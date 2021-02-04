"Только что мусора приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан", - нардеп Лерос
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Нардеп Гео Лерос говорит, что не скрывается ни от кого. А визит правоохранителей считает давлением и запугиванием его родителей.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Только что мусора приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан.
Сестра отказалась общаться, но участковый пытался через дверь завалить кучей вопросов типа:
- Часто ли я бываю по этому адресу?
- Храню ли здесь оружие?
И прочее...
Я не от кого не прячусь, все знают где меня найти.
Давить / запугивать моих родителей это низко, хотя и прогнозируемо, когда правоохранительные органы в руках Татарова.
Может из-за Ермака и Татарова мы не в НАТО, Владимир Зеленский?" - рассказал Лерос.
Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
фраера...
- Ты ему закусить дай, он уж выпил!(с)
Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?
За весь минулий рік "Великого Крадівництва" на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн. Для порівняння, за Порошенка було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн. Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей. За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті, дороги, про які говорив Зеленський завершенні у верхньому шарі. Переважно це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення. Проте, кого це цікавить? Головне ж пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
2. 2 до 9 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані. Проживав президент в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).
3. З 19 до 29 липня голова держави відпочивав на «дачі Хрущова», що на острові Бірючий у Херсонській області.
4. З 26 вересня президент України перебував на Закарпатті в санаторному комплексі «Деренівська Купіль». У ЗМІ писали, що очільник держави відпочивав в одному з найкращих санаторних комплексів регіону кілька днів.
5. З 31 грудня відпочинок Зеленського і його сім'ї в західній резиденції в Гуті Івано-Франківської області.
Просто в своих предвыборных спичах, Зеленский говорил, что именно воровство является главной и единственной причиной бедности, низких зарплат и низкого уровня жизни.
Спустя два года ничего не изменилось, какие можно сделать выводы из этого:
Либо попередник так же был честен и ничего не воровал, либо Зеленский он такой же точно вор как и попередник.
Я ничего не упустил ?
Подумав Вава, що всі президенти Макрон, Меркель, Трамп бачили який я клоун, а Байден тільки заступив і зовсім нічого не знає. Треба себе показати.
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему.
Позорище! И куда мы стремимся с таким "рюкзаком"?