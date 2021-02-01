"Мы несколько лет работали над тем, чтобы воплотить эту идею", – Кличко на открытии первого в Украине магазина IKEA
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина IKEA.
Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.
Вместе с мэром столицы первый магазин шведской фирмы в Киеве открыли и осмотрели руководитель ИКЕА-Украина Флориан Мелле и Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.
"Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине. И я рад, что он открывается в столице. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались 4 года назад в Давосе, несколько раз в Киеве. И теперь уже видим реализацию нашего сотрудничества. Особенно это важно в такой непростой для бизнеса во всех странах ситуации, вызванной пандемией", – сказал Виталий Кличко.
Он также подчеркнул, что одним из своих важных задач, как мэра европейской столицы, считает привлечение иностранных инвестиций в Киев.
"Мы понимаем, что для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость экономической ситуации. И поэтому столичная власть ввела открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. И я доволен, что наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией IKEA дало результат", – подчеркнул Кличко.
Мэр отметил, что приход такого инвестора, как IKEA особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией.
"И это – тот позитивный сигнал, который необходим для привлечения и других международных партнеров. Работаем дальше над тем, чтобы Киев становился привлекательным для инвесторов и комфортным городом для его жителей – с качественными товарами и услугами", – подчеркнул Виталий Кличко.
Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что ИКЕА не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.
"Я хочу поздравить в первую очередь сотрудников, руководство ИКЕА, городские власти Киева за приложенные совместные усилия для открытия первого физического магазина ИКЕА в Украине во времена пандемии", – отметил Тобиас Тиберг.
В планах шведской компании – открытие и последующих магазинов в Украине
Пожалуйста, подождите...
1. IKEA не корумпована компанія (тобто, якщо вона працює в корумпованій країні, то не дає хабарі)
2. Товари цієї компанії дуже дешеві не тільки для Західної Європи, але і для українських споживачів. Багато людей роками купували товари у перекупів, де накрутка починалася від 50%.
3. Пункти видачі почали працювати з травня 2020, а магазин відповідно з 1 лютого 2021 - все що було до цього, немає ніякого відношення до офіційної IKEA.
4. Враховуючи, як підгорає дупа у епіцентра - це прекрасний день)
Боксеру совсем мозги отбили.
Эээ, что??? А причем тут гендерное равенство нахрен? Хотя, по сути верно, в икею мы всегда с женой ездим и никогда поодиночке
Илон Маск за несколько лет создал лучший в мире электромобиль, лучшие в мире ракеты, запускает глобальную спутниковую сеть интернет и скоро полетит на марс.
А эти ***** несколько лет ТРУДИЛИСЬ, чтобы магазин открыть......
Хоть бы постеснялись интервью давать по этому поводу. Открыли бы тихонечко и все.
Работяги хреновы.
Люблю Іkea за якість, за ціни, за приємні дрібнички, які дуже прикрашають побут та інтер'єр. Доводилось раніше замовляти у Польщі. А от нещодавно чоловік замовляв вже в нашому інтернет-магазині. Прибуло замовлення швидко, без нарікань.