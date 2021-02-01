Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19: "Не могу рисковать здоровьем наших граждан"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пользуется тем, что европейская вакцина в Украину приходит очень поздно, поэтому и предлагает свою.
Об этом Зеленский заявил в интервью Axio, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Комментируя информацию о том, что Россия предложила свою вакцину от коронавируса, глава государства сказал: "Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. Не хочу говорить какие-то неприятные слова, потому что так может быть, что из-за моих слов сроки поставки вакцин будут еще длиннее, поэтому я не буду рисковать. Но это один пример, когда мир напоминает нам, что Украина должна, прежде всего, развивать себя сильной страной, у которой есть все: свое оружие, своя армия, своя вакцина, свои деньги - все свое".
В то же время Зеленский сказал, что российская вакцина это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется.
"Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", - добавил президент.
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Бреше в тій частині, що якісна вакцина ніби пізно надходить.
Бо насправді - його бубочкіни стапашки пізно почали просити укласти контракти на постачання вакцини.