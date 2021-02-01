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Зеленский (16530) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинского сегодня исключат из фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 февраля на вечернем заседании объявит об исключении депутата Александра Дубинского из фракции.

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на несколько источников в партии, передает Цензор.НЕТ.

"Голоса за исключение уже собраны, даже с запасом. Сегодня председатель фракции официально сообщит эти результаты", - пояснил собеседник.

По словам источника, последние несколько дней в анонимных Telegram-каналах, среди которых Темный рыцарь, продолжается истерика.

"Сейчас будет стратегия все накопленные сплетни и слухи выдать наружу, чтобы развалить и разорвать фракцию изнутри. Кажется, сам Дубинский уже этого не скрывает", - добавил собеседник НВ.

Собеседник пояснил, что для большинства депутатов "СН" стало переломным моментом для того, чтобы поддержать исключение Дубинского не столько наложенные на него санкции США, а хамское обращение нардепа к президенту Владимиру Зеленскому в последних телеэфирах и постоянная дестабилизация президентской команды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Смотрите также: Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
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Топ комментарии
+37
За «хамства Зєлєгскаму» треба нагороджувати.
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01.02.2021 14:29
+25
да ради Бога, на здоровье. всем как-то пох....
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01.02.2021 14:29
+25
я хренею с этого монобольшинства. им репутация Страны менее важна, чем хамство ***********.
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01.02.2021 14:41
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да ради Бога, на здоровье. всем как-то пох....
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01.02.2021 14:29 Ответить
Бородатая бабушка обидется ...
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01.02.2021 14:48 Ответить
Бородатой бабушке пох. Что намного важнее, США тоже пох. Зеля думает таким образом обмануть США, не обманет. Прогиб не засчитан.
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01.02.2021 14:53 Ответить
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. (с)
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01.02.2021 14:53 Ответить
+
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01.02.2021 15:00 Ответить
За «хамства Зєлєгскаму» треба нагороджувати.
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01.02.2021 14:29 Ответить
За хамство всім іншим (на кшалт "мама любіт скорость" та інш.) фракція слуг Урода не реагувала.
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01.02.2021 14:36 Ответить
Просто какой то мрак- выгоняют из фракции не за предательство Украины, и не за незаконное вмешательство в выборы другого государства, я уже не говорю, что за его антиукраинскую деятельность и за подрыв независимости государства, и за незаконное обогащение от бабломойского за постоянную клевету и ложи в СМИ, с трибуны Рады и прочая. Алярм, люди! Царя-батюшку обидели? Мы чем отличаемся от ********* , в конце концов? С этой зеленогнойной мразью- уже практически ничем. НЕ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО СТРАНЫ, а за хамство вЯличайшему наполеонию! 73% быдло просто достойно такого руководства страны- рабы, холуи, тупые жадные и продажные твари. Остальных жалко. Особенно детей.
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01.02.2021 15:01 Ответить
Це треба виголошувати як тост!
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01.02.2021 14:53 Ответить
А нахамить американському Президенту, чи Пуйлу слабо?

