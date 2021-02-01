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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Борьба с коррупцией Конституционный кризис
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Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

Франция, а также другие страны G7 ("большой семерки") разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции - это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного Суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября (2020 года. - Ред.) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой. Были, например, удалены положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование, и то, что определяет полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", - сказал де Понсен.

Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

"Думаю, на то есть много причин. Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна", - подчеркнул де Понсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что это некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи.

"Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и, что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.

"Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе - политическую волю сверху, политическую поддержку Рады - все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно", - констатировал де Понсен.
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Топ комментарии
+46
Что ты несешь, совок? Не тебе кукарекать, за что стоял Майдан.
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01.02.2021 11:38
+24
А чем тебе в такое время ,во время войны ,армия мова вера помешала ,ты невышывата? Или ты думаешь где то во время войны росла экономика,хотя при порохе росла не на 40 проц как говорил твой зелебоба но на 3-5 каждый год. Ах да вам же малоросам надо "шобы колбаса по 2,20 и доллар по 8 и все сразу".
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01.02.2021 12:07
+20
"Велике крадівництво" ЗЕленої банди

Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?

Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 8947

Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
_______________________
Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
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01.02.2021 11:53
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Что так сегодня уседно банят за коменты против зелуп))))? Повторю 73% ублюдков и глав зелупа к этоиу и стремились - главное в таежный союз - ракрм перед х.у..й.лом. и сватов смотреть.
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01.02.2021 13:58 Ответить
про какую вообще борьбу с коррупцией может идти речь если неадекваты выбрали малоПИД,,,роское, нарко-Чмо полностью зависимое от бени и других Крыс....
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01.02.2021 14:41 Ответить
Они разочарованы борьбой с коррупцией... . А кто отказал в ПДЧ Грузии и Украине в 2007г на саммите НАТО в Бухаресте? Грузия получила в 2008г, а мы в 2014г от братанов северных великолепный ответ на сегодняшний их вопрос о разочаровании в борьбе!
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01.02.2021 14:49 Ответить
Що за маячня? До чого вона тут?
І Україні, і Грузія і БУЛИ, і Є наразі неготові до отримання ПДЧ.
І попередні влади для цього не особливо старалися. а ця й поготів.
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02.02.2021 08:42 Ответить
Великолепно у вас вышло. Как власть что не особо старалась почти вся---так сойдёт! А как бред--то мой! Полегчало? Как не готовы? Тогда были не готовы в 2007 и сегодня опять? Так по этому и стоит давно пробивать статус стратегического партнёра США, а НАТО спеклось. И ещё тогда когда Гитлеру Судеты сдали в 1938г. А комунякам Прагу в 1968г. Забыл да вспомнил Будапешт в 1956г! А сегодня СП-2 умяли молча от путлера! Не с теми повелись мы!
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02.02.2021 23:49 Ответить
"Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда".© В.Ленин
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01.02.2021 14:59 Ответить
Так не давайте денег этой зе- банде мартышек. Деньги все равно разворовываются безо всякой оглядки на мораль и приличия.
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01.02.2021 15:09 Ответить
Царь хороший. Бояре плохие.
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01.02.2021 15:48 Ответить
а уж как мы разочарованы
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01.02.2021 16:26 Ответить
Треба Порошенка повертати.При ньому всі корупціонери сралися в штани.Тюрми були переповнені хабарниками.Їх було так багато,що не можу навіть пригадати хоч одне конкретне прізвище.При нинішньому Зепадлюці всіх повідпускали, і країна знову поринула у корупційне болото.Пане Петро,народ вас чекає.Головне не розгубіть своїх кристально чистих соратників і величезну армію відданих прихильників!Вірю до вас приєднаються і ті 73% зелебобіків,яких тут кожен день поливають помиями (тому їм просто нікуди діватись).Так що ваша перемога майже невідворотня.☺
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01.02.2021 16:40 Ответить
кучерявая бабуся в Украину и нос не сунула-сидела в Израиле.А как только зеля пришел к власти сразу прилетела на личном самолете
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01.02.2021 16:50 Ответить
Поки кучерява бабуся сиділа в Ізраїлі,тут інші кучеряві бабусі капусту стригли,і місце було зайняте.☺
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01.02.2021 18:26 Ответить
Що ти верзеш,дідайло..
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13.04.2021 13:47 Ответить
Позич у сусіда мозок,***********...😁
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13.04.2021 22:43 Ответить
Да никакой борьбы с коррупцией не было и нет, а почему, да потому, что некому бороться с той самой коррупцией, а почему, да потому, что у власти почти все коррупционеры.
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01.02.2021 17:01 Ответить
ну, хранцузам гріх жалітися: б/у гелікоптери (ніц не потрібні) купили, катери купили, зараз локомотивів накуплять, все норм - авакян іще якогось мотлоху за наш рахунок придбає...
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01.02.2021 17:54 Ответить
Просто уничтожающая для действующей власти критика, весьма резкая по дипломатическим меркам, но справедливая.
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01.02.2021 18:02 Ответить
Поки кучерява бабуся сиділа в Ізраїлі,тут інші кучеряві бабусі капусту стригли,і місце було зайняте.☺
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01.02.2021 18:25 Ответить
Как вообще реформировать судебную систему? Судей никто не выбирает и не назначает. Они сами себя назначают и работают пожизненно. Они ни за что, ни перед кем не несут ответственности. Уволить их никто не может. У них неприкосновенность. Это просто мафиозная группировка, наживающаяся на взятках, да еще и с огромными зарплатами.
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01.02.2021 18:52 Ответить
Только арматура. Рифлёнка желательно.
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02.02.2021 23:51 Ответить
просто судьи зелю всерьез не воспринимают, и ничего он им сделать не может
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01.02.2021 19:02 Ответить
А як бджоли будуть боротись з медом? Не розуміє пан посол реалій українського бантустану...
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01.02.2021 20:11 Ответить
Наглядова рада України - посли G-7 - незадоволені. Значить пора міняти правління. Але для цього ще треба трошки мізків народу прибавити.
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01.02.2021 21:45 Ответить
во власти должны быть люди, которые идут туда, чтобы цель их была - сделать благо для государства - народа. а те, кто идет ради обогащения во власть - их во власти не должно быть!
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02.02.2021 02:43 Ответить
пока есть олигархи, то с коррупцией ничего не сделает никто!
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02.02.2021 02:42 Ответить
Украина разочарована что Германия до сих пор поддерживает российский терроризм .
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02.02.2021 08:21 Ответить
Не довольны,..а чем они нам помогли,чтобы справиться с коррупцией?Хотя бы не мешали.При желании пару батальонов,и вся коррупция быстренько закончится
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13.04.2021 13:53 Ответить
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