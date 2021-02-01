Нормандский формат в стагнации, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации "нормандского процесса". Он назвал причиной нежелание Российской Федерации шагать вперед.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью Axio заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, война между странами должно закончиться, Украина должна вернуть своих людей и территории.
"Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был COVID, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за COVID мы не можем собираться - были видеовстречи в минском формате и даже были видеовстречи советников "нормандского процесса"... Но все это - разговоры", - заявил он.
По его словам, после парижского саммита был какой-то процесс, но потом пошла стагнация.
Пожалуйста, подождите...
Но врожденная мудрость межгалактического лидера не позволила отстираться и стало даже хуже.
Сказав президент Зеленський гарно , подивимось , що зробить .
сейчас цикл с перемоги уже почти ушел, подползает к зраде
Але ти сам валив провину за війну на Порошенка.
"Франція та Німеччина, розуміючи мої наміри, не дають мені змоги виконати завдання Кремля - узаконити анексію Криму та Донбасу та офіційно передати їх під контроль Росії"