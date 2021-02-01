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Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
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Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19: "Не могу рисковать здоровьем наших граждан"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пользуется тем, что европейская вакцина в Украину приходит очень поздно, поэтому и предлагает свою.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axio, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Комментируя информацию о том, что Россия предложила свою вакцину от коронавируса, глава государства сказал: "Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. Не хочу говорить какие-то неприятные слова, потому что так может быть, что из-за моих слов сроки поставки вакцин будут еще длиннее, поэтому я не буду рисковать. Но это один пример, когда мир напоминает нам, что Украина должна, прежде всего, развивать себя сильной страной, у которой есть все: свое оружие, своя армия, своя вакцина, свои деньги - все свое".

В то же время Зеленский сказал, что российская вакцина это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется.

"Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
о, найвеличественниший лидер современности, а взойдёт ли завтра Солнце?
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01.02.2021 11:27
+3
73% покатить, от влада отримає пфайзер та модерну, а по ящику скажуть що парашенка праклятий зірвав контракти, знімуть новий відос де він вбиває свою сестру- і лох вчергове буде гатов
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01.02.2021 11:27
+3
Хтось ще слухає цього буонапарта!?
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01.02.2021 11:29
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о, найвеличественниший лидер современности, а взойдёт ли завтра Солнце?
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01.02.2021 11:27 Ответить
73% покатить, от влада отримає пфайзер та модерну, а по ящику скажуть що парашенка праклятий зірвав контракти, знімуть новий відос де він вбиває свою сестру- і лох вчергове буде гатов
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01.02.2021 11:27 Ответить
Хтось ще слухає цього буонапарта!?
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01.02.2021 11:29 Ответить
Забочусь о своем здоровье сам, а не словами оманского осла.
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01.02.2021 11:29 Ответить
Потрібно надати людям можливість самим обирати якою вакциною робити щеплення.
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01.02.2021 11:37 Ответить
как ты будешь выбирать если её не завезли так как зеля не смогло организовать...
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01.02.2021 11:42 Ответить
..оно ещё танцует?(с)
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01.02.2021 11:38 Ответить
Музицирует. Аккорд по клавишам это был.
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01.02.2021 12:13 Ответить
вот жеж мерзкий и лживый и ни на что хорошее не способный гад.
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01.02.2021 11:41 Ответить
Европа дескать нас морит а рашка спасает.
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01.02.2021 11:41 Ответить
Дипломатично.
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01.02.2021 11:52 Ответить
"Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно" - бреше.
Бреше в тій частині, що якісна вакцина ніби пізно надходить.
Бо насправді - його бубочкіни стапашки пізно почали просити укласти контракти на постачання вакцини.
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01.02.2021 11:54 Ответить
А если бы Спутник прошел сертификацию,взял бы?
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01.02.2021 12:19 Ответить
аж слеза прошибла....чмоки-чмоки вава
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01.02.2021 12:23 Ответить
Проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню нет веры, чтобы он там ни кукарекал. Его не гнать надо. Его надо зажмурить вместе со всей фамилией и всю эту падлючую семейку развесить на столбах Крещатика, дабы следующему неповадно было.
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01.02.2021 12:25 Ответить
кантата ля мажор отыграна гениально, инструмент порхал по клавишам, аки воробышек
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01.02.2021 13:43 Ответить
 
 