типу Фаллаут 3. Ми бачимо як легко РФ наплювала на всі договори, тому вона може так же легко застосувати свою ядерну зброю. Дикуни не можуть створити ЯЗ і політики маріонетки теж на це не здатні.
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02.02.2021 07:25 Ответить
 
 