РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8080 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
503 8
ВР (28728) карантин (16730) Степанов Максим (2061) Корниенко (651) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Рада хочет заслушать Степанова о результатах локдауна и программе вакцинации, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада хочет заслушать Степанова о результатах локдауна и программе вакцинации, -

Рада хочет заслушать главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству. Министра хотят заслушать по поводу результатов локдауна и вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо послушать господина Степанова на часе вопросов к правительству, чтобы он нам отчитался и о программе вакцинации в первую очередь, это главный вопрос должен быть. И о том, какие все-таки результаты были локдауна, потому что мы его (Степанова. - Ред.) не слышали еще после локдауна. Были ли достигнуты те цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий и т.д", - отметил Корниенко.

По словам замглавы фракции, нужно понять, какой был результат введенных карантинных ограничений.

Также читайте: "Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коронавирус, прекрасный предлог засирать мозги обывателю, забывая про насущные и важные проблемы, проколы, недоработки, тупость и делитанство зеленых чмырей.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:38 Ответить
Стрелочника нашли?
Да нет, не стрелочника. Этого козла отпущения давно готовили.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:46 Ответить
Смотри телевизор. Там по ушам трет и в Раде будет тереть. Законы принимайте, а не клоунады смотрите!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:51 Ответить
Так вот почему так мало сегодня новых заболевших.
показать весь комментарий
01.02.2021 11:55 Ответить
Он в Раде расскажет то, что ему выгодно! Цифры заболевших берутся с потолка!
показать весь комментарий
01.02.2021 11:56 Ответить
недоврач возьмет больничный спецом в этот день
показать весь комментарий
01.02.2021 12:25 Ответить
Рада хоче заслухати Степанова про результати локдауну і програму вакцинації, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6131
показать весь комментарий
01.02.2021 13:17 Ответить
Вакцини не поможуть.
показать весь комментарий
01.02.2021 14:46 Ответить
 
 