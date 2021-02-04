РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4333 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
9 454 41
Зеленский (16530) НАТО (8936) Нацполиция (15730) Ермак Андрей (1185) Лерос Гео (377) Татаров Олег (349)

"Только что мусора приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан", - нардеп Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Гео Лерос говорит, что не скрывается ни от кого. А визит правоохранителей считает давлением и запугиванием его родителей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Только что мусора приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа", которые не голосовали за назначение Витренко в декабре, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос

Сестра отказалась общаться, но участковый пытался через дверь завалить кучей вопросов типа:

- Часто ли я бываю по этому адресу?

- Храню ли здесь оружие?

И прочее...

Я не от кого не прячусь, все знают где меня найти.

Давить / запугивать моих родителей это низко, хотя и прогнозируемо, когда правоохранительные органы в руках Татарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?

Может из-за Ермака и Татарова мы не в НАТО, Владимир Зеленский?" - рассказал Лерос.

Только что мусора приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан, - нардеп Лерос 01

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Это ответ на вопрос...


Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?
показать весь комментарий
01.02.2021 15:02
+8
зеля , у нас ещё остались "мусара" ? "Только что мусара приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 8683
показать весь комментарий
01.02.2021 15:01
+7
зелену шайку лихоманить..
показать весь комментарий
01.02.2021 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеля , у нас ещё остались "мусара" ? "Только что мусара приходили искать меня в квартире моих родителей, где я не прописан", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 8683
показать весь комментарий
01.02.2021 15:01 Ответить
у нас и небыло их
фраера...
показать весь комментарий
01.02.2021 15:05 Ответить
· - Не расстраивайтесь, вы такой интересный мужчина. Выпейте.
- Ты ему закусить дай, он уж выпил!(с)
показать весь комментарий
01.02.2021 15:01 Ответить
зелену шайку лихоманить..
показать весь комментарий
01.02.2021 15:02 Ответить
Это ответ на вопрос...


Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?
показать весь комментарий
01.02.2021 15:02 Ответить
Мнений много тут на форуме. И по этому анонсу тоже напишут. Есть такое. А ведь именно ЗЕ и смог поставить так вопрос! Ну давайте согласимся. Ведь он с бюджета не тырил. А кто из всех презов предыдущих мог бы так спросить? Даже смешно. Потому что сразу бы и ответили такому любому. А этому не ответишь. Он не вор.
показать весь комментарий
01.02.2021 15:27 Ответить
"Ведь он с бюджета не тырил." - это Вы лихо завернули "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 4038 . Он начал своё ************* именно с этого! Вместо начала работы, это чмо поехало на отдых то в Одессу то в Турцию. А по трудовому законодательству отпуск положен после 11 месяцев труда!
показать весь комментарий
01.02.2021 15:33 Ответить
Ну если только такое нарушение трудового кодекса--то вор тоже сойдёт с него. Вы и правда думаете что за счёт профсоюза или государства поехал? Речь то шла о серьёзном. Сколько лет нас водят за нос западники всевозможные, сами при этом занимаясь дешёвой демагогией. Европа особенно. А по части 11 месяцев мне знакомо это дешёвое явление при первом году работы. Я вот 2 мая надеюсь скушать 68 пасочку в своей жизни. Ведь сразу указал что мнений много.
показать весь комментарий
01.02.2021 15:48 Ответить
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект Велике Будівництво і дійшли до шокуючих висновків. За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва" на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн. Для порівняння, за Порошенка було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн. Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей. За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті, дороги, про які говорив Зеленський завершенні у верхньому шарі. Переважно це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення. Проте, кого це цікавить? Головне ж пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
показать весь комментарий
01.02.2021 16:45 Ответить
Как неожиданно!😄
показать весь комментарий
01.02.2021 17:03 Ответить
Главное написать,"Журналісти Deutsche Welle дослідили ",а дальше можно лепить горбатого.
показать весь комментарий
01.02.2021 17:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
показать весь комментарий
01.02.2021 18:13 Ответить
https://www.dw.com/uk/velyke-budivnytstvo-skilky-dorih-naspravdi-zbuduvav-zelenskyi-video/a-56277091
показать весь комментарий
01.02.2021 18:22 Ответить
Спочатку подивись повністю відео сам, а потім пересилай, бо прислав ти мені, те саме розслідування в якому показують, що "вдесятеро більше, ніж за попередні 10 років" - брехня і маніпуляція клоунів.
показать весь комментарий
01.02.2021 18:49 Ответить
Сколько оно украло из бюджета по итогу мы узнаем из следствия. Сколько уже нашли, указанно в выше стоящем комментарии. Я же указал на то, что это недоразумение начало по факту "воровать" из бюджета с первых дней на посту. И да, это не мои домыслы, факт бюджетных расходов на эти поездки уже давным давно доказан. Просто в том количестве факапов ***********, которое было с момента его инаугурации, многие факты становятся просто бледными.
показать весь комментарий
01.02.2021 16:54 Ответить
1. 31 грудня 2019 року до 2 січня 2020 року в Буковелі Івано-Франківської області.

