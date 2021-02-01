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Киев планирует подписать договор о поставке COVID-вакцин через две-три недели, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киев планирует подписать договор о поставке COVID-вакцин через две-три недели, - Кличко

Через несколько недель киевские власти намерены подписать договор о поставке вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По его словам, Киев ведет переговоры о закупке вакцин с ведущими европейскими и американскими компаниями. Городские власти планируют подписать договор через две-три недели.

Мэр Киева не озвучил названия компаний, с которыми ведутся переговоры, но отметил, что речь идет о вакцинах, которые используются в Европе и США. По его словам, Киев закупит вакцины по ценам производителей.

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Київ закупить вакцини за цінами виробників.

Красиво Кличко обісрав Степанова і Зе )))

Джерело: https://censor.net/ua/n3245238
Гарно кличко обісрав Степанова і ЗЕ ))))
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01.02.2021 11:48 Ответить
Від слова буде всіх українців нудить, Клічко, ти обіцяв запустити до кінця року міст на Троєщину, і шляхопровід на Шулявці, і багато ще чого, де воно?
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01.02.2021 12:04 Ответить
КЛЧ - ПНХ!
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01.02.2021 12:21 Ответить
Вакцини не поможуть.
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01.02.2021 14:45 Ответить
 
 