Разумков не исключает, что в Раду вновь поступит представление о назначении Витренко министром энергетики: Это не запрещено Конституцией и законом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом он сказал сегодня на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава парламента напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение в сессионный зал.
На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: "На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом".
Как сообщалось, на минувшей неделе Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.
Пожалуйста, подождите...
Кадры кончились".
Понял, смерд.
Выводы:
- этого ****** гнать как можно дальше
- деятельность этого ****** должна быть расследована - там 100% криминал...