2. 2 до 9 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані. Проживав президент в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

3. З 19 до 29 липня голова держави відпочивав на «дачі Хрущова», що на острові Бірючий у Херсонській області.

4. З 26 вересня президент України перебував на Закарпатті в санаторному комплексі «Деренівська Купіль». У ЗМІ писали, що очільник держави відпочивав в одному з найкращих санаторних комплексів регіону кілька днів.

5. З 31 грудня відпочинок Зеленського і його сім'ї в західній резиденції в Гуті Івано-Франківської області.
показать весь комментарий
01.02.2021 16:35 Ответить
вот так он и учился наверно в криворожском ВУЗе - квн-ил, папа прикрывал его отсутствие, прогуливал, якобы занят КВН-ом, диплом написали ему, работать не любит, а только кривляться
показать весь комментарий
01.02.2021 18:33 Ответить
Ну, Вы, батенька, и даете... А "строительство дорог", где "выигрывают" фирмы лиц, приближенных к императору? А "закупка" вакцин? Я уже не говорю о Татарове, разборках в СБУ, пленках Лероса и т.д.
показать весь комментарий
01.02.2021 16:11 Ответить
"Он не вор.." - а 41 млн. долларов, выведенный в оффшор зелёнкиным в ходе "операции" по воровству денег вкладчиков Привата его хозяином - каламойшей - это что? Не говоря уже о неуплаченных налогах в период 2015-2019гг... Или кто-то думает, что это забудут? В НАБУ эти материалы подшиваются
показать весь комментарий
01.02.2021 16:35 Ответить
"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 3386
показать весь комментарий
01.02.2021 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
показать весь комментарий
01.02.2021 18:15 Ответить
Ты тупой зебил. И Зеля твой тупой. Такой вопрос Байдену мог задать только полный олигофрен. Паралельно открыв против Президента США уголовное дело.
показать весь комментарий
01.02.2021 17:24 Ответить
Но если он не вор, то почему бюджет дефицитный, почему нет резкого скачка уровня жизни и зарплат ? Почему валюта не укрепляется до 8 за 1 доллар ? )
Просто в своих предвыборных спичах, Зеленский говорил, что именно воровство является главной и единственной причиной бедности, низких зарплат и низкого уровня жизни.
Спустя два года ничего не изменилось, какие можно сделать выводы из этого:
Либо попередник так же был честен и ничего не воровал, либо Зеленский он такой же точно вор как и попередник.
Я ничего не упустил ?
показать весь комментарий
01.02.2021 17:50 Ответить
"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 5207
Подумав Вава, що всі президенти Макрон, Меркель, Трамп бачили який я клоун, а Байден тільки заступив і зовсім нічого не знає. Треба себе показати.
показать весь комментарий
01.02.2021 16:28 Ответить
Не в НАТО потому, что клоун клал на НАТО и нарушает все договора с ними. Точнее, в том числе из-за этого. Есть и другие причины. Но вот то, что клоуна понесло - это факт.
показать весь комментарий
01.02.2021 15:02 Ответить
Дмитрий Нескоромный был человеком из кадровой команы Андрея Богдана (они знакомы с 2011 г. ), назначенный по его протекции заместителем главы СБУ (01.07.2019 № 473/2019 ), а потом и первым заместителем главы СБУ (08.11.2019 № 827/2019).
Через месяц после увольнения Богдана (11.02.2020 № 46/2020) и назначения Ермака, Нескоромный был уволен с должности первого заместителя главы СБУ, но оставлен в штате СБУ (13.03.2020 № 84/2020).
А через пару недель (29.03.2020 г.) фрагменты оперативной разработки брата Ермака, торгующего государственными должностями были оглашены депутатом Гео Леросом.
Но службе внутренней безопасности СБУ возглавляемой бывшим "прокурорским" понадобился почти год (!) чтобы найти источник утечки.
