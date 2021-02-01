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Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"На данный момент у нас нет даты из-за пандемии. Президент Макрон в настоящее время не путешествует. Он не покидал Францию с середины декабря. Его последний визит был в Брюссель, не двусторонний и не очень далеко. Я хочу быть очень осторожным, но ожидаю, что этот визит может произойти к концу первого полугодия", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Де Понсен указал, что в данном визите есть большая необходимость, поскольку последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году.

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"Принцип визита согласован, потому что, как я уже сказал, между двумя президентами очень хорошие отношения, и президент Макрон очень хочет приехать. Президент Зеленский неоднократно подтверждал приглашение. Между нашими странами не хватает визитов на высшем уровне. Последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году. Это было очень давно. Следовательно, в этом есть необходимость. И для этого визита на таком высоком уровне есть много материала", - подчеркнул он.

Посол отметил, что в центре визита будут двусторонние программы, а также политическое измерение.

"Что касается содержания, здесь будет на что обратить внимание. Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Это просто для экономики. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами. Политическое измерение, очевидно, также будет в центре президентского визита", - рассказал де Понсен.
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Ротшильды заволновались. Что-то идёт не по их планам.
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01.02.2021 11:35 Ответить
- Нас там нєт! - сказав путін.
- Ні! Ви тут є! Ось докази! - відповів Порох.
- Я вас уничтожу! - сказав путін.
- Спробуй! - відповів Порох, і путін проковтнув продовження фрази...
Меркель та Олланд (Макрона попередник), схвально зааплодували та стали за спиною Порошенка.
Це було 12 лютого, шість років тому, під час найзапекліших боїв на сході.
Ми вистояли.
***
- Нас там нєт! - сказав путін.
- Согласєн! Я віжу в ваших глазах жєланіє міра! - відповів Зе.
Меркель затрясло, Макрон (Олланда наступник) відійшов в сторону.
Це було в шосту річницю війни з росією.
Відкочуємось до початку...
Новітня історія України.
Піддубний

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 9122
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01.02.2021 11:35 Ответить
И что этот геронтофил и лакей кремля хочет впарить Янелоху ?
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01.02.2021 11:35 Ответить
Будут совещаться, как бы из презов-фриков не превратиться в фрикасе
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01.02.2021 11:37 Ответить
Поруч дві новини:

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен

і Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

Макрон Вові влаштує веселенький день?
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01.02.2021 11:44 Ответить
все будет как положено - шашлык, шаурма, маца...
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01.02.2021 13:33 Ответить
Жабоед вместе со своими советами сдаться кацапне идёт нах.
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01.02.2021 11:47 Ответить
Такое себе события..
Гражданам без толку, а президенту новые селфи
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01.02.2021 12:08 Ответить
на смене зебил - банит)) Повторю - на пару в очко ху..йлу-хозяину заглядывать будут.
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01.02.2021 14:05 Ответить
Буде як з Сіярто - спочатку до Москви, там обговорити "внутріукраїнські проблеми" і з інструкціями і установками до Києва...
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01.02.2021 14:09 Ответить
Че ему сюда ехать? Разговаривать нескем - Зеленский уже НИКТО...
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01.02.2021 14:16 Ответить
Между первым и вторым полугодиями...
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01.02.2021 22:43 Ответить
 
 