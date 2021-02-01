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Новости Политика Украины
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В конце 2021 года начнутся поставки в Украину патрульных катеров из Франции: они привнесут новый элемент безопасности, - посол де Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В конце 2021 года начнутся поставки в Украину патрульных катеров из Франции: они привнесут новый элемент безопасности, - посол де Понсен

Поставки в Украину патрульных катеров, изготовленных французской компанией OCEA, начнутся в конце 2021 года, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Строительство началось во Франции и началось в Николаеве в Украине в декабре 2020 года. Поставки начнутся в конце 2021 года. Это проект стоимостью 136 миллионов евро, который получает финансовую поддержку от французского правительства за счет кредита казначейства Франции (EUR40 млн) и Bpi France (EUR76 млн)", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "Нибулон" - очень впечатляющий партнер. Это молодая компания, но с очень хорошим опытом.

"Я был в Николаеве с министром Аваковым для запуска этого проекта 22 июля прошлого года. Этот проект очень своевременный. Я уверен, что он тоже будет успешным. Имеется 20 патрульных катеров длиной 32 метра. Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят для патрулирования и на реках, и на море. Возможно, вы знаете, что конструкция сделана из алюминия, и это очень важный элемент для технологий, потому что он легче. Что касается вертолетов, то здесь все по последнему слову техники", - пояснил дипломат.

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Кроме того, он отметил, что в рамках контракта с Airbus Helicopters SAS в 2021 году планируется поставка 27 вертолетов.

"Сейчас контракт реализуется полным ходом, и в этом году в Украину прибывают 27 новых вертолетов, что является большим вызовом. Потому что вы можете привезти 27 вертолетов, но вам нужно обслуживание, место для хранения вертолетов, обучение пилотов и так далее. Привезти вертолеты в Украину несложно, а вот обслуживать их, обучать пилотов - намного сложнее. Это очень сложный вопрос. А для Украины это изменение культуры, потому что прежняя культура в этом секторе пришла из Советского Союза. Теперь он идет на Запад, с новыми стандартами и новым языком, потому что он переходит с русского на английский. Но, конечно, эти вертолеты более современные и эффективные. С ними Украина вступает в XXI век", - указал он.

Де Понсен добавил, что вертолеты будут иметь большое значение, например, в борьбе с лесными пожарами.

"С новыми вертолетами пожарные будут намного эффективнее и будут выступать за гражданскую безопасность, например, когда происходят дорожно-транспортные происшествия, чтобы доставить людей в больницы. Если у вас хорошие вертолетные, работающие днем и ночью, это имеет большое значение для Украины и может спасти жизни", - пояснил он.

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По словам посла, контракт на закупку грузовых локомотивов между "Укрзализныцей" и французской компанией Alstom пока не доработан, однако если Президент Макрон приедет в Украину, это соглашение будет в программе его визита.

"Этот проект предусматривает поставку французской компанией Alstom от 50 до 80 многосистемных электровозов Украинской железной дороге, "Укрзализныце". Эти локомотивы планируется использовать для работы на основных грузовых маршрутах Украинской железной дороги по стране", - отметил дипломат.

Де Понсен добавил, что данный контракт свидетельствует о высоком элементе сотрудничества.

"Если он будет завершен, это будет реальное и очень прочное партнерство между Францией и Украиной в этой ключевой области железнодорожных перевозок. Соглашение будет поддержано очень важным и интересным займом от французского казначейства в соответствии с правилами Организации экономического сотрудничества и развития. Так что финансовый аспект очень важен. Это также сигнал о том, что Украина важна для Франции, потому что мы не предоставляем такого рода финансовые инструменты для всех стран, потому что это дорого для французского казначейства. Мы предоставили этот специальный кредит, потому что это - Украина, и ваша страна является важным партнером для Франции", - рассказал он.
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Топ комментарии
+2
ці вертольоти нездатні нічого крім пари ментів взяти на борт. геть безкорисна річ. економічна диверсія.
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01.02.2021 12:01
+2
Франция это "запасной аэродром" Авакова, он продвигает все закупки. В какой стране министр МВД озадачен приобретением подвижного состава?
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01.02.2021 13:05
+1
Алюмінієвий патрульний катер? Це навіть не ********. 22 калібром від борту до борту навиліт, а 35-тим вздовж наскрізь... А де ж він збирається набрати команди суїцидників?
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01.02.2021 13:08
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О! Класс! Будет на чем со своих рыбаков бабло лупить!
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01.02.2021 11:48 Ответить
Зрада! Кремль! На Майдан!
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01.02.2021 11:50 Ответить
купувати хоч шось у ************** прихвостнів-- зрада і западло зеленоаваківське. тим більше шо моторсіч має кращі розробки вертольотів за французські.
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01.02.2021 11:58 Ответить
Ну і назви ті кращі розробки. Я знаю Мі-2 розробки х..-знає якого бородатого року. Що ще? Лопаті? Прекрасно. Вставить в ср.ку ярославському і нехай летить в Китай назавжди. От якби знайшли покупців на наші АНи, дійсно класні машини, робили їх десятками на рік, а на отримані гроші купляли французькі чи американські бойові вертольоти поки свої такі не робимо, то було б класно.
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01.02.2021 13:30 Ответить
ці вертольоти нездатні нічого крім пари ментів взяти на борт. геть безкорисна річ. економічна диверсія.
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01.02.2021 12:01 Ответить
Украине необходимо закупить вообщето больше 500 электровозов, но это не за год а программа лет на 7-8 при таких условиях все нормальные страны требуют и добиваются локализации производства в стране заказчике, тем более у нас есть готовые мощности и персонал, что из это-го выжмет Зеленский, как то не внушает доверия
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01.02.2021 12:23 Ответить
Ми маємо можливість будувати будь які кораблі...від катерів до авіаносців...І при цьому купляємо у Франціі...Колись на початку дев"яностих директор львівського лікеро-горілчаного заводу повіз в Німеччину сто тисяч фляшок горілки...Продав їх там а на виручену валюту купив сто тисяч пустих фляшок,дуже гарних,оригінальних...І теж,як ото теперішня влада гордився цією "вдалою оборудкою",показував на ефірах пусту фляшку...Але тоді було ще багато не навчених життям придурків...невже вони вертаються?..
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01.02.2021 12:27 Ответить
От навіщо нам стільки патрульних катерів з сиволічним озброєнням? Невже тих, що поставили США мало? Мені здається, що нам потрібно не лише закупляти а і відновлювати виробництво хоть би есмінців на яких вже можна ставити серйозне протикорабельне озброєння.
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01.02.2021 12:41 Ответить
Франция это "запасной аэродром" Авакова, он продвигает все закупки. В какой стране министр МВД озадачен приобретением подвижного состава?
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01.02.2021 13:05 Ответить
От навіщо нам стільки патрульних катерів з сиволічним озброєнням? Невже тих, що поставили США мало? Мені здається, що нам потрібно не лише закупляти а і відновлювати виробництво хоть би есмінців на яких вже можна ставити серйозне протикорабельне озброєння.
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01.02.2021 12:42 Ответить
Алюмінієвий патрульний катер? Це навіть не ********. 22 калібром від борту до борту навиліт, а 35-тим вздовж наскрізь... А де ж він збирається набрати команди суїцидників?
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01.02.2021 13:08 Ответить
теперь у москалей есть только одна альтернатива-топиться где-нить поглубже, иначе кирдык
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01.02.2021 13:25 Ответить
 
 