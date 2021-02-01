Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что на видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва из госбюджета не было потрачено ни копейки.

Об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ни копейки бюджетных средств не было использовано. У меня достаточно профессиональная команда, которая порой работает круглосуточно. Вы увидели результат ее работы. Тратить на это средства из бюджета точно не стоит", - отметил Разумков.

На вопрос журналистов, стоит ли воспринимать ролик как возможность появления новой партии во главе с ним, Разумков заметил: "Давайте не заниматься конспирологией".

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