Но задержать Нескоромного означало снова запустить это уже давно заглушенное дело - потому был выбран вариант чисто уголовный - покушение на Наумова.
Объяснение Нескоромного в ОПУ ничего не решили и он бросился за помощью к хорошим людям, которые и вывезли его за границу.
Самое смешное во всем этом что записи по заданию Наумова вел сам Расюк , которому не хватило ума понять, что сидеть тоже придется ему. ‎
показать весь комментарий
01.02.2021 15:17 Ответить
Полиция приходит по указанию кого-то.Скорее прокуратуры.А её узаконенный стиль,ручное управление.Получили указивку,будут выполнять.Уже около 2-х лет выполняют очевидный заказ от гаранта по Порошенка.Увы-это наше действительность.
показать весь комментарий
01.02.2021 15:18 Ответить
Ну пришел участковый и что?
показать весь комментарий
01.02.2021 19:34 Ответить
Без причины прихода не было бы. Участковый пришёл с определёнными вопросами и явно не чая попить..Какая-то цель была.А для того,чтобы её выполнить,надо получить задание.То,что происходит при зелёных в стране вполне логично предположить,от кого это исходит и для чего.
показать весь комментарий
01.02.2021 20:22 Ответить
Причина прихода участкового, в том что он участковый. И ко мне заходит участковый, но я понятия не имел что это оказывается политическое давление Татарова. А Лерос раздувает все так, как вроде его там пришла рота "Корда" задерживать. А когда патрульный автомобиль рядом с ним проезжает он тоже пишет, что за ним группу захвата послали?
показать весь комментарий
01.02.2021 21:01 Ответить
Приход участкового не причина,а следствие.Он на государственной службе.Так как у нас организована исполнительная власть и комента Лероса не надо.В Европе и Америки рае не работают государственные институты.Хочу житиь в Украине,но по законам Европе и Америке.Беззакония с приходом зелёных увеличилось.
показать весь комментарий
02.02.2021 13:30 Ответить
При "потужном" министре какие еще могут быть мусора? "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 4133
Позорище! И куда мы стремимся с таким "рюкзаком"?
показать весь комментарий
01.02.2021 15:19 Ответить
Мусор як та собака - сказали і готов виконувати. Так він і в Африці мусор
показать весь комментарий
01.02.2021 15:34 Ответить
а, что это за сленг такой у зеленого чурки?
показать весь комментарий
01.02.2021 16:07 Ответить
Люди, схаменіться! Ці "мусора" -ваші діти , брати, рідні, друзі... Чи може це інші люди? Шкода, що такі такі слова лунають з вуст народних депутатів
показать весь комментарий
01.02.2021 16:12 Ответить
Особисто мені дуже хочеться,щоб у нас була поліція.Але,на жаль,поки що в нас мусарня.
показать весь комментарий
01.02.2021 17:06 Ответить
Ну кто ж його посадит, ОН же памятник "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 45 "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 45 "Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 45
показать весь комментарий
01.02.2021 16:15 Ответить
Лерос - красавец! Говорит что думает и не боиться ни зенелоха, ни его кодло)) Так держать!
показать весь комментарий
01.02.2021 16:59 Ответить
Лероса исключили из фракции аж бегом. А Дубинского ссат, патаму что бабушка Беня денежков перестанет платить. Пора переименовать партию. Не "Слуги народа", а "Враги народа".
показать весь комментарий
01.02.2021 17:28 Ответить
Что-то участковый возбудился.... Никак медаль снится, а его начальнику - орден.
показать весь комментарий
01.02.2021 19:19 Ответить
Ну пришел участковый и что? Это что страшно-опасное давление?
показать весь комментарий
01.02.2021 19:37 Ответить
 
 