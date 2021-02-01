Рада хочет заслушать Степанова о результатах локдауна и программе вакцинации, - "слуга народа" Корниенко

Рада хочет заслушать главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству. Министра хотят заслушать по поводу результатов локдауна и вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо послушать господина Степанова на часе вопросов к правительству, чтобы он нам отчитался и о программе вакцинации в первую очередь, это главный вопрос должен быть. И о том, какие все-таки результаты были локдауна, потому что мы его (Степанова. - Ред.) не слышали еще после локдауна. Были ли достигнуты те цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий и т.д", - отметил Корниенко.

По словам замглавы фракции, нужно понять, какой был результат введенных карантинных ограничений.

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