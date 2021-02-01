Мы не пустили врага дальше. Многие санкции против РФ сработали, но это только первый шаг, - Зеленский

Санкции против РФ - первый шаг для урегулирования конфликта на Донбассе. Они помогли остановить деэскалацию, однако одного этого механизма мало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

"Я считаю, что многие санкции сработали. Например, против "Северного потока" действительно сработали. А это все же энергетическая безопасность для Европы, вопрос не только в Украине, но это сработало. При всем уважении к нашим европейским друзьям, но решающую роль, и это правда, здесь сыграли Соединенные Штаты Америки. Поэтому санкции - они работают", - уточнил президент.

"Второе. Мы не знаем, без санкций продолжалась бы эскалация войны. Мы с вами не знаем. Мы не можем придумывать. Но я хочу вам откровенно сказать, что тогда, в момент начала войны, мы были без санкций, без НАТО, не готовы, у нас была еще не модернизированная армия, не модернизированная технически, никакой помощи тогда не было, когда началась война. Но мы смогли не пустить врага дальше. Поэтому говорить, что Украина без НАТО ничего не сможет - это неправда", - добавил Зеленский.

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При этом он уточнил, что одних санкций против РФ не достаточно для того, чтобы остановить войну на Донбассе.

"Санкции - это как раз есть момент замораживания конфликта, остановки эскалации. Это неплохой первый шаг. Но это первый шаг. А мы уже не дети. Когда у нас рождается ребенок, мы смотрим, ждем, каким будет этот первый шаг. То есть этот первый шаг уже сделан. А дальше мы хотим видеть, чтобы ребенок начал бегать, жить, развиваться. Поэтому я хочу, чтобы моя страна росла и развивалась, я хочу, чтобы мы все "бегали", хочу вернуть людей и территории. И здесь мало санкций", - уточнил он.

При этом Зеленский отказался отвечать на вопрос относительно того, что необходимо для восстановления мира в Украине, сославшись на то, что в случае обнародования данной стратегии, она может не сработать.

"Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) будет смотреть. Я в этом уверен", - добавил глава государства.

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