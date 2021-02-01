За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 764, выявлен 161 новый случай, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 161 случай заболевания COVID-19, умерли 5 человек.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко сообщил, что всего коронавирус унес жизни 2370 киевлян. На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 128 550.

Так, заболели 82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 73 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет, 2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 4 мальчика от 1 до 11 лет.

Заболели, в частности, и 4 медика.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 764 человека. Всего коронавирус преодолели 69 322 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 48 и в Святошинском районе - 12 случаев.

"Заботьтесь о своем здоровье! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил мэр Киева.

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