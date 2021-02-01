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МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в интервью ТСН.

По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль по иммунопрофилактике.

"Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
какая вакцина в наличии?китайская? идите лесом...
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01.02.2021 12:26
+2
МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3277
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01.02.2021 12:24
+1
Думаю,мало кто захочет записаться на вакцинацию.
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01.02.2021 12:35
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Ой спасибо, быстренько запишусь!
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01.02.2021 12:23 Ответить
МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3277
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01.02.2021 12:24 Ответить
ПНХ со своей кетайской отравой для тараканов, мрази! МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 992
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01.02.2021 12:26 Ответить
какая вакцина в наличии?китайская? идите лесом...
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01.02.2021 12:26 Ответить
Огласите весь список очереди, пжлста..
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01.02.2021 12:31 Ответить
Думаю,мало кто захочет записаться на вакцинацию.
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01.02.2021 12:35 Ответить
Тогда они сами придут.
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01.02.2021 13:13 Ответить
Лучший способ повысить иммунную систему организма,это экстракт настойки мед и чеснок...,каждое утро натощак чайная ложка и все дела
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01.02.2021 12:41 Ответить
После всей вазни что вы Зебилы устроили вокруг вакцинации, этот сайт никому и нах уже не нужен. МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3874
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01.02.2021 12:43 Ответить
МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5181
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01.02.2021 12:44 Ответить
Все по зедебильному,сайт есть вакцины нет.Правда и сайт ,то же только запустят ,в каком году не уточнили.А как вся Европа нельзя? С 24.12.20 начали вакцинироватся,Молдова и Албания!Про сайт не знаю ,будет у них или нет ,но вакцинируют бесплатно!
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01.02.2021 12:45 Ответить
Зеля идет на второй срок...Кучма сказал,Вова ты гений,покруче Путлера,Трампа и Наполеона вместе взятых... МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5371
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01.02.2021 12:49 Ответить
Билл Гейтсу чтобы стать миллиардером понадобилось 8 лет,Зеля это сделал за год с копейками...Гений... МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5008
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01.02.2021 12:52 Ответить
И что - можно будет при записи САМОМУ ВЫБРАТЬ - какой вакциной привиться !?
Или той, что вы подсунете !?
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01.02.2021 12:52 Ответить
Коломойскому Зеля дал льготу на покупку электроэнергии в 3 раза дешевле...,скок маржи с этой аферы намоет Зеля,можете высчитать сами... МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1178
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01.02.2021 12:57 Ответить
А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ?!! МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7242 МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4004
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01.02.2021 12:58 Ответить
На які кнопки тицяти щоб записатись?
МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 421
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01.02.2021 13:00 Ответить
дурачина! а скільки доз ви завезли чи плануєте завезти? Кому записуватись?
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01.02.2021 13:24 Ответить
МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2443
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01.02.2021 13:28 Ответить
Записался и жди квитанцию на оплату. ВСЁ.
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01.02.2021 14:25 Ответить
А выбрать вакцину или хотя бы инфа чем тебя будут колоть будет?
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01.02.2021 15:47 Ответить
Наивно рассчитывать на вакцинирование качественной вакциной, только третьесортный китайский Sinovac. Без права выбора - коррупционный механизм уже запущен, его не остановить.
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01.02.2021 16:13 Ответить
 
 