Зеленский примет участие в форуме "Украина 30": Участники обсудят планы по преодолению пандемии и меры по восстановлению экономики

8-10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, в мероприятии примут участие Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, представители правительства, Верховной Рады Украины.

Форум проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Агентства США по международному развитию (USAID). К мероприятию присоединятся представители Европейского Союза.

"Цель форума - дать украинскому обществу ответы на основные вопросы по преодолению пандемии. Участники рассмотрят общий план действий по вакцинации, поделятся международными наработками в борьбе с COVID-19 и опытом их имплементации в Украине, а также расскажут о перспективах открытия границ стран", - говорится в сообщении.

На форуме будут обсуждать планы правительства на 2021 по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Украинцы смогут задать вопрос спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Форум будет проходить с соблюдением всех карантинных норм.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал форум "Украина 30" и призвал граждан присылать вопросы.

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