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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Разумков Дмитрий (1521)

Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что на видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва из госбюджета не было потрачено ни копейки.

Об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ни копейки бюджетных средств не было использовано. У меня достаточно профессиональная команда, которая порой работает круглосуточно. Вы увидели результат ее работы. Тратить на это средства из бюджета точно не стоит", - отметил Разумков.

На вопрос журналистов, стоит ли воспринимать ролик как возможность появления новой партии во главе с ним, Разумков заметил: "Давайте не заниматься конспирологией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. ВИДЕО
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Топ комментарии
+3
А если тайные спонсоры, то не повод ли это обратить внимание для НАБУ????
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01.02.2021 15:00
+1
Реально , они смешные . У этих клоунов нет чувства юмора . Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков - Цензор.НЕТ 8691
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01.02.2021 14:58
+1
Опять мама?????
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01.02.2021 14:58
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Реально , они смешные . У этих клоунов нет чувства юмора . Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков - Цензор.НЕТ 8691
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01.02.2021 14:58 Ответить
Опять мама?????
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01.02.2021 14:58 Ответить
А если тайные спонсоры, то не повод ли это обратить внимание для НАБУ????
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01.02.2021 15:00 Ответить
если они, то роликом ли все это тайное ограничилось?
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01.02.2021 15:13 Ответить
Еще один гетьман,разумков.Мало нам пети и вовы.
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01.02.2021 15:00 Ответить
Пшла нах, шарійська *****.
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01.02.2021 15:10 Ответить
А ось вихована людина, після слова *****, написала б будь ласка!
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01.02.2021 15:34 Ответить
Значить передвиборча кампанія зеленого ригоанала стартувала. А заява про недопустимість референдуму по території України на фоні натяку старпера Кравчука має на меті підкинути рейтинг рига на +100500%.
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01.02.2021 15:03 Ответить
ломбарды творят чудеса) очень хочется мальчику страной порулить....
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01.02.2021 15:04 Ответить
не голосовал за витренку и уже со-сегодня украина покупает электричество у рф...
пишут - получает, будто это слово что-то меняет
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01.02.2021 15:16 Ответить
команда которая работает над роликами?
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01.02.2021 15:04 Ответить
А зачем его вообще делать? Рада, как по мне, не работает и еще не скоро будет работать...Так просиживает штаны .Может будет создана коаллиция с Бют и еще с кем-то...Тогда и заработает.А пока что там нету Спикера и большинства....Все в стране ЕРМАК решает - хотя мы его и не выбирали....ОП - вместо РАДЫ....Дожились(.
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01.02.2021 15:04 Ответить
638 миллиардов гривен
Именно столько долгов набрала ЗекоМанда за 2020 год.
Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков - Цензор.НЕТ 7172

22,7 миллиарда долларов за год - рекорд за всю историю Украины. По 47 тысяч гривен (или 1680 долларов) долга на каждого из 13,5 миллионов избирателей Зеленского, неспособных отличить кино от реальности. Причём долга под 7-15% годовых - мы же помним, как весело продавали ОВГЗ в ожидании денег от МВФ. Причём долг продолжает расти, как и хроническая дыра в бюджете.

Ну что, зебилы, готовы уже золотые зубы на Майдан нести? Самое время.
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01.02.2021 15:06 Ответить
Значится, видео в новостях чуть ли ни на каждом канале недостаточно. Нужно еще и рекламный ролик о начале нового раунда бездеятельности парламента запилить... Творческий подход, однако!
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01.02.2021 15:08 Ответить
Ну чому, ВР у нас аж занадто дієва.
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01.02.2021 15:10 Ответить
За чиї!? Спонсорів!? Почалась передвиборча компанія!? Ці ідіоти порушують закони і відверто в цьому признаються!
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01.02.2021 15:09 Ответить
А не міг навіть уявити, що зможу побачити такий *********** совок. Це просто жах.
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01.02.2021 15:09 Ответить
Наслаждайся.
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01.02.2021 15:12 Ответить
Чим?
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01.02.2021 15:15 Ответить
ущерб от "героев" этих роликов на много-много порядков больше, чем стоимость самого ролика. Так что особо бессмысленно втирать народу про бюджетные копейки, в то время, когда из бюджета вымываются миллиарды.
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01.02.2021 15:12 Ответить
Интересно, а за какие деньги раньше делались подобные ролики, ведь не Разумков-же их выдумал? Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков - Цензор.НЕТ 3472
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01.02.2021 15:18 Ответить
а тогда за чьи?? Неужто игорявалерича...не смешите меня
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01.02.2021 15:30 Ответить
Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков - Цензор.НЕТ 7900
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01.02.2021 15:47 Ответить
Не за бюджетні!? А за чиї? Щось тхне корупцією!
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01.02.2021 18:24 Ответить
 
 