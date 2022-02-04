Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом он сказал сегодня на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава парламента напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение в сессионный зал.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: "На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом".

Как сообщалось, на минувшей неделе Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.