Нормандский формат в стагнации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации "нормандского процесса". Он назвал причиной нежелание Российской Федерации шагать вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Axio заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, война между странами должно закончиться, Украина должна вернуть своих людей и территории.

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"Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был COVID, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за COVID мы не можем собираться - были видеовстречи в минском формате и даже были видеовстречи советников "нормандского процесса"... Но все это - разговоры", - заявил он.

По его словам, после парижского саммита был какой-то процесс, но потом пошла стагнация.