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Новости Политика Украины
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Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию ВР: Завершение земельной реформы и игорный бизнес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко рассказал о планах

В "Слуге народа" рассказали о планах фракции на пятую сессию Верховной Рады. Планируется завершить земельную реформу, реформирование энергорынка и рынка игорного бизнеса.

Об этом в ходе Согласительного совета ВР рассказал первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это завершение земельной реформы, которого все ждут, но кто-то и боится. Не завершен вопрос по игорному бизнесу, там нужно все-таки до ума довести налоговую нагрузку, потому что должна работать система", - отметил парламентарий.

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По его словам, на повестке дня находится и вопрос большой приватизации, которая была заблокирована из-за пандемии.

"Нужно заниматься реформой энергорынка, что мы поняли благодаря тарифной истории. Нужно довести децентрализацию до конституционного состояния, то есть принять изменения в Конструкцию, связанные с новым форматом власти с префектурами", - рассказал Корниенко.

Нардеп заверил, что ближе к концу года возможно будет говорить о полноценной налоговой реформе.

"Экономические планы нашей партии неизменны, мы работаем над нулевой декларацией, над налогом на выведенный капитал. И я думаю, что ближе к середине или к концу года будем говорить о налоговой реформе полноценной", - сказал депутат.

Кроме того, на повестке дня сессии реформа соцзащиты, поддержка армии и инфраструктурные проекты.
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Топ комментарии
+6
Значит будут ГРАБИТЬ ... Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию: Завершение земельной реформы и игорный бизнес - Цензор.НЕТ 4771
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01.02.2021 15:35
+5
Как раз то что больше всего волнует Украинцев....ИПАНУЛИСь на всю голову вместе с Зеленским(.
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01.02.2021 15:35
+4
Останнє продати і гратись...Гіганти -реформатори...
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01.02.2021 15:39
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Значит будут ГРАБИТЬ ... Корниенко рассказал о планах "СН" на пятую сессию: Завершение земельной реформы и игорный бизнес - Цензор.НЕТ 4771
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01.02.2021 15:35 Ответить
Курс на знищення генофонду.
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01.02.2021 15:36 Ответить
З таким настроєм- обов'язково будуть!
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01.02.2021 15:37 Ответить
У слуг народа всего лишь одна идеология-свой желудок и собственный карман.В этом они едины и готовы на ручное управление от президента.И это подтверждено фактами на протяжении их депутатской деятельности.Да и о дотациях от толстосумов из головы не выбросят.
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01.02.2021 16:17 Ответить
Це тому вони зняли з себе недоторканість?
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01.02.2021 16:26 Ответить
Кто это Вам сказал о снятии недоторканности. И Вы поверили?.Когда всё то,что не подтвержденно фактом,то это унылая х...Я на практике при ссср постоянно с этим жил.Ещё раз: не пересказывайте мошенников и проходимцев и тогда не будете обманутыми.
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01.02.2021 17:11 Ответить
ти вже якось визначся, якого ти полу. "жил" він в СРСР з ім'ям Маргарита.)))
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01.02.2021 17:14 Ответить
У меня планшет зарегистрирован на имя жены.Но тебе явно важно,какую лапшу тебе развешивают твои балоболы,чтобы не было мозгов,присоеденялся к стаду бездумных дружным строем идущим в светлое будущее под руководством партии. Предыдущие твои посты не со мной,вполне понятливо говорят о тебе и о твоей ориентации во всех областях жизни.Явно потомок страны советов у которых комуняки напрочь выбили мозги.Верь,что с таким настроем как у этой недолугой власти тебя ждет светлое будущее.И не ошибся в своей интуиции, кто такой и ориентации на опзжопников и создание общества по лекалам ссср.
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01.02.2021 18:05 Ответить
Планшет в нього на ім'я дружини зареєстровано... Да ти бронтозавр з таким розумінням комп' ютерів. Все, не сміши більше.
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01.02.2021 18:09 Ответить
Радует.что бронтозавр гораздо ближе к человеку по развитию,чем птеродактель, но ты и до этого уровня не поднялся.,ты настоящая инфузория туфелька.Для тебя знатока компьютера надо знать,что это инструмент для пользователя, в который вложена программа (алгоритм) его величеством ЧЕЛОВЕКОМ. Даже обезьяны некоторые операции на нём лучше делают, чем человек.И для тебя, с ограниченным умом, он крайне необходим,чтобы пересказывать чужие слова кем то написанные .И видно по тебе,чему тебя учили в школе на прочь забыто или тобой не выучено. Не одна компьютерная программа не выиграла спор у меня на практике(В технических вопросах) и такой программы пока ещё в мире нет.Для тебя знатока компьютера, дальше общаться с тобой не имеет смысла .Если ответишь подтвердишь свою принадлежность к роду простейших.
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01.02.2021 19:06 Ответить
Нудно, навіть не читатиму.
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01.02.2021 19:08 Ответить
"присоедЕнялся" воно мені пише...)))
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01.02.2021 18:11 Ответить
Так уже вовсю грабют. Зеленая напасть расселась уже на всех злачных местах, чтоб грабить в турбореме. Пока не снесут.
Надо ж будет упеть прибарахлиться до этого
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01.02.2021 15:42 Ответить
Хорошо хоть Барыгу снесли а то бы уже грабить было нечего. Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес - Цензор.НЕТ 6676
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01.02.2021 16:41 Ответить
Да, грабят и будут грабить - быдло проголосовавшее за тупого ватного клоуна должно быть наказано. Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес - Цензор.НЕТ 346
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01.02.2021 15:57 Ответить
Ну тут как сказать ,если бы проголосовали за Барыгу то пожалуй грабить было уже нечего и не у кого ... Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес - Цензор.НЕТ 4638
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01.02.2021 16:40 Ответить
Что там с рейтингом ?
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01.02.2021 15:35 Ответить
Как раз то что больше всего волнует Украинцев....ИПАНУЛИСь на всю голову вместе с Зеленским(.
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01.02.2021 15:35 Ответить
Нічого кращого ви не вигадали.
Спитали би в людей, вам би накидали пропозицій.
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01.02.2021 15:35 Ответить
Непогані планы, особливо податок на виведений капітал, який ще Порох обіцяв.
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01.02.2021 15:35 Ответить
На счёт "земельной реформы" у них пупки развяжутся. А може догадаются величину продаваемого участка уменьшить до 20 га.
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01.02.2021 15:38 Ответить
"Непогані планЫ" - прокол бота пригожина из Лахты
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01.02.2021 15:38 Ответить
Останнє продати і гратись...Гіганти -реформатори...
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01.02.2021 15:39 Ответить
_Это вообще-то команда по ликвидации Украины. Финальная распродажа. Никакие реформы они и не собирались проводить. Ну а то, что они об этом говорили и говорят... то такое. В слова вместо дел верят олигофрены.
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01.02.2021 15:44 Ответить
Еще осталось к азартным играм причислить русскую рулетку. По сути, в политике, она сейчас особой популярностью пользуется.
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01.02.2021 15:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=axzFVz3ADLI
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01.02.2021 15:50 Ответить
Партия "Слуга народа" оказалась фальшивкой! Правозащитник Андрей Карпович об отмене регистрации СН
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01.02.2021 15:51 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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01.02.2021 16:51 Ответить
Вони навіть не зауважують,що "доводячи земельну реформу і гральний бізнес до логічного завершення" паралельно доводять людей до такого стану,який таки приведе "слуг" до землі...так десь чотири кв. метра на кожного...
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01.02.2021 17:09 Ответить
 
 