Параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках "нормандского формата" стороны не обсуждали вопрос оккупации Крыма, мотивируя это тем, что оккупированный полуостров не является целью переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Axio заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, в рамках "нормандского формата" некоторые вопросы не обсуждаются, в частности оккупация Крыма.
"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой (перечень целей, используется в рамках правительственных обсуждений. - Ред.)", - добавил президент.
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***** ніколи на таке не піде.
ноль результата по всем фронтам
Бубочка, ти ще цього не вивчив?
Насправді: потрібно відновлювати антипутінську, антикасапську міжнародну коаліцію, до якої входили би США, Великобританія, Німеччина, Франція, НАТО+Євросоюз і всі інші країни, які до них входять. Ту коаліцію відновити, яку було збудував Порошенко; а ти, бубочка, її зруйнував.
він ті самі помилки робить знову і знову.... )))
зокрема ,розмножуючи "переговорні процеси",що не виконують жодної ролі.....
Там були і Штати, і Канада, і Англія та й інші країни Європи. Не було лише мордора з його фуйлом.
Зенітні підрозділи "Едельвейсів" відпрацьовували ураження повітряних цілей та бронетехніки
Наприкінці січня цього року на Рівненському військовому полігоні пройшли тренування зенітних підрозділів окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
Тактичне навчання з бойовою стрільбою у рамках бойового злагодження провели екіпажі самохідно-артилерійської батареї ЗСУ-23-4 "Шилка" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10 бригади.
Під час тренувань було відпрацьовано знищення як повітряних цілей умовного противника, так і його наземних сил.
"Працювали по повітряній цілі у русі. Працювали по зависаючому вертольоту і працювали по піхотним підрозділам, БМП, БТР", - розповів військовослужбовець 10 бригади.ВІДЕО https://defence-ua.com/photo/na_rivenschini_ekipazhi_zsu_23_4_shilka_10_brigadi_proveli_navchannja_z_bojovoju_strilboju_video-85.html
Кто должен делать?
Дайте люлей руководству страны, почему еще не сделали.