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Новости Политика Украины
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За чертой бедности оказались около 19 млн жителей Украины, - вице-спикер ВР Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За чертой бедности оказались около 19 млн жителей Украины, - вице-спикер ВР Кондратюк

В 2020 году уровень бедности в Украине вырос до 50%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании согласительного совета сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее словам, исследования международных организаций показали, что уровень бедности в 2020 году в Украине вырос до 50%.

В связи с этим она считает, что парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", - отметила Кондратюк.

Она напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова

Как известно, первая украинская Стратегия преодоления бедности (2001 г.) была утверждена Президентом Украины с целью уменьшения масштабов бедности и устранения ее острейших проявлений. Основными принципами ее были: обеспечение экономического роста, повышение уровня занятости населения и принятие мер по блокированию острых проявлений бедности, реформирование системы социальной поддержки населения путем консолидации всех социальных программ и видов помощи на основе оценки совокупного дохода семьи, интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь. Мероприятия Стратегии предполагалось выполнять в три этапа в период 2001-2009 гг.

Предполагалось, что политика преодоления бедности должна сочетаться с политикой становления среднего класса.

Последняя стратегия преодоления бедности была принята в 2016 году сроком до 2020 года.

Среди стратегических направлений снижения уровня бедности: содействие росту доходов населения от занятости и выплат в системе государственного соцстрахования, обеспечение доступа населения к услугам социальной сферы независимо от места проживания, минимизация рисков социального отчуждения сельского населения, недопущение возникновения очагов хронической бедности и социального отчуждения среди внутренне перемещенных лиц.
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Топ комментарии
+20
Так цэ ж перемога зебилов - воны зробылы цэ разом.
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01.02.2021 13:55
+14
За чертой бедности оказались около 19 млн жителей Украины, - вице-спикер ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1792
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01.02.2021 13:58
+14
Да, лапоть, так и есть. Был бы криворагуль при власти в 14-м,тебя бы уже чичи жарили в два ствола под домом
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01.02.2021 14:30
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вот что такое допустить жидов к власти, за 30 лет страна на грани выживания, так пошли дальше выбрали жида президентом- аналога в мире нет
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01.02.2021 14:16 Ответить
чего нет - Израиль)
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01.02.2021 14:26 Ответить
Те, кто говорил "выберем Зеленського - хоть посмеёмся", - можете начинать.
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01.02.2021 14:24 Ответить
те 90% РЕАЛЬНОГО населения Украины!
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01.02.2021 14:25 Ответить
Нужно больше налогов, популистских соцпрограмм и создание нового министерства "по борьбе с бедностью"...)))
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01.02.2021 14:28 Ответить
Когда найдётся тот ,кто поднимет голь перекатную и поведёт за собой ,как Владимир Ильич с сотоварищи ,то мало ворью не покажется ,ох не покажется ... За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 7647
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01.02.2021 14:40 Ответить
Снова захотелось в совок? Голь перекатная потому и голь, что мозгов нет.
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01.02.2021 17:00 Ответить
Э нет ,так не бывает ,голь перекатная потому что её обворовали и когда голь это поймёт то обворовавшим её далеко не всем посчастливится сбежать а те кто сбежит больше ни одной ночи в своей жизни спокойно спать не будут . За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 625
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01.02.2021 18:32 Ответить
Именно поэтому голь перекатная все равно остается голью при любом президенте.

Кстати, к революциям пролетариата прилагается закон о трех колосках, трудодни вместо зарплаты, Гулаг и железный занавес.
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02.02.2021 02:07 Ответить
О,всё как сейчас За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 8844три колоска в супермаркете украл - на тюрма ,вместо зарплаты пародия на неё ,так что ,как говорится ,РАБАМ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ КРОМЕ СВОИХ ОКОВ а вот ворью терять есть что За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1995а надеюсь что они всё что у них есть потеряют ,ну просто совсем ВСЁ . За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 8447
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02.02.2021 08:47 Ответить
Не неси ахинею. Ты сидишь в интернете в собственном жилье, имея возможность найти любую работу.

И то, что ты ее не ищешь или не можешь найти - это сугубо проблема твоей ограниченности и лени.
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02.02.2021 08:58 Ответить
Сдаётся мне,что ты идиот За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 9710если бы всё было так,как в твоём бреду ,то не с Украины народ бы валил миллионами а совсем наоборот ,но видимо железобетонный дебилизм не даёт тебе возможности осознать ,что дважды два четыре ... За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 9710
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02.02.2021 09:48 Ответить
порабы буржуям уже за все ответить
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01.02.2021 20:45 Ответить
А с чего вы взяли что 73% безмозглых оленей хотели жить багато,они хотели лишьбынипорошенко.Повезло,они своего добились,я им завидую.
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01.02.2021 14:51 Ответить
Все розумію і згоден, що в Україні у основної маси пенсіонерів пенсії мізерні 2000 грн. Тоді не розумію як в такій будній країні скільки пузатих депутдятлів та чиновників всєх мастєй, а ще не розумію як при такій кількості бідних коли не піду в супермаркет то перед ним завжди повна площа автомобілів, на касах черги і всі тачками вивозять харчі та складають в ті автомобілі на площі перед магазином. І так день в день, а на вихідні взагалі повний аншлаг. Мабуть інопланетяни затарюються, чи кацапи?
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01.02.2021 15:01 Ответить
что ему международные организации? он когда вылазил на гору в Буковеле, сам все видел
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01.02.2021 15:07 Ответить
И да кстати. Байден, почему мы еще не в Нато?!)
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01.02.2021 15:13 Ответить
мы давно уже в нато только не сбоку не сверху а под нато
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01.02.2021 20:46 Ответить
Знову ці обридлі стратегії і ніхто ні зі що реально не відповідає. У баби Йулі про зубожіння треба питати-це її тема. Тим більше цей горе віце-спікер з БЮТівської шобли)
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01.02.2021 15:37 Ответить
У меня один вопрос. Как Зеленский понимает выражение "ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД"?
Вот как пенсионеры, получающие по 1,5 тысячи в месяц, как они вообще жили до этого поднятия тарифов?
Я еще понимаю судей-ублюдков, депутатов, олигархов, владеющие десятками квартир и сотней тысяч зарплат и пенсий , которую они не заработали...
Они просто не знают что такое реально минимальная зп и прожиточный минимум!
Субсидии? Это придумал Яценюк, чтобы олигархат под них брал из бюджета сколько нужно, а в реале для простых людей за них нужно бороться и это неправильно и унизительно!
Почему бы не отказаться от субсидий и не привести минималки к реальным значениям (8-10 тысяч), отказавшись полностью от субсидий?
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01.02.2021 15:45 Ответить
За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - речниця ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 3149
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01.02.2021 16:31 Ответить
Красота. Заглядение.

Апплодисменты Зеленскому!!!
Зебилы могут встать.

ПыСы: А ведь говорили зебилам, шо ЗЕ пошел по пути Мадуро.
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01.02.2021 17:03 Ответить
50% - за чертой.
30% на черте бедности.
...
10% в шоколаде и зеленые.
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01.02.2021 17:52 Ответить
та ничего шас через годик другой землю распродадим и поживем немного еше помню как в школе с дураков индейцев смеялись что за бусы землю продавали теерь сами в их роли оказались только теперь вместо бусов свистоперделки всякие типа айфоны андроиды и прочие гаджеты
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01.02.2021 19:03 Ответить
не могу забыть что столица нашей родины москва а в петропаловске камчатском полночь
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01.02.2021 20:44 Ответить
Спасибі партії рідненькій! МАРОДЕРИ!!!
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01.02.2021 20:46 Ответить
50% населения, поздравляю всех зебуинов, такова ваша нелегкая доля.
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02.02.2021 13:00 Ответить
І саме тому попередній президент (хрестоматійний олігарх, керманич корупції) має сьогодні найвищий рейтинг після *********. Воістину населення заслужило собі це.
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16.03.2021 19:21 Ответить
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