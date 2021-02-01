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Рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину. Есть регионы, в которых можно ослабить ограничения, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину. Есть регионы, в которых можно ослабить ограничения, - Шмыгаль

Кабмин рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину. В ближайшее время этот вопрос будет более детально изучен.

Об этом сегодня в ходе селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским при участии представителей Кабмина и правоохранительных органов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Премьер-министр отметил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых можно больше ослабить карантинные мероприятия - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - уточнил Шмыгаль.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Шмыгаль в ходе сегодняшнего совещания также заявлял, что впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тыс.

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Автор: Ірина Дашківська
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Карантин у нас очень странный . Люди всегда найдут место , где можно создать очередь или просто погулять в продуктовом магазине , если больше негде .
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01.02.2021 14:12 Ответить
да всем пох уже. ваша параллельная реальность никого уже не волнует
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01.02.2021 14:24 Ответить
Украинцы рассматривают возможность отловить всех шмыгалей и задать им отнюдь не риторический вопрос: Что же вы твари натворили со своей необоснованной коронаистерией и антиконституционным карантином?
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01.02.2021 14:27 Ответить
Да насра...ь уже на все названия ваших карантинов. Дебилы. Живёте сами - дайте жить другим
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01.02.2021 20:02 Ответить
Кокаїнові *******
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01.02.2021 20:04 Ответить
 
 