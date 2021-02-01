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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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Зеленский (16523) Россия (91236) США (23177) нормандская четверка (1596)

Параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия, - Зеленский

В рамках "нормандского формата" стороны не обсуждали вопрос оккупации Крыма, мотивируя это тем, что оккупированный полуостров не является целью переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Axio заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, в рамках "нормандского формата" некоторые вопросы не обсуждаются, в частности оккупация Крыма.

"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой (перечень целей, используется в рамках правительственных обсуждений. - Ред.)", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Что-то у клоуна сегодня словестній понос. Наркота кончилась?
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01.02.2021 12:17
+6
США завжди підтримає будь-який формат, який сприятиме деокупації українських земель. Але касапи - бойкотуватимуть будьякий такий формат.
Бубочка, ти ще цього не вивчив?

Насправді: потрібно відновлювати антипутінську, антикасапську міжнародну коаліцію, до якої входили би США, Великобританія, Німеччина, Франція, НАТО+Євросоюз і всі інші країни, які до них входять. Ту коаліцію відновити, яку було збудував Порошенко; а ти, бубочка, її зруйнував.
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01.02.2021 12:27
+5
Вот, что приход Байдена животворящий делает. Захочешь остаться на плаву и не так раскорячишься.
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01.02.2021 12:39
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Что-то у клоуна сегодня словестній понос. Наркота кончилась?
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01.02.2021 12:17 Ответить
продакшен его пучит, хочет римейк сделать
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01.02.2021 12:25 Ответить
Вот, что приход Байдена животворящий делает. Захочешь остаться на плаву и не так раскорячишься.
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01.02.2021 12:39 Ответить
Бубочка сегодня выдал "своих" заявлений больше, чем за все полтора года его каденции
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01.02.2021 13:36 Ответить
Новые рейтинги подкатили. Очень для него печальные. Для поднятия рейтинга используется стандартный метод всех мастеров ***********-развлекательного жанра: "3,14здеть - не мешки ворочать."
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01.02.2021 13:08 Ответить
Нам бы военных с Мьянмы на недельку в Украину пригласить.
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01.02.2021 13:37 Ответить
Почему именно с Мьянмы? Свои вроде есть.
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01.02.2021 13:44 Ответить
еще яника можно пригласить Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8922
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01.02.2021 13:34 Ответить
Наоборот, - в "угаре".
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01.02.2021 14:38 Ответить
тогда бы он мычал
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01.02.2021 16:21 Ответить
Главное санкции против Никарагуа ввел!) день не зря прожил)
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01.02.2021 12:17 Ответить
За чьи деньги банкет? Может просто каждый должен выполнять свои Конституционные обязанности?
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01.02.2021 12:19 Ответить
Дурінь думкою багатіє...
***** ніколи на таке не піде.
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01.02.2021 12:19 Ответить
Залежить від того, хто і як примушуватиме.
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01.02.2021 12:22 Ответить
Тільки не нелох вже 43-хрічний
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01.02.2021 14:11 Ответить
Тобто може і піти? Ви самого себе спростовуєте?)))
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01.02.2021 14:18 Ответить
Тобто найвеличніший поставив Байдена перед фактом? (далі повинна бути гівка "Сказочньій дов...б, але мені лінь шукати).
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01.02.2021 12:19 Ответить
Така пропозиція дуже не подобається Франції, Німеччині та рашці. А мені подобається.
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01.02.2021 12:20 Ответить
Всім відверто насрати що тобі подобається.
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01.02.2021 12:23 Ответить
Людство значно ширше за твою шизофренію. Чи в твоїй голові звучать Голоси всього людства?)))
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01.02.2021 12:29 Ответить
В присутності Байдена подивитись путіну в очі?
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01.02.2021 12:22 Ответить
клоун только жирует, ворует, пишет видосики и бла-бла.
ноль результата по всем фронтам
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01.02.2021 12:23 Ответить
Треба якось примусити Байдена...може ще одну справу проти нього запортняшити?
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01.02.2021 12:24 Ответить
знову без смайлика? Знову ловиш зебілів "на живця"?
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01.02.2021 12:29 Ответить
Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7595
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01.02.2021 12:31 Ответить
Языком мелет, как метлой метет.
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01.02.2021 12:25 Ответить
США завжди підтримає будь-який формат, який сприятиме деокупації українських земель. Але касапи - бойкотуватимуть будьякий такий формат.
Бубочка, ти ще цього не вивчив?

