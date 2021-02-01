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Нормандский формат в стагнации, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нормандский формат в стагнации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации "нормандского процесса". Он назвал причиной нежелание Российской Федерации шагать вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Axio заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, война между странами должно закончиться, Украина должна вернуть своих людей и территории.

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"Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был COVID, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за COVID мы не можем собираться - были видеовстречи в минском формате и даже были видеовстречи советников "нормандского процесса"... Но все это - разговоры", - заявил он.

По его словам, после парижского саммита был какой-то процесс, но потом пошла стагнация.
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Топ комментарии
+9
Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8558
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01.02.2021 16:09
+7
причина стагнации - ты, вава. и только ты.
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01.02.2021 16:07
+5
Все начинает стагнировать, как только увидит это недоразумение и услышит звуки, им издаваемые.
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01.02.2021 16:10
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причина стагнации - ты, вава. и только ты.
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01.02.2021 16:07 Ответить
Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8558
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01.02.2021 16:09 Ответить
после обосратушок на американском фронте дерьмаки наняли штатовских лоббистов чтоб немного отстирали нашу буратину. Лоббисти даже пролоббирвали интерьвью бубосе на канале НВО.
Но врожденная мудрость межгалактического лидера не позволила отстираться и стало даже хуже. Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2164
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01.02.2021 16:09 Ответить
Все начинает стагнировать, как только увидит это недоразумение и услышит звуки, им издаваемые.
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01.02.2021 16:10 Ответить
Порошенко казав , що альтернативи "норманському фрмату" немає . Я і Володимир Олександрович впевнені , що є .
Сказав президент Зеленський гарно , подивимось , що зробить .
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01.02.2021 16:13 Ответить
сам ты в стагнации, узурпации и дегенерации. Вообще интересная форма подачи интервью скомороха. Все делается так, чтобы подчеркнуть его тупость. Но это правильно.
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01.02.2021 16:14 Ответить
Вислюк сегодня в ударе - нагородил уже столько - за год не отмоется...
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01.02.2021 16:15 Ответить
Оце Бубочку понесло. А ще ж Джо Байден не виступив із промовою, в якій викладе своє бачення зовнішньої політики США за його керівництва.
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01.02.2021 16:18 Ответить
Вже 4 роки, як в стагнації, прокинувся.
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01.02.2021 16:19 Ответить
Заявление Зеленского адресовано Франции и Германии , для активизации работьі Нормандского формата.
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01.02.2021 16:26 Ответить
Тобто скаржиться тепер на лідерів Франції і Німеччини вже не Трампу, а Байдену- перевзувся.
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01.02.2021 16:45 Ответить
Чи щось у лісі здохло, чи в США зміна президента, більше всього, що не той текст підсунули.
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01.02.2021 16:41 Ответить
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:43 Ответить
каких ещё форматов тебе не хватает
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01.02.2021 16:44 Ответить
кто-то слушает этого тупого скота?
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01.02.2021 16:52 Ответить
это в видосиках все просто)) полез в политику наобещал - теперь выполняй и не скули что все плохие и не прислушиваются к тебе))
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01.02.2021 16:59 Ответить
Тут радоваться нужно, что у клоуна есть еще хоть какие-то тормоза и он пока ради "мира" не готов сдавать страну полностью. Но не факт, что в будущем он этого не сделает, тем более что закон про референдум как раз под капитуляцию и впихивание лугандона на кацапских условиях и приняли.
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01.02.2021 20:53 Ответить
Как такое недоразумение могло стать президентом?!!
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01.02.2021 17:15 Ответить
ничего лучше не было, стандартный цикл зрадоперемоги не позволил бы избрать предыдущего президента на второй срок, а из оставшихся кандидатов остальные были еще хуже
сейчас цикл с перемоги уже почти ушел, подползает к зраде
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01.02.2021 17:46 Ответить
Нормандський формат у стагнації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6824
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01.02.2021 17:48 Ответить
А що, "зелене непорозуміння" знає таке таємне слово - "стагнація"? У нього ж мізки на рівні "Еллочки-людоїдки"!...Правда, вона знала теж одне, подібне - "гомосексуалізм"...
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01.02.2021 17:16 Ответить
Шо, так то не из-за клятого Порошенко?! Или то , вован, ты теперича наживаешся на крови? Тут да, или одно из двух, криворагуль
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01.02.2021 17:16 Ответить
А хіба тебе не попереджали ?
Але ти сам валив провину за війну на Порошенка.
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01.02.2021 17:51 Ответить
Спробую перекласти сутність цієї скарги ЗЕпроданця:
"Франція та Німеччина, розуміючи мої наміри, не дають мені змоги виконати завдання Кремля - узаконити анексію Криму та Донбасу та офіційно передати їх під контроль Росії"
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01.02.2021 18:03 Ответить
Даа.Шото ЗЕро сегодня дубасит
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01.02.2021 18:59 Ответить
Похоже клоун действительно думал, что если кацапов хорошо попросить стоя на коленях, то они смилостивятся и уйдут с захваченных территорий. Зеленый буратино еще то полено.
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01.02.2021 20:49 Ответить
Нормандський формат у стагнації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6305
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01.02.2021 21:47 Ответить
Надо в Путине найти еще одно место куда нужно заглянуть. Может тогда стагнация ко5чицца.
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01.02.2021 21:57 Ответить
 
 