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Видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады делали не за бюджетные деньги, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что на видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва из госбюджета не было потрачено ни копейки.
Об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Ни копейки бюджетных средств не было использовано. У меня достаточно профессиональная команда, которая порой работает круглосуточно. Вы увидели результат ее работы. Тратить на это средства из бюджета точно не стоит", - отметил Разумков.
На вопрос журналистов, стоит ли воспринимать ролик как возможность появления новой партии во главе с ним, Разумков заметил: "Давайте не заниматься конспирологией".
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показать весь комментарий01.02.2021 15:00
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+1 Стас Белов fce31e0a
показать весь комментарий01.02.2021 14:58
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пишут - получает, будто это слово что-то меняет
Именно столько долгов набрала ЗекоМанда за 2020 год.
22,7 миллиарда долларов за год - рекорд за всю историю Украины. По 47 тысяч гривен (или 1680 долларов) долга на каждого из 13,5 миллионов избирателей Зеленского, неспособных отличить кино от реальности. Причём долга под 7-15% годовых - мы же помним, как весело продавали ОВГЗ в ожидании денег от МВФ. Причём долг продолжает расти, как и хроническая дыра в бюджете.
Ну что, зебилы, готовы уже золотые зубы на Майдан нести? Самое время.