Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию ВР: Завершение земельной реформы и игорный бизнес
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Слуге народа" рассказали о планах фракции на пятую сессию Верховной Рады. Планируется завершить земельную реформу, реформирование энергорынка и рынка игорного бизнеса.
Об этом в ходе Согласительного совета ВР рассказал первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это завершение земельной реформы, которого все ждут, но кто-то и боится. Не завершен вопрос по игорному бизнесу, там нужно все-таки до ума довести налоговую нагрузку, потому что должна работать система", - отметил парламентарий.
По его словам, на повестке дня находится и вопрос большой приватизации, которая была заблокирована из-за пандемии.
"Нужно заниматься реформой энергорынка, что мы поняли благодаря тарифной истории. Нужно довести децентрализацию до конституционного состояния, то есть принять изменения в Конструкцию, связанные с новым форматом власти с префектурами", - рассказал Корниенко.
Нардеп заверил, что ближе к концу года возможно будет говорить о полноценной налоговой реформе.
"Экономические планы нашей партии неизменны, мы работаем над нулевой декларацией, над налогом на выведенный капитал. И я думаю, что ближе к середине или к концу года будем говорить о налоговой реформе полноценной", - сказал депутат.
Кроме того, на повестке дня сессии реформа соцзащиты, поддержка армии и инфраструктурные проекты.
Пожалуйста, подождите...
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
Надо ж будет упеть прибарахлиться до этого
Спитали би в людей, вам би накидали пропозицій.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