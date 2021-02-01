Китайская Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий
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Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID. Для закупки их препарата эффективность должна быть не менее 70%.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Украина по механизму COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями - от AstraZeneca и Sinovaс.
"Но они (Sinovaс. - Ред.) еще до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", - добавил Радуцкий.
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уже украли деньги а тут такой залет
Я уже даже согласен на снова Пороха-президента -- ...судороги будут более щадящие...
ехатьраспил?
President Joko Widodo set to receive the first shot of Sinovac jab as part of a government bid to allay concerns over vaccine safety.
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China's Sinovac Covid Vaccine 78% Effective in Brazil Trial ...
www.bloomberg.com › articles
7 січ. 2021 р. - January 7, 2021, 6:19 AM PST Updated on January 7, 2021,---------
Турция получила еще 6,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ 2021,
Hurriyet.
Вторая партия прибыла в Стамбул после отгрузки 3 млн доз Sinovac в декабре.
14 января Анкара начала общенациональную кампанию вакцинации препаратом Sinovac, и одними из первых получили прививки медицинские работники.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что теперь началась вакцинация людей старше 80 лет.
------Китайська Sinovaс ще не надала документів про ефективність своєї COVID-вакцини, - "слуга народу" Радуцький