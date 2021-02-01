Миротворец и военный медик Игорь Илькив скончался в результате ДТП, произошедшего несколько дней назад. ФОТО

Сегодня, 1 февраля, во Львове умер военный медик и миротворец Игорь Илькив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-служба Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни заместитель Генерального директора нашего госпиталя по психологической реабилитации участников АТО и ООС - Илькив Игорь Петрович", - говорится в сообщении.

Как пишет РБК-Украина, Илькив несколько дней боролся за жизнь после ДТП, которое произошло 29 января на объездной дороге Львова. Тогда на скользкой дороге произошло столкновение автомобилей Skoda и "ВАЗ". Водитель ВАЗа и ребенок-пассажир погибли на месте. А водитель Skoda и пассажирка ВАЗ оказались в больнице.

Игорь Петрович - участник боевых действий, полковник медицинской службы, миротворец в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане, врач Майдана, военный врач на Востоке Украины. Командир медицинской роты Северного территориального управления Национальной гвардии Украины, полковник медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого, депутат Львовского областного совета 7-го демократического созыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветеран войны на Донбассе Богдан Михайлов, которого жестоко избили за проукраинские взгляды, собирает средства на операцию. ФОТО