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Китайская Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Китайская Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей COVID-вакцины, -

Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID. Для закупки их препарата эффективность должна быть не менее 70%.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина по механизму COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями - от AstraZeneca и Sinovaс.

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"Но они (Sinovaс. - Ред.) еще до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", - добавил Радуцкий.
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Топ комментарии
+2
А где тогда бюджетные 700 млн.? Кто будет отвечать?
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01.02.2021 13:17
+1
Ті ні в жисть! Це ж новоє літсо.
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01.02.2021 13:29
+1
Радуцкий, это редчайшая тварь, которая на сегодняшний день уже "наработала" на высшую меру социальной защиты...
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01.02.2021 13:32
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все еще мутят?
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01.02.2021 13:09 Ответить
а как же нарисований график вакцинации Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5805

уже украли деньги а тут такой залет
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01.02.2021 13:32 Ответить
попалили махинаторов на тупой схеме...это вам не маски тырить со складов госрезерва
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01.02.2021 13:09 Ответить
- Где бабки, Зин? (с)
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01.02.2021 15:29 Ответить
лучше китайский кот а мешке, чем европейское шило в дупе Китайская Sinovaс еще не предоставил документы об эффективности своей COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3373
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01.02.2021 13:10 Ответить
Украина гибнет, причём, сама от себя -- это её выбор!
Я уже даже согласен на снова Пороха-президента -- ...судороги будут более щадящие...
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01.02.2021 13:10 Ответить
кітайкая єщьо нє прєдоставіл, а крадуцкій вже вкрав через богатирьову.
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01.02.2021 13:15 Ответить
Дакументы... шмакументы... Вам шашечки или ехать распил?
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01.02.2021 13:16 Ответить
А где тогда бюджетные 700 млн.? Кто будет отвечать?
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01.02.2021 13:17 Ответить
ну так подождите еще пару лет... именно эту вакцину...вместо того чтоб шарить глазами по тем, что уже с готовой документацией...и где другие страны уже давно протоптали дорожку (и более того уже есть первые результаты и...потери (которые можно проанализировать и сделать выводы о противопоказаниях)
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01.02.2021 13:22 Ответить
Скільки там на схемі з "прокладкою" вкрав з бюджету "Степашка"? Пишуть що майже мільярд гривень. Брешуть мабуть. Ну не може самий чесний міністр так нахабно обкрадати народ України! Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4659
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01.02.2021 13:27 Ответить
Ті ні в жисть! Це ж новоє літсо.
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01.02.2021 13:29 Ответить
Нічо, є ЗЕлохи. На них і будуть проводити експерименти.
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01.02.2021 13:27 Ответить
Радуцкий, это редчайшая тварь, которая на сегодняшний день уже "наработала" на высшую меру социальной защиты...
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01.02.2021 13:32 Ответить
главное что об откатах договорились, остальное несущественные мелочи
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01.02.2021 13:39 Ответить
От первоначального штамма короновируса Sinovac эффективен на 50%. От новых штаммов даже классные вакцины снижают свою эффективность. Вопрос: а какова будет эффективность Sinovac от новых штаммов? 20%, 10%, 5%? Тогда какой смысл, вообще, ей колоться, кроме как поставить формальную галочку для МОЗ и обеспечить зе-функционерам и бывшим рыгам баснословный коррупционный доход?
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01.02.2021 16:17 Ответить
Indonesia to start mass COVID vaccination drive on January 13
President Joko Widodo set to receive the first shot of Sinovac jab as part of a government bid to allay concerns over vaccine safety.
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China's Sinovac Covid Vaccine 78% Effective in Brazil Trial ...
www.bloomberg.com › articles




7 січ. 2021 р. - January 7, 2021, 6:19 AM PST Updated on January 7, 2021,---------
Турция получила еще 6,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ 2021,
Hurriyet.

Вторая партия прибыла в Стамбул после отгрузки 3 млн доз Sinovac в декабре.
14 января Анкара начала общенациональную кампанию вакцинации препаратом Sinovac, и одними из первых получили прививки медицинские работники.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что теперь началась вакцинация людей старше 80 лет.

------Китайська Sinovaс ще не надала документів Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4658 про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький
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01.02.2021 21:27 Ответить
 
 