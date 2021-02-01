В Днепре девушка выпала из окна 9-го этажа на выходившего из подъезда мужчину

В понедельник, 1 февраля, на жилмассиве Тополь-3 девушка выпала с большой высоты. Она "приземлилась" на голову мужчине, который выходил из подъезда. Девушка от полученных травм скончалась на месте, мужчину забрала скорая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Информатор".

"Пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы больницы имени Мечникова", - сообщает издание со ссылкой на главврача Днепропетровской областной больницы Мечникова Сергея Рыженко.

Он рассказал, что женщина, предварительно, выпала с 9, а не с 14 этажа, как сообщалось ранее.

Пострадавшему мужчине 34 года, в момент инцидента он выходил из подъезда на работу. У него перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы. Мужчина слышал звук удара, но ничего не помнит.

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