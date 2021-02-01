Параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия, - Зеленский

В рамках "нормандского формата" стороны не обсуждали вопрос оккупации Крыма, мотивируя это тем, что оккупированный полуостров не является целью переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Axio заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, в рамках "нормандского формата" некоторые вопросы не обсуждаются, в частности оккупация Крыма.

"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой (перечень целей, используется в рамках правительственных обсуждений. - Ред.)", - добавил президент.

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