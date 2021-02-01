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Новости Политика Украины
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Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков против референдума по Крыму и Донбассу:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Это на 100% территории Украины.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом Разумков прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести эти вопросы на референдум.

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"При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся", - отметил спикер ВР.

Он обратил внимание, что проведение референдума является дорогостоящим.

"Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", - добавил глава Рады.
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Топ комментарии
+7
кто их спрашивать будет...
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01.02.2021 14:34
+7
проводить референдум по вопросу "Крым это Украина или нет" - это уже нарушение Конституции Украины и держзрада.. по факту.
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01.02.2021 14:36
+7
Землю надо вернуть , а бабушки - временное явление .
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01.02.2021 14:38
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Они не вернуться.Там бабушки в галстуках пионерских ходят. Там мозгов нет.
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01.02.2021 14:32 Ответить
кто их спрашивать будет...
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01.02.2021 14:34 Ответить
Кто их возвращать будет?
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01.02.2021 14:36 Ответить
Всё вернём , даже бесплодную землю и безмозглое население . Нельзя разбазаривать территории .
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01.02.2021 14:48 Ответить
Так ведь это они под Рашей такие. А с Украиной - расцветут.
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01.02.2021 14:59 Ответить
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
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01.02.2021 15:12 Ответить
проводить референдум по вопросу "Крым это Украина или нет" - это уже нарушение Конституции Украины и держзрада.. по факту.
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01.02.2021 14:36 Ответить
Землю надо вернуть , а бабушки - временное явление .
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01.02.2021 14:38 Ответить
значіт пучеглазе чючєло-за.
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01.02.2021 14:33 Ответить
На ещё 40-7=33 года бродить по пустыне ? Удивительное единогласие ... Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся" - Цензор.НЕТ 7510
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01.02.2021 14:33 Ответить
40+33=73...совпадение??
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01.02.2021 15:14 Ответить
Надо честно признаться себе, вся проблема лишь в том, что мы уверены - большинство граждан Украины с легкостью лягут под Кремль, сдадут свой суверенитет, отдадут территории и добровольно своим решением отправятся в рабство. Только это нам и не нравится в институте референдума
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01.02.2021 14:33 Ответить
А Вы поинтересуйтесь у граждан Украины что для них важнее какой то суверенитет или дешевый газ и низкая коммуналка....
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01.02.2021 14:40 Ответить
А як це зробити водночас для всіх громадян України?
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01.02.2021 14:48 Ответить
Что именно????
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01.02.2021 14:51 Ответить
Щось запитати в громадян України?
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01.02.2021 14:53 Ответить
А зачем?
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01.02.2021 14:55 Ответить
Ну пусть едут в страну, где коммуналка бесплатна - в Узбекистан.
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01.02.2021 15:01 Ответить
Какое бы это решение не было - это будет именно решение народа Украины, и никого другого. Мы живём в демократической стране, где решение принимается большинством. Не устраивает - чемодан вокзал, рядом есть страна где один товарищ за всех решает, вам мб там понравится.
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01.02.2021 15:03 Ответить
Не,не, хватит уже тупого большинства ,нарЭфЭрЭндят за вхождение в заСраху
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01.02.2021 16:40 Ответить
Разумков на фоне деда Цицерон.
Молодец среди овец, а среди молодца, - он и сам овца...
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01.02.2021 14:34 Ответить
Ждём бан, а лучше деатив.
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.3. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України.
(Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
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01.02.2021 15:14 Ответить
Надеемся на деактив.
Ибо, ты свою позицию высказал.
Полумерами тебя не исправить.
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01.02.2021 15:34 Ответить
їжте, зебіли Куприк та Fortis Lapis один одного. Їжте своє гівно, ви цього бажали
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01.02.2021 15:52 Ответить
Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 8317
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01.02.2021 16:01 Ответить
Этот референдум - наитупейший манёвр был бы. При любом результате выводящий людей на майдан.
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01.02.2021 14:41 Ответить
Помнится раньше был запрет о референдуме по целостности территории Украины и ее независимости. Теперь же какие-то странные запреты, а главных запретов нет. Такое впечатление, что нас хотят "слить" Рашке...
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01.02.2021 14:42 Ответить
Не сольют . Их кучка , нас миллионы .
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01.02.2021 14:45 Ответить
Так и есть. Сольют Украину рашке очень скоро - год.ДВА. Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 7065
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01.02.2021 14:46 Ответить
Разумков все понял: сейчас у клоуна отберут булаву в связи с недееспособностью занимать пост президента и вуаля, пост Верховного по Конституции переходит спикеру!
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01.02.2021 14:42 Ответить
Шмаркля торопится потратить государственные 2 млд дол. денег, чтобы потом объявить дефолтЮ и отдаться Московии.
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01.02.2021 14:48 Ответить
адекватных мнений и предложений, моня не услышал НИ РАЗУ!!! он не управляет страной. а ты второй человек в стране. ДЕЛАЙ ЧТО ТО!!!!!!!!
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01.02.2021 14:50 Ответить
Я провів би один референдум з єдиним питанням "Ви вважаєте себе громадянином держави Україна" так чи ні? І тоді ми б хоч щось почали розуміти про самих себе післа майже 30 років формального існування як держава!
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01.02.2021 14:51 Ответить
Ну, никто же не держит. Пусть переезжают в любую страну.
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01.02.2021 14:58 Ответить
Хай їдуть, я точно не проти. От тільки це не для них референдум, а для нас. Аби почати довіряти власним співгромадянам. Або таки поставити хрест на нашій державності.
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01.02.2021 15:02 Ответить
Цими даними також будуть маніпулювати.
Геть здуріли з цими пропозиціями.
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01.02.2021 15:33 Ответить
Тобто я і на вас полюю ? Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 9373
Та ніби ні. Ви, як і решта, потрапили на очі.
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01.02.2021 16:35 Ответить
Нужно в Украине провести референдум о земле
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01.02.2021 14:55 Ответить
А разве Стефанчук не говорил, что такой референдум недопустим и не предусмотрен в законе? Только если увеличение. Крым и Донбасс итак украинские деюре.
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01.02.2021 14:56 Ответить
Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 6176Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться" - Цензор.НЕТ 2919
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !
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01.02.2021 15:06 Ответить
Согласен. Тут нечего обсуждать, да и механизмов правовых нет проводить референдум.
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01.02.2021 15:01 Ответить
Ідіот! Самі не повернуться. Крим окупований ворогом і будь який спротив там задушено ******! Потрібно повертати. І що ж ти, падло, для цього зробив? В шоколадний глаз ***** заглядав два роки?
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01.02.2021 15:17 Ответить
Разгоняют ажиотаж падлюки
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01.02.2021 15:28 Ответить
Зеля хочет узаконить Крым росийским
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01.02.2021 17:33 Ответить
Они совсем идиоты?
Здесь нечего референдить! И обсуждать нечего.
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01.02.2021 17:51 Ответить
Вся ця зеленобобикова команда диверсантів на екран мовить одне, а робить інше. Тепер всі так. Одне питання,як ми будемо дивитись в очі дітям через місяць,півроку чи рік, коли країни не буде?!
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19.06.2021 20:38 Ответить
 
 