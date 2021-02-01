Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию ВР: Завершение земельной реформы и игорный бизнес

В "Слуге народа" рассказали о планах фракции на пятую сессию Верховной Рады. Планируется завершить земельную реформу, реформирование энергорынка и рынка игорного бизнеса.

Об этом в ходе Согласительного совета ВР рассказал первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.



"Это завершение земельной реформы, которого все ждут, но кто-то и боится. Не завершен вопрос по игорному бизнесу, там нужно все-таки до ума довести налоговую нагрузку, потому что должна работать система", - отметил парламентарий.

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По его словам, на повестке дня находится и вопрос большой приватизации, которая была заблокирована из-за пандемии.

"Нужно заниматься реформой энергорынка, что мы поняли благодаря тарифной истории. Нужно довести децентрализацию до конституционного состояния, то есть принять изменения в Конструкцию, связанные с новым форматом власти с префектурами", - рассказал Корниенко.



Нардеп заверил, что ближе к концу года возможно будет говорить о полноценной налоговой реформе.

"Экономические планы нашей партии неизменны, мы работаем над нулевой декларацией, над налогом на выведенный капитал. И я думаю, что ближе к середине или к концу года будем говорить о налоговой реформе полноценной", - сказал депутат.



Кроме того, на повестке дня сессии реформа соцзащиты, поддержка армии и инфраструктурные проекты.