Насправді: потрібно відновлювати антипутінську, антикасапську міжнародну коаліцію, до якої входили би США, Великобританія, Німеччина, Франція, НАТО+Євросоюз і всі інші країни, які до них входять. Ту коаліцію відновити, яку було збудував Порошенко; а ти, бубочка, її зруйнував.
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01.02.2021 12:27 Ответить
Байден не бачить серед зеленоликих притомних людей для діалогу, думаю контакт США-Україна буде проходити через Пороха і виключно через нього, а це не припустимо для Буби в силу домінування клініки у психічній активності чинного пацієнта з повноваженнями Президента.
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01.02.2021 12:36 Ответить
Це дєрмак нарадив ,чи менделиха шантажувати штати,німців і французів одночасно?
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01.02.2021 12:29 Ответить
чим довбо..об від різняється від людини мудрої чи просто нормальної ?
він ті самі помилки робить знову і знову.... )))

зокрема ,розмножуючи "переговорні процеси",що не виконують жодної ролі.....
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01.02.2021 12:42 Ответить
ВАЗеленський, як справи у "антипутінської коаліції"? Щось вже два роки, як про неї нічого не чутно. Чому?
Там були і Штати, і Канада, і Англія та й інші країни Європи. Не було лише мордора з його фуйлом.
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01.02.2021 12:46 Ответить
На Рівенщині екіпажі ЗСУ-23-4 "Шилка" 10 бригади провели навчання з бойовою стрільбою

Зенітні підрозділи "Едельвейсів" відпрацьовували ураження повітряних цілей та бронетехніки
Наприкінці січня цього року на Рівненському військовому полігоні пройшли тренування зенітних підрозділів окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
Тактичне навчання з бойовою стрільбою у рамках бойового злагодження провели екіпажі самохідно-артилерійської батареї ЗСУ-23-4 "Шилка" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10 бригади.
Під час тренувань було відпрацьовано знищення як повітряних цілей умовного противника, так і його наземних сил.
"Працювали по повітряній цілі у русі. Працювали по зависаючому вертольоту і працювали по піхотним підрозділам, БМП, БТР", - розповів військовослужбовець 10 бригади.ВІДЕО https://defence-ua.com/photo/na_rivenschini_ekipazhi_zsu_23_4_shilka_10_brigadi_proveli_navchannja_z_bojovoju_strilboju_video-85.html
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01.02.2021 12:48 Ответить
ну так сделай, это не мешки ворочать
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01.02.2021 12:53 Ответить
А завтра в Кривом роге , откроем морской порт! И тут клоуна понесло,в этом году построим еще одну Мрию,ракету на марс и на луну! И чем больше дорожек ,тем грандиознее планы.А про Байдена против сына которого ,возбудил уголовные дела спросить забыл? Хочет ли он не что сидеть за одним столом ,а видеть и слышать тебя в обозримом будующем!
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01.02.2021 12:53 Ответить
Сегодня с утра Зе как уж на сковородке, и это понятно, куча проколов, татаров, дубинсаий, коломойша, ермак, короче рыло в пуху, тока настроился работать с дебилом трампом, и.. приехали.
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01.02.2021 12:57 Ответить
США и РФ в одном формате? Рашка сразу уйдет, сказав: "Сами решайте". Что смогут решить США? Ничего.
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01.02.2021 12:59 Ответить
Клоун прав. Напоминаю, при пасторе был женевский формат. Как только соевый стал президентом сразу же появился, так называемый, нормандский формат, где на стороне Украины не было ни одного участника. Да и Медведчук а соя запихнула "защищать" интересы Украины. Это все равно, что заставить волков пасти овец.
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01.02.2021 13:03 Ответить
Брешеш, зебіл, що "при пасторе был женевский формат". Не було дієвого! хоча би тому, що там членами його були міністри іноземних справ касапів, США, України та ЄС (а не перші особи держав); і, що саме головне, женевську заяву касапи трактували на власний розсуд як вимогу до України пересадити "участников государственного февральского переворота на Украине" (с). І, коли Керрі та іже з ним адекватні дипломати заперечили це - касапи той формат похоронили.
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01.02.2021 13:13 Ответить
а может хватить лебезить перед вонючей кацапней и сделать формат Украина-США-Великобритания-расия? тому как нормандская болтовня на протяжении 6 лет задолбала... только командировочные прожирают без пользы...
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01.02.2021 13:16 Ответить
если новый формат, то туда рояль с маэстро тащить надо, а у рашки талантливых исполнителей в этом классе нет
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01.02.2021 13:16 Ответить
Давай формат на формат на формат на ............ создавать и пиз..ть, пиз..ть, пиз..ть, а потом на второй срок!!
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01.02.2021 15:56 Ответить
Никакой формат не поможет, если в голове разруха.
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01.02.2021 13:36 Ответить
нужно сделать ...
Кто должен делать?
Дайте люлей руководству страны, почему еще не сделали.
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01.02.2021 13:51 Ответить
Удаляют коменты про тупость наркотическую зелупы - повторю - а просто приглаасить США в норманский формат нельзя?) торчек х..у.е..в.
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01.02.2021 13:54 Ответить
Что ж, если не понимаешь, то надо менять род деятельности, а не испражняться в словесности.
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01.02.2021 14:35 Ответить
Ну так роби, а то сидиш і просто п**здиш, чекаєш хто б це зробив. Пісюаніст х**в.
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01.02.2021 14:53 Ответить
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:44 Ответить
 
 