Я сам здригався, коли Зе говорив про Голодомор, чи порівнював Україну з хвойдою, Але зараз -маємо законно вибраного Президента.
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01.02.2021 14:58 Ответить
...А все так славно починалось! Зробимїхразом, монобільшість, скажений принтер...
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 2073
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01.02.2021 14:30 Ответить
и турборежим - уже забыли это слово и не вспоминают и не употребляют.
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01.02.2021 15:48 Ответить
Власне, я це і мав на увазі, коли писав про скажений принтер.
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01.02.2021 18:27 Ответить
Вот странная штука жизнь.Еще недавно зеленский помогал трампу,а сегодня следы заметает.А все язык виноват.
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01.02.2021 14:30 Ответить
а завтра ви всі, 73/43%зебіли, будете по норам розбігатися
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01.02.2021 14:47 Ответить
А ЩЕ ПРИДУТЬ БУМАГИІЗ США НА /ЕЛІТУ / І ТУ ТУ ТУ.
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01.02.2021 15:05 Ответить
Схоже, це лише початок. Смороду буде...
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01.02.2021 14:37 Ответить
Куприк, що з тобою сталося, ковід? Так змінити думку...
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01.02.2021 14:57 Ответить
По сравнению с зеленским, этот тупой рот - образчик культуры и воспитанности. Правда, поумнее. Но в этом клоун не виноват, так распорядилась история...
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01.02.2021 14:31 Ответить
Я би погодився, та, на жаль, мені це лайно однакове. А може я не дуже в цьому розбираюсь...
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01.02.2021 14:39 Ответить
Дубинский уже неделю не чистит свой тупой собачий рот.. что бы все кто его сегодня трахнет, подхватили кариес..
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01.02.2021 14:33 Ответить
Дубінєску - то 1/246 частина гівна у ВР (не рахуючи сєпарів з ЗЖОП), ні на що особливо не вплине і, до того ж, залишиться кнопкодавити за Каломиського.
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01.02.2021 14:34 Ответить
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 2441
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01.02.2021 14:34 Ответить
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 2324
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01.02.2021 14:36 Ответить
Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 9928
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01.02.2021 14:35 Ответить
Саша, после исключения из фракции начинай все внутри партийное гавно наружу выливать! Ты теперь апазыцыанер!
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01.02.2021 14:37 Ответить
Це вже абсолютно неважливо і непринципово.
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01.02.2021 14:39 Ответить
я хренею с этого монобольшинства. им репутация Страны менее важна, чем хамство ***********.
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01.02.2021 14:41 Ответить
Исключают чтобы угодить США. А все остальное пыль в глаза.
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01.02.2021 14:47 Ответить
А чому не можна догоджати США, бункерне фуйло теж було призначене свого часу аби догодити США, рядовим москалям про це не кажуть?
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01.02.2021 14:53 Ответить
Немного гордости не помешало бы. Так откровенно унижаться.
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01.02.2021 14:57 Ответить
А де тут приниження, коли чубайс ганяв у Вашингтон, аби пропхати фуйла в начальники колонії по продажу копалин до країн НАТО, де ви були? Чого не грюкнете дверми і не забороните вивіз копалин, як свого часу Микола 2, хазяїн з США не дозволить?
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01.02.2021 15:01 Ответить
Зеленский путает политику с кумовством.
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01.02.2021 15:18 Ответить
Пильне око американської розвідки бачить УСЕ.
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01.02.2021 15:42 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5982 Кху ..ЯМ до мами котра любить швидкість. Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1056
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01.02.2021 14:46 Ответить
а исключили всетаки! мне то конечно пр фигу, но теперь каломыйский вам не будет доплату в конвертах давать. от жалко пацанов.....
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01.02.2021 14:47 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 509 Кожному слузі по заслузі. Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8531
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01.02.2021 14:48 Ответить
хочеш, щоб Зе це оголосив, як минулій ВР в порушення Конституції?
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01.02.2021 14:54 Ответить
Та не виграє гейблок Медведчука, даремно тішитесь, Зеленський це ваш максімум.
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01.02.2021 14:55 Ответить
Можеш Пороха завішати поруч з Медведчуком, москалик.
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01.02.2021 15:10 Ответить
Перш за все, за те, що ви ще серете в Україні.
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01.02.2021 15:11 Ответить
