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Нормандский формат не достиг всех своих целей, но он единственный работающий: не чините то, что не сломано, - посол Франции де Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нормандский формат не достиг всех своих целей, но он единственный работающий: не чините то, что не сломано, - посол Франции де Понсен

На данный момент Нормандский формат - единственный работающий, успешный, и хотя он не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"В этом отношении у нас очень прагматичный подход. Мы стараемся следовать этому правилу: "не чините то, что не сломано". На данный момент Нормандский формат - единственный работающий, успешный. Он не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует. Он функционирует, например, 22 января должна была состояться встреча дипломатических советников формата, хотя она была отложена из-за трагического пожара в Харькове. Год назад в Париже мы остались довольны достигнутыми результатами", - сказал де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, иногда слишком много внимания уделяется формату, а не содержанию.

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"Отсутствие результатов (я согласен с этим) - вопрос не формата. Если вы измените формат, это не обязательно означает, что вы получите лучшие результаты. Лучшие результаты будут потому, что будет прогресс в уверенности и политической воле к миру и достижению целей. Это не вопрос формата. Если вы сломаете градусник, это не поможет избежать жара", - отметил посол.

Де Понсен подчеркнул, что между главами четырех государств и четырьмя советниками существует доверие, они очень хорошо знают друг друга.

"Господин Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, принимает очень активное участие, и вместе они достигли результатов. Прекращение огня - самое важное. Было жизненно важно остановить убийства. Обмен пленными был еще одним очень важным результатом. Конечно, для одного года этого мало, но, по крайней мере, есть хорошие и важные результаты. Конечно, если есть лучшие идеи, мы открыты для обсуждения. Однако необходимо доказать, что он будет лучше, чем существующий Нормандский формат", - добавил он.

Также посол выразил обеспокоенность отсутствием у "некоторых участников Нормандской четверки" политической воли к выполнению договоренностей лидеров в Париже, указав, что Украина свой вклад в этот процесс сделала.

"Мы обеспокоены. Мы видим, что у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше. Но у нас есть перемирие. Мы видим, что Украина внесла свой вклад, например, если посмотреть на открытие пунктов пропуска. Я был в Счастье. Украина сделала свою домашнюю работу, но с другой стороны нет взаимности, поэтому они еще не открыты, и это разочарование", - заявил де Понсен.

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Также посол Франции указал, что новый саммит лидеров Нормандской четверки может состояться лишь когда для этого будет достаточно материала, однако в настоящий момент ситуация не позволяет это.

"Я не хочу делать предположения в этом вопросе. Наша точка зрения заключается в том, что мы созовем новый саммит, если для этого будет достаточно материала. В настоящий момент мы не считаем, что ситуация позволяет это. Мой президент полностью готов участвовать в новом саммите, нет абсолютно никаких проблем, он уже много времени посвятил Нормандскому формату и готов делать больше", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+10
Переливать из пустого в порожнее тоже работа. КПД? Не, не слыхали.))
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01.02.2021 12:17
+9
Азербайджан 30 лет слушал это завывание о мире, а потом все...
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01.02.2021 12:21
+7
Ту саму дурню вже сто років кажуть про демократію. Остогидла ця маячня про відсутність альтернативи.
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01.02.2021 12:11
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Ту саму дурню вже сто років кажуть про демократію. Остогидла ця маячня про відсутність альтернативи.
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01.02.2021 12:11 Ответить
Переливать из пустого в порожнее тоже работа. КПД? Не, не слыхали.))
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01.02.2021 12:17 Ответить
Откуда на свете столько мудаков.
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01.02.2021 12:19 Ответить
Азербайджан 30 лет слушал это завывание о мире, а потом все...
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01.02.2021 12:21 Ответить
посол намекает что отсуцтвие результатов тоже результат!
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01.02.2021 12:22 Ответить
Успешно не достиг своих целей . Я правильно понял?
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01.02.2021 12:22 Ответить
Говорит человек, который наверняка НИЧЕГО не знает про Украину. Ни о ее прошлом, ни о ее настоящем. И тем более не знает НИЧЕГО о параше. И этот человек еще что-то пытается советовать...
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01.02.2021 12:25 Ответить
отсутствие результатов это не сломано? есть две стадии: работает, не работает. никаких промежуточных, типа чуть-чуть сломано, или чуть-чуть не сломано, в данном вопросе быть не может. если оно не работает, то очевидно, что оно сломано.
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01.02.2021 12:49 Ответить
Ну, якщо це "работаєт", тоді ой! )))
В цьому вся "світова спільнота". Час іде, зарплату платять...
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01.02.2021 12:50 Ответить
При пасторе был женевский формат, куда входили США. Как только соя стала президентом, тут же Украина вступила в это нормандское говно.
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01.02.2021 13:06 Ответить
Но при том же пасторе могли в мае захватить Донецк , когда там среди сепаров паника началась во время боев с украинским спецназом в ДАП и пастор зассал команду дать, хотя Пушилин с дружками уже бежали из Донецка. Забылось?? Стороники пастора = сторонники соевого = сторонники зе - такие же тупые.
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09.04.2021 14:38 Ответить
А не при пасторе ли захватывали управления милиции с оружейками, сбу с оружейками, мэрии и горисполкомы на Донбассе? Пастор, Наливайченко, Парубий, Аваков все переговоры с Ахметовым и россиянами вели - торговались. Вместо решительных действий. Доторговались до войны.
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09.04.2021 14:40 Ответить
Шли бы вы со с воим форматом и минской хренью на Эйфелеву башню.
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01.02.2021 13:07 Ответить
ломать -не строить, а играть инструментом на рояле це все равно, шо водить им по струнам контрабаса
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01.02.2021 13:21 Ответить
Нормандский формат работает??? Что они там курят?
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01.02.2021 14:47 Ответить
ПОГЛЯНТЕ НА ЦЕ:
1.Мы обеспокоены.(6 років)!!!! КПД ????
2.Мы видим, что у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше. Так навіщо цей формат, коли констатовано факт у некоторых участников отсутствует политическая воля идти дальше.???
3.Но у нас есть перемирие. Яке? Заради чого? Пермір'я зі ЗЛОДІЄМ РФ?
4. Мы видим, что Украина внесла свой вклад, например, если посмотреть на открытие пунктов пропуска. Я был в Счастье. Украина сделала свою домашнюю работу, но с другой стороны нет взаимности, поэтому они еще не открыты, и это разочарование... Відкриття пунктів пропуску це завдання Нормандського формату??? Це для цього створено цей формат? І при цьому у нього тільки РАЗОЧАРОВАНИЕ... И все? А хоч велика стурбованість??? Ні, ні як?
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01.02.2021 15:23 Ответить
Ще одного прорвало!
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01.02.2021 15:23 Ответить
Будет убеждать слиться.
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09.04.2021 14:34 Ответить
 
 