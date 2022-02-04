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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Витренко Юрий (376) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом он сказал сегодня на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава парламента напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение в сессионный зал.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: "На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом".

Как сообщалось, на минувшей неделе Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.  Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Недоумку, сколько не давай гарбуз, всё равно прётся свататься.
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01.02.2021 15:46
+6
Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8704
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01.02.2021 15:57
+3
маму давай !
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01.02.2021 15:50
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Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8020
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01.02.2021 15:46 Ответить
Недоумку, сколько не давай гарбуз, всё равно прётся свататься.
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01.02.2021 15:46 Ответить
Через 15 минут заканчивается ультиматум дубины. Будет интересно выслушать про параллельный подсчет.
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01.02.2021 15:47 Ответить
Развалит фракцию,до сраки. Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8338
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01.02.2021 15:49 Ответить
"Кина не будет.
Кадры кончились". Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 6337
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01.02.2021 15:48 Ответить
Не запрещено.А здравы смысл?Или это не про вас.
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01.02.2021 15:48 Ответить
Сто раз пока не ушатают....Не, пока не занесет в Раду столько сколько просили.
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01.02.2021 17:12 Ответить
Кравчук,Кучма Ведмедчук и прочие Портновы давно в одной команде 95 квартала пляшут... Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 1190
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01.02.2021 15:49 Ответить
маму давай !
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01.02.2021 15:50 Ответить
спочатку нафтогаз науй.
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01.02.2021 15:50 Ответить
"Ты их в дверь - они в окно" (с) Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 3187
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01.02.2021 15:51 Ответить
Беня Коломойский лишен всяких налогов в бюджет Украины,Зеля зна шо робе...,этот трюк делял Индюкович 11 марта 2011 года когда списал все долги данецкай братве ДТЭК в сумме 25 миллиардов Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 6375Весело живем и вперед идем чуваки...
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01.02.2021 15:53 Ответить
Извиняюсь,24 ярда Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 6842
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01.02.2021 15:56 Ответить
Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 7250
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01.02.2021 15:58 Ответить
Шоь ты Хмырь позорный под ногами лазишь...Крыса вонючая... Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 5347 Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 5347
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01.02.2021 16:00 Ответить
Ты ещё живой, телок не доенный? Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 4057 Балбес.
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01.02.2021 16:20 Ответить
Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 717

Понял, смерд. Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 3369
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01.02.2021 16:26 Ответить
Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 8704
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01.02.2021 15:57 Ответить
Электроэнергия и газ внесены в список социально значимых продуктов, так что Витренко может и интерес потерять.
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01.02.2021 15:57 Ответить
Если вы окажитесь - они вас зарэжут.(с)
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01.02.2021 15:59 Ответить
Представление Витренко на пост министра становится способом обогащения представляющих Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом - Цензор.НЕТ 1297
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01.02.2021 16:02 Ответить
Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом - Цензор.НЕТ 8724
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01.02.2021 16:11 Ответить
Зеленский победил коррупцию
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01.02.2021 16:12 Ответить
не мытьем так катаньем
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01.02.2021 16:26 Ответить
Вова хоче Вітренка, більш ніж Ленку
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01.02.2021 16:37 Ответить
Если именно этого ****** так усиленно пропихивают, то это говорит о том что он посвящен в какие-то тёмные дела...
Выводы:
- этого ****** гнать как можно дальше
- деятельность этого ****** должна быть расследована - там 100% криминал...
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01.02.2021 16:52 Ответить
Просто Конституція думала,що ідіотизм на рівні Верховної Ради неможливий,тому його і не передбачила...
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01.02.2021 17:01 Ответить
Представляю, как Витренко стоит на коленях и выпрашивает должность с обещаниями и готовностью на всё...- как Ляшко...
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01.02.2021 17:29 Ответить
Корупционеры и олигархи будут совать своего Витренко каждую недель в министры пока не протолкнут. Это для них вопрос Больших Денег.
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01.02.2021 17:32 Ответить
прокатите Витренко и в третий раз, это не запрещено ни Конституцией ни Законом.... пони бегают по кругу)
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01.02.2021 17:34 Ответить
 
 