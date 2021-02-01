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Новости Политика Украины
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выборы (24317) Деркач Андрей (124) Зеленский (16530) санкции (10615) США (23182) Дубинский Александр (413)

Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в Украине было возбуждено уголовное производство по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Обязательно. И не только в отношении этих депутатов. А в отношении всех. Я хочу, чтобы было заведено уголовное производство по этому поводу. Я начинал об этом говорить, как из кабинета Порошенко была (осуществлена. - Ред.) запись разговора с Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан, кем он была записан, кому он был передан или продан - этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, будет ли реакция украинского правосудия в отношении депутатов, против которых введены санкции за вмешательство в выборы в США.

При этом он подчеркнул, что хочет, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии.

"Депутатами какой партии они бы ни были. Ни одна партия не должна отвечать за того или иного человека. Люди должны отвечать за то, что они делают. И поэтому (следует. - Ред.) поднимать вопрос о лишении мандатов, выходе из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие посты до моего президентства. Все, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству".

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Смотрите также: Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Так шо, Вовчик, ты сам себя решил посадить?
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01.02.2021 15:03
+21
дерьмак должен быть первым в списке
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01.02.2021 15:02
+18
шо такое сегодня? бенефис ил сольник у преЗЕдента...
ну прямо что ни новость...то перлы великого реформатора-борцуна-побездуна...в одном лице
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01.02.2021 15:08
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дерьмак должен быть первым в списке
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01.02.2021 15:02 Ответить
👏👍 -🤢🤡 зеленский ты первый !!!! 😜
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01.02.2021 15:46 Ответить
У Зелупенского первый в списке будет Порошенко
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01.02.2021 15:56 Ответить
Вова, а ты хорошо подумал? Уверен что у Саши своих наработок о тебе нет????
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01.02.2021 15:02 Ответить
ой-вей, напрацьовано на тебе теж достатньо..
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01.02.2021 15:03 Ответить
Так шо, Вовчик, ты сам себя решил посадить?
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01.02.2021 15:03 Ответить
Ты уже дал им по 400 тыщ зарплаты, теперь ещё и премии выпишеш?
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01.02.2021 15:05 Ответить
- Я хочу, чтобы было заведено... (с)

- я так хочу чтобы лето не кончалось чтоб оно за мною мчалось... (с)
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01.02.2021 15:05 Ответить
"Ни одна партия не должна отвечать за того или иного человека"
Чує Віслюк, що від його партії невдовзі залишаться ріжки та ніжки.
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01.02.2021 15:05 Ответить
хто передав Деркачу (чи прямо в ФСБ?) з президентського архіву записи розмов Байдена і Порошенка?
Оприлюднення цих записів (навіть зпадскуджених компіляцією) також є втручанням у вибори в США.
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01.02.2021 15:06 Ответить
І відкрив справу проти Байдена! Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 28
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01.02.2021 15:06 Ответить
шо такое сегодня? бенефис ил сольник у преЗЕдента...
ну прямо что ни новость...то перлы великого реформатора-борцуна-побездуна...в одном лице
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01.02.2021 15:08 Ответить
Читайте не только заголовок. Это всё отрывки из его интервью
[...об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента ]
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01.02.2021 15:26 Ответить
А в какой статье закона у нас наказывают за вмешательство в выборы других стран? Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3497
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01.02.2021 15:08 Ответить
вова выборы президента США (и подготовка к ним) проходили уже во время твоего президентства! так что можете сермаком заиграться так что результат будет неоднозначный.....
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01.02.2021 15:12 Ответить
Коротше-ось-ось самі на себе вийдуть) Беділ для)
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01.02.2021 15:12 Ответить
Коли ЗЕ каже "скоро будуть результати" то це відразу починає напружувати - когось для звітності можуть і арештувати, але результатів все одно не буде...
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01.02.2021 15:12 Ответить
А как же ты клоун? Кто на своей последней так называемой пресс конференции на лужайке для своих отсосов ,угрожал расследованием Байдену и Порошенко?Я думаю ,что у ФБР ,точно есть наработки.
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01.02.2021 15:15 Ответить
ох, поцреот, зря ты так...
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01.02.2021 15:15 Ответить
Балабол... а кримінальні справи на Байдена?
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01.02.2021 15:16 Ответить
Це усталена практика записувати офіційну телефонну розмову президента з керівниками інших країн і в цьому не має криміналу. Важливо інше. Запис розмови може бути оприлюднено тільки з дозволу президента або голови його адміністрації. Оприлюднення плівок Деркача співпало з приходом на посаду голови ОПУ Єрмака. Тому питання одне. Хто дав Деркачу записи розмови Порошенка з Байденом, Єрмак чи Зеленський?
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01.02.2021 15:17 Ответить
Такое впечатление что ЗЕбила сегодня посадили на бутылку и он на ней ерзает не переставая. Из рта этого гнусавого скунса вылетает один маразм за другим
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01.02.2021 15:18 Ответить
Есть булава, бери и разбирайся с ее помощью сам со своими слугами. Меньше денег уйдет из бюджета.
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01.02.2021 15:27 Ответить
И это слова президента? Тот кто отдал за это недоразумение свой голос ПОЦ!
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01.02.2021 15:33 Ответить
Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1310 Всі в очікуванні.але отримати повинен кожен ворог. Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 94
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01.02.2021 15:35 Ответить
когда будут результаты по ворам из власти ???
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01.02.2021 15:37 Ответить
В результате следствие должно выйти на шмарклю, которая вкупе с Трампом шила дела на Байдена-младшего с помощью "на 100% своего прокурора". Вся эта лажа привела к процедуре импичмента Трампа, ну а чем наша зеленая сопля хуже? Импичмент клоуну!
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01.02.2021 15:38 Ответить
Переобулся , что ли???? Во что животворящий Байден может сделать..
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01.02.2021 15:51 Ответить
Чето в связи с этим мне вспоминается сиплый коротышка, который полгода назад чето блеял, что надо бы расследовать коррупцию в разговорах Порошенко и Байдена. Кто, кто, кто это сделал? (ц) ))
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01.02.2021 15:59 Ответить
зебоба прилюдно повесится или в элитную тюрягу заселится?))))
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01.02.2021 16:10 Ответить
Всё понятно, снова Порошенко виноват.
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01.02.2021 16:22 Ответить
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:42 Ответить
То Зе вже зібрався давати свідчення? Особистий наказ про відкриття справ проти Байдена-Порошенко, бездіяльність з приводу плівок Деркача - показовий приклад втручання у вибори
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01.02.2021 16:48 Ответить
Зебіл вже не знає яку позу прийняти перед Байденом.
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01.02.2021 16:50 Ответить
Трамп звонить Зєлі і прямим текстом наказує йому мочити свого конкурента Байдена разом з сином...Зєля руку під козирьок,каже "єсть!",у мєня стопроцентно свой пракурор і Байдену соотвествєнно капец...
Питання - це не втручання в американські вибори?
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01.02.2021 17:15 Ответить
Вова , ты будешь аресты на территории США проводить ? Лично ?
.
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01.02.2021 20:06 Ответить
ЩО НЕ ГОВОРІТЬ , а президент реально , на очах починає мінятися .
Щось відбулося серйозне .
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01.02.2021 20:32 Ответить
 
 