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Новости Киевские новостиОбщество
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"Мы несколько лет работали над тем, чтобы воплотить эту идею", – Кличко на открытии первого в Украине магазина IKEA

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина IKEA.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

Вместе с мэром столицы первый магазин шведской фирмы в Киеве открыли и осмотрели руководитель ИКЕА-Украина Флориан Мелле и Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине. И я рад, что он открывается в столице. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались 4 года назад в Давосе, несколько раз в Киеве. И теперь уже видим реализацию нашего сотрудничества. Особенно это важно в такой непростой для бизнеса во всех странах ситуации, вызванной пандемией", – сказал Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что одним из своих важных задач, как мэра европейской столицы, считает привлечение иностранных инвестиций в Киев.

"Мы понимаем, что для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость экономической ситуации. И поэтому столичная власть ввела открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. И я доволен, что наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией IKEA дало результат", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что приход такого инвестора, как IKEA особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией.

"И это – тот позитивный сигнал, который необходим для привлечения и других международных партнеров. Работаем дальше над тем, чтобы Киев становился привлекательным для инвесторов и комфортным городом для его жителей – с качественными товарами и услугами", – подчеркнул Виталий Кличко.

Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что ИКЕА не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.

"Я хочу поздравить в первую очередь сотрудников, руководство ИКЕА, городские власти Киева за приложенные совместные усилия для открытия первого физического магазина ИКЕА в Украине во времена пандемии", – отметил Тобиас Тиберг.

В планах шведской компании – открытие и последующих магазинов в Украине
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Топ комментарии
+9
на росії немає корупції , "ікєя" так визначила ?
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01.02.2021 15:59
+9
IKEA принципово не працює в корумпованих країнах



Работает....в паРаше же работает...деньги не пахнут...
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01.02.2021 16:00
+8
А при чому тут "гугл", якщо в РФ магазинів "ІКЕА" повнісінько? У них корупції немає, так?
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01.02.2021 16:01
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Видимо в банк за кредитом так как из нашими зарплатами в этом магазине делать нечего.
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01.02.2021 17:58 Ответить
Насправді, на більшість товарів доступні ціни. І це підтверджують тисячі шанувальників цієї компанії.
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01.02.2021 19:24 Ответить
Блокбастер Молл - біля метро Почайна.
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01.02.2021 19:23 Ответить
это 2021 "Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA - Цензор.НЕТ 456
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01.02.2021 18:03 Ответить
Вот это да! Это здобуток номер один (ну, после стеклянного моста конечно же)😁
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01.02.2021 18:21 Ответить
А что за претензии к мосту? Этот мост скорей всего уже себя отбил, так как значительно увеличил привлекательность Киева для туристов. Там практически постоянно толпы народа гуляют.
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01.02.2021 18:47 Ответить
Ну да, со всего мира едут в Киев, чтобы поглазеть на стеклянное чудо "Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA - Цензор.НЕТ 2642
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01.02.2021 19:40 Ответить
Прикинь? Там иностранцев больше, чем на Хрещатике. Мост там был нужен - реально удобный маршрут. Каким боком здесь чудо?
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01.02.2021 21:17 Ответить
трішки інформації для всіх, щоб не було непорозуміння.
1. IKEA не корумпована компанія (тобто, якщо вона працює в корумпованій країні, то не дає хабарі)
2. Товари цієї компанії дуже дешеві не тільки для Західної Європи, але і для українських споживачів. Багато людей роками купували товари у перекупів, де накрутка починалася від 50%.
3. Пункти видачі почали працювати з травня 2020, а магазин відповідно з 1 лютого 2021 - все що було до цього, немає ніякого відношення до офіційної IKEA.
4. Враховуючи, як підгорає дупа у епіцентра - це прекрасний день)
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01.02.2021 19:06 Ответить
У меня такое чувство, что противниками здесь на форуме выступают нищеброды, у которых нет денег даже на Икею. Реально дешевая и довольно интересная сеть. Я вижу для себя плюс в том, что она собьет цены на корпусную мебель на нашем рынке. К тому же у них много мелких интересных реально полезных вещей, типа пластиковых перфорированных панелей для инструмента и т.п.
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01.02.2021 21:24 Ответить
Столько пафоса из-за открытия какого-то магазина!!!!????
Боксеру совсем мозги отбили.
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01.02.2021 19:38 Ответить
В котором торгуют мебелью в том числе и из украинской древесины!
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01.02.2021 19:51 Ответить
Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что ИКЕА не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство ... Источник: https://censor.net/ru/n3245325

Эээ, что??? А причем тут гендерное равенство нахрен? Хотя, по сути верно, в икею мы всегда с женой ездим и никогда поодиночке "Ми декілька років працювали над тим, щоб втілити цю ідею", - Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA - Цензор.НЕТ 5901
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01.02.2021 22:03 Ответить
Пипец.
Илон Маск за несколько лет создал лучший в мире электромобиль, лучшие в мире ракеты, запускает глобальную спутниковую сеть интернет и скоро полетит на марс.
А эти ***** несколько лет ТРУДИЛИСЬ, чтобы магазин открыть......
Хоть бы постеснялись интервью давать по этому поводу. Открыли бы тихонечко и все.
Работяги хреновы.
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01.02.2021 22:21 Ответить
Алілуя!!! Нарешті! Мені вже почало здаватися, що Україна - це єдина країна, де немає IKEA. Льоня Черновецький зі своєю «маладою ********» так їх налякав своїми у корумпованими умовами(зараз вже не пам'ятаю скільки вони вимагали процентів собі), що айкеївці тікали від нас, як чорт від ладану.

Люблю Іkea за якість, за ціни, за приємні дрібнички, які дуже прикрашають побут та інтер'єр. Доводилось раніше замовляти у Польщі. А от нещодавно чоловік замовляв вже в нашому інтернет-магазині. Прибуло замовлення швидко, без нарікань.
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02.02.2021 03:03 Ответить
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