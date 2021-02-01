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Кабмину следует объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Кабмину следует объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, - Зеленский

Сегодня в ходе селекторного совещания при участии представителей Кабмина и правоохранительных органов президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местной власти.

Чиновники доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет Министров представит ее в феврале.

"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной ", - сказал Владимир Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тыс. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за минувшую неделю возвросло количество госпитализированных - 12 147 человек по сравнению с 11 630 на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тесты. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни ", - отметил Денис Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОЗ запустит сайт, через который можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
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01.02.2021 14:53
+1
дурачок! На яку вакцинацію ти хочеш записувати громадян? Де +- 70 міл доз ти візьмеш? ну прибрати дітей і т д хоча б 40? записун ти всраний!
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01.02.2021 13:59
+1
Зеля живе на іншій планеті. Більшість пенсів про Тирнет лише чули краєм вуха.
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01.02.2021 14:00
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01.02.2021 13:57 Ответить
поки що всі зачекаємо.. вакцинація менше 70 відсотків населення за пів року не має змісту..
антитіла ,за останніми даними, довше не діють.(
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01.02.2021 21:36 Ответить
дурачок! На яку вакцинацію ти хочеш записувати громадян? Де +- 70 міл доз ти візьмеш? ну прибрати дітей і т д хоча б 40? записун ти всраний!
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01.02.2021 13:59 Ответить
Воно нюхнуло і давай ляпати язиком.
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01.02.2021 14:02 Ответить
Вы не понимаете.... В ампулы от вакцины которую дадут бесплатно, и которой вакцинируются, депутаты, министры, прокуроры и прочая шалупень, можно наливать плацебо и таким образом вакцинировать всех остальных украинцев.
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01.02.2021 14:03 Ответить
Зеля живе на іншій планеті. Більшість пенсів про Тирнет лише чули краєм вуха.
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01.02.2021 14:00 Ответить
Страна в смартфоне...Смартфон пл зеленому это жьопа.
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01.02.2021 14:03 Ответить
Будет как с госуслугами: электронная очередь занята на 2 недели - дальше система не пускает, чтобы записаться встать в 7:30, когда обновляются сервера (открывается новый день) и успеть проскочить в пару первых секунд поскольку туда ломятся тысячи таких же как ты!!! После пары попыток не повезло?! Тогда идешь в ЦНАП за 2 часа до открытия, становишься в живую очередь за "билетиками" где девушка с терминала тебя регистрирует на прийти через 2 недели....Ты пришел через 2 недели и тебе на хватило выписки из реестра которую делает тот же ЦНАП?! Опять не беда повторяем процедуру и берем сразу 2 билетика - один на получение выписки из реестра, а второй куда собственно было нужно....А через каких нибудь 1-2месяца ты счастливый обладатель справки со сроком действия 2 недели....
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01.02.2021 15:19 Ответить
Кабмину следует объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4028
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01.02.2021 14:03 Ответить
В Эстонии многие медики отказываются вакцинироваться Пфайзером. Боятся непредсказуемых последствий.
https://rus.err.ee/1608093673/bolnicy-***********-otkazami-ot-vakcinacii-sredi-medsester-i-sanitarov
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01.02.2021 14:11 Ответить
Поттттому чтооооо эстонооонскииие меддддики, очччччень дооолго расппппакооовыааают еёёёё и онннна успеваааать разморрраживатьсааа
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01.02.2021 15:22 Ответить
..................................................................
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01.02.2021 14:24 Ответить
провакцинируют всех в приложении дія...
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01.02.2021 14:28 Ответить
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
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01.02.2021 14:53 Ответить
Клоун ,а вакцина где? На какой год записыватся?
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01.02.2021 15:20 Ответить
Препарат AstraZeneca «отдадут» учителям и военным, а пенсионерам будут делать прививки Pfizer и Moderna.
В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.
Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.
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01.02.2021 21:32 Ответить
 
 