Переформатирование коалиции гораздо более реалистичный сценарий при таком ходе событий. Зеленский хоть и не выдающийся стратег, но даже он понимает, что в случае перевыборов, его СН получит фракцию размером с нынешнюю Батькивщину.
Да и не факт что выйдет из фракции достаточное кол-во депутатов. Для развала монобольшинства нужен выход 23-ох депутатов. Поговаривают что у Коломойского в СН их около 30. Так что будем посмотреть.
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01.02.2021 15:02 Ответить
шо-то запізнюються адміни з рейтингами від мертвечукових шавок "Соцмоніторінг"... Там, звичайно, брехня з процентами; але тенденцію показано вірно: слуги уродів в акує.
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01.02.2021 14:52 Ответить
хамство, это сказать на камеру, Я НЕ ЛОХ и Я ПРЕЗИДЕНТ ЭТОЙ СТРАНЫ защитнику родины. полететь в ОМАН без протокола, показать как класно в БУКОВЕЛЕ и обосраться по всем направлениям. вот это, хамство....
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01.02.2021 14:56 Ответить
дубінеску: а ось вам!
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1518
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01.02.2021 14:57 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7391
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01.02.2021 14:57 Ответить
Идиот конченный.
Решил баллов подзаработать. И с кем?
С Портновым и с Деркачём - агентами ФСБ.
А теперь - получите и распишитесь.
Жаль, что он по мажоритарке прошёл - иначе бы летел и пердел, вообще, из Рады.
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01.02.2021 14:59 Ответить
він ще проти Майдану підробляв .Чи підроблював .
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01.02.2021 15:40 Ответить
а еще хамство, то когда ближайшее окружение президента воры бандиты и коррупционеры. пусть даже в прошлом, как он считает.
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01.02.2021 15:00 Ответить
Пора маме пересаживаться на вилисапет...
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01.02.2021 15:19 Ответить
Велик не замай! То одного потерпевшего мальчика. В трусиках.
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01.02.2021 15:23 Ответить
в собачий рот...
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01.02.2021 15:20 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2762
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01.02.2021 15:21 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9029 Так буде з кожним слугою бені. Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1314
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01.02.2021 15:27 Ответить
Дубінеску сьогодні в якості рояля
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01.02.2021 15:29 Ответить
самостріл - улюблена забавка 4уклоністаЯнєлох43.
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01.02.2021 15:31 Ответить
Дубінський залишився в партіі СН і залишився в депутатському корпусі.В чому сенс виключення з фракції,як це вплине на його статус?Конвертів не буде?
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01.02.2021 15:32 Ответить
Хамить хаму, это как то не комильфо.
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01.02.2021 15:37 Ответить
Дубинский своими высказываниями и даже некоторыми действиями делал во вред Украины.Если бы был механизм лешать его права депутата,то давно это должно было сделать.Какая наивность у слуг.Но проявленного хамства к народу Украины было не меньше со стороны президента.Услужливые,лицемерные депутаты от слуг народа и фракции Довира будете и в дальнейшем всё делать в угоду эгоизму Зеленского.Он вас привёл и вы позволяете ему вытирать ноги об себя.Махровый цинизм процвитает.
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01.02.2021 15:39 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1055
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01.02.2021 15:44 Ответить
Так Україною почергово керують то Захід ,то Росія ,при Янику керувала Росія ,при Пороху Захід ,а при Зелі ,і Росія, і Захід (в залежності за ситуацією )
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01.02.2021 17:35 Ответить
Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1057
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01.02.2021 15:52 Ответить
Еще и хохмил Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9740
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01.02.2021 16:22 Ответить
Т.е. не за то, что он кацапский шпийон, а за то, шо ЗЕленпуперу нахамил.

Быть коррупционером и вором - это не повод в СН. Но стоит сказать ЗЕ кривое слово и все.
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01.02.2021 16:58 Ответить
То правда. Наш главклован ображається на всілякі дрібниці геть як стара панна Дубінського сьогодні виключать із фракції "Слуга народу" за хамство Зеленському та дестабілізацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5756 .
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01.02.2021 18:32 Ответить
Нахамити хаму це не хамство а спілкування в зрозумілій для співрозмовника формі. Причина звільнення шокує, за співпрацю з ворогом звільнити не можуть, тому придумали якусь дурню що майже всі українці роблять.
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01.02.2021 18:59 Ответить
А кода вынесут порицание Бубочке за хамство по отношению к народу Украины и в частности Пороху? Думай-те.
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01.02.2021 19:10 Ответить
А так шо б дело пришить, слабо?
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01.02.2021 19:50 Ответить
 
 