Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен
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Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"На данный момент у нас нет даты из-за пандемии. Президент Макрон в настоящее время не путешествует. Он не покидал Францию с середины декабря. Его последний визит был в Брюссель, не двусторонний и не очень далеко. Я хочу быть очень осторожным, но ожидаю, что этот визит может произойти к концу первого полугодия", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Де Понсен указал, что в данном визите есть большая необходимость, поскольку последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году.
"Принцип визита согласован, потому что, как я уже сказал, между двумя президентами очень хорошие отношения, и президент Макрон очень хочет приехать. Президент Зеленский неоднократно подтверждал приглашение. Между нашими странами не хватает визитов на высшем уровне. Последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году. Это было очень давно. Следовательно, в этом есть необходимость. И для этого визита на таком высоком уровне есть много материала", - подчеркнул он.
Посол отметил, что в центре визита будут двусторонние программы, а также политическое измерение.
"Что касается содержания, здесь будет на что обратить внимание. Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Это просто для экономики. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами. Политическое измерение, очевидно, также будет в центре президентского визита", - рассказал де Понсен.
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- Ні! Ви тут є! Ось докази! - відповів Порох.
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- Спробуй! - відповів Порох, і путін проковтнув продовження фрази...
Меркель та Олланд (Макрона попередник), схвально зааплодували та стали за спиною Порошенка.
Це було 12 лютого, шість років тому, під час найзапекліших боїв на сході.
Ми вистояли.
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- Нас там нєт! - сказав путін.
- Согласєн! Я віжу в ваших глазах жєланіє міра! - відповів Зе.
Меркель затрясло, Макрон (Олланда наступник) відійшов в сторону.
Це було в шосту річницю війни з росією.
Відкочуємось до початку...
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