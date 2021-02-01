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Зеленский (16523) Россия (91236) санкции (10615)

Мы не пустили врага дальше. Многие санкции против РФ сработали, но это только первый шаг, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Мы не пустили врага дальше. Многие санкции против РФ сработали, но это только первый шаг, - Зеленский

Санкции против РФ - первый шаг для урегулирования конфликта на Донбассе. Они помогли остановить деэскалацию, однако одного этого механизма мало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

"Я считаю, что многие санкции сработали. Например, против "Северного потока" действительно сработали. А это все же энергетическая безопасность для Европы, вопрос не только в Украине, но это сработало. При всем уважении к нашим европейским друзьям, но решающую роль, и это правда, здесь сыграли Соединенные Штаты Америки. Поэтому санкции - они работают", - уточнил президент.

"Второе. Мы не знаем, без санкций продолжалась бы эскалация войны. Мы с вами не знаем. Мы не можем придумывать. Но я хочу вам откровенно сказать, что тогда, в момент начала войны, мы были без санкций, без НАТО, не готовы, у нас была еще не модернизированная армия, не модернизированная технически, никакой помощи тогда не было, когда началась война. Но мы смогли не пустить врага дальше. Поэтому говорить, что Украина без НАТО ничего не сможет - это неправда", - добавил Зеленский.

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При этом он уточнил, что одних санкций против РФ не достаточно для того, чтобы остановить войну на Донбассе.

"Санкции - это как раз есть момент замораживания конфликта, остановки эскалации. Это неплохой первый шаг. Но это первый шаг. А мы уже не дети. Когда у нас рождается ребенок, мы смотрим, ждем, каким будет этот первый шаг. То есть этот первый шаг уже сделан. А дальше мы хотим видеть, чтобы ребенок начал бегать, жить, развиваться. Поэтому я хочу, чтобы моя страна росла и развивалась, я хочу, чтобы мы все "бегали", хочу вернуть людей и территории. И здесь мало санкций", - уточнил он.

При этом Зеленский отказался отвечать на вопрос относительно того, что необходимо для восстановления мира в Украине, сославшись на то, что в случае обнародования данной стратегии, она может не сработать.

"Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) будет смотреть. Я в этом уверен", - добавил глава государства.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+46
Вы это кто?? Зеленое стадо?? Так это стадо к тому что паРашу остановили и загнали в 5 районов двух областей ни какого отношения не имеет...
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01.02.2021 11:14
+40
Мы не пустили врага дальше. Многие санкции против РФ сработали, но это только первый шаг, - Зеленский - Цензор.НЕТ 563
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01.02.2021 11:19
+31
А какие санкции работают то?? Вот эти??
Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России
Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.
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01.02.2021 11:15
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Какое отношение ты имеешь к событиям 2014 года и армии? Ты в это время гундосил шутом перед россиянами и сепарами,а в это время депутата Рыбака убивали.
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01.02.2021 12:24 Ответить
Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3184
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01.02.2021 12:36 Ответить
Рыло узкого мира.Сразу видна генетика Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 269
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01.02.2021 15:47 Ответить
Майже як: - МИ Ніколай Второй))) Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6440 Зухвальство, воно таке(!) Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7743
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01.02.2021 12:42 Ответить
як бачу МИ. та шляк би вас трафив...кодло зелене Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5180
я вже не говорю про Зеро...нуль та ще й перекреслений...
а іших за сьомий рік біля сітки не бачив НІ ОДНОГО...
фарисеї..
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01.02.2021 12:57 Ответить
как гнусно примазываться к заслугам папередников
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01.02.2021 12:58 Ответить
ось ще ...********* Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2278

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у разі його перебування на посту глави держави в лютому 2014 року так звані російські «зелені чоловічки» не зайшли б до Криму.
Про це він заявив в інтерв'ю у програмі Axios, що виходить на платформі американського телеканалу HBO, повний текст якого опублікувала пресслужба глави держави в понеділок, повідомляє Укрінформ.
«І, вибачте, якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», - сказав Зеленський.та ти про всьому готовому ...при піднятій армії сциш та здаєш території...
очі б мої тебе не бачили... Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7588
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01.02.2021 13:00 Ответить
Зеленський: Якби я тоді був Президентом, ми б не пустили «зелених чоловічків» у Крим После этого высера геббельс мне показался каким-то мальчишкой из какой-то подворотни Ми не пустили ворога далі. Багато санкцій проти РФ спрацювали, але це тільки перший крок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4580
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01.02.2021 13:02 Ответить
уклонист,по подробнее кого и конкретно,кто враг,куда не пускал??
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01.02.2021 13:11 Ответить
Ця обдолбана курва уже не слідкує і не контролює, що говорить...
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01.02.2021 14:13 Ответить
Ви, то хто, пілять?! Ти тут яким боком, гнидо зелена?
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01.02.2021 14:14 Ответить
всё верно сказал. И спасибо администрации Трампа за санкции против СП-2.
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01.02.2021 14:51 Ответить
Г.президент сколько я помню основную тяжесть войны с московией на себе вытащил Президент Порошенко с Добровольцами которые в домашних тапочках и с берданками остановили врага им, именно им велика шана всіх українців за те що враг не просунувся далі в країну.
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01.02.2021 15:34 Ответить
Переобулся , что ли???? Во что животворящий Байден может сделать..
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01.02.2021 15:49 Ответить
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