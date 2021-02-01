Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся"
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Это на 100% территории Украины.
Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Таким образом Разумков прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести эти вопросы на референдум.
"При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся", - отметил спикер ВР.
Он обратил внимание, что проведение референдума является дорогостоящим.
"Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", - добавил глава Рады.
Пожалуйста, подождите...
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
Молодец среди овец, а среди молодца, - он и сам овца...
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
Ибо, ты свою позицию высказал.
Полумерами тебя не исправить.
Геть здуріли з цими пропозиціями.
Та ніби ні. Ви, як і решта, потрапили на очі.
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !
Здесь нечего референдить! И обсуждать нечего.