Кабмину следует объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, - Зеленский
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Сегодня в ходе селекторного совещания при участии представителей Кабмина и правоохранительных органов президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос массовой вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Глава государства подчеркнул, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местной власти.
Чиновники доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет Министров представит ее в феврале.
"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной ", - сказал Владимир Зеленский.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тыс. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за минувшую неделю возвросло количество госпитализированных - 12 147 человек по сравнению с 11 630 на позапрошлой неделе.
"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тесты. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни ", - отметил Денис Шмыгаль.
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антитіла ,за останніми даними, довше не діють.(
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В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.
Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.