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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30": Участники обсудят планы по преодолению пандемии и меры по восстановлению экономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский примет участие в форуме

8-10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, в мероприятии примут участие Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, представители правительства, Верховной Рады Украины.

Форум проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Агентства США по международному развитию (USAID). К мероприятию присоединятся представители Европейского Союза.

"Цель форума - дать украинскому обществу ответы на основные вопросы по преодолению пандемии. Участники рассмотрят общий план действий по вакцинации, поделятся международными наработками в борьбе с COVID-19 и опытом их имплементации в Украине, а также расскажут о перспективах открытия границ стран", - говорится в сообщении.

На форуме будут обсуждать планы правительства на 2021 по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Украинцы смогут задать вопрос спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Форум будет проходить с соблюдением всех карантинных норм.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал форум "Украина 30" и призвал граждан присылать вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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СКОТИНА лицемерная...
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01.02.2021 15:44 Ответить
А він володіє ситуацією, що в країні відбувається? Що цей невіглас може обговорювати?
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01.02.2021 15:54 Ответить
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,неспроможна на будь-яку самостійну діяльність , все робиться лише за сценарієм та волею кремлівських ляльководів !!!)))
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01.02.2021 15:56 Ответить
Приберить віслючка від економіки!!! Членом тут не допоможешь !!)))
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01.02.2021 15:54 Ответить
Похоже у "офиса преЗедента" сегодня понос Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки - Цензор.НЕТ 4627
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01.02.2021 15:58 Ответить
А почему "30"?? Что бы никто не догадался?? Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки - Цензор.НЕТ 4615
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01.02.2021 16:15 Ответить
А чого імєнно "Україна-30"? Шо значить 30? 30 міліонів залишилось, чи до цього прагнуть?
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01.02.2021 16:43 Ответить
Оно еще там не косячило...
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01.02.2021 17:09 Ответить